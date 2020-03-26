Nintendo внезапно провела 30-минутную онлайн-презентацию Nintendo Direct, в рамках которой сделала множество важных анонсов.

Во-первых, 29 мая на Switch выйдут сразу несколько сборников:

Трилогия BioShock;

Первые две Borderlands и Pre-Sequel;

XCOM-2 со всеми DLC.

Во-вторых, того же числа игроки смогут приобрести ремейк Xenoblade Chronicles. Он уже доступен для предзаказа в eShop за 4499 рублей.

Также стало известно, что вторая часть Bravely Default выйдет в этом году, а в eShop уже можно загрузить демоверсию.

Еще Nintendo показала трейлер дополнения The Black Order про Фантастическую четверку для Marvel Ultimate Alliance 3 — оно уже доступно в магазине.

Остальные анонсы: