Nintendo внезапно провела 30-минутную онлайн-презентацию Nintendo Direct, в рамках которой сделала множество важных анонсов.

Во-первых, 29 мая на Switch выйдут сразу несколько сборников:

  • Трилогия BioShock;
  • Первые две Borderlands и Pre-Sequel;
  • XCOM-2 со всеми DLC.

Во-вторых, того же числа игроки смогут приобрести ремейк Xenoblade Chronicles. Он уже доступен для предзаказа в eShop за 4499 рублей.

Также стало известно, что вторая часть Bravely Default выйдет в этом году, а в eShop уже можно загрузить демоверсию.

Еще Nintendo показала трейлер дополнения The Black Order про Фантастическую четверку для Marvel Ultimate Alliance 3 — оно уже доступно в магазине.

Остальные анонсы:

  • King’s Bounty II появится на Nintendo Switch;
  • Ремастер Burnout Paradise выйдет в течение года;
  • Catherine: Full Body станет доступна 7 июля;
  • Новым борцом Super Smash Bros. Ultimate станет герой из ARMS;
  • Переиздание Star Wars Episode 1 Racer появится в течение года;
  • Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy уже можно приобрести в eShop.

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