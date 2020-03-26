Nintendo внезапно провела 30-минутную онлайн-презентацию Nintendo Direct, в рамках которой сделала множество важных анонсов.
Во-первых, 29 мая на Switch выйдут сразу несколько сборников:
- Трилогия BioShock;
- Первые две Borderlands и Pre-Sequel;
- XCOM-2 со всеми DLC.
Во-вторых, того же числа игроки смогут приобрести ремейк Xenoblade Chronicles. Он уже доступен для предзаказа в eShop за 4499 рублей.
Также стало известно, что вторая часть Bravely Default выйдет в этом году, а в eShop уже можно загрузить демоверсию.
Еще Nintendo показала трейлер дополнения The Black Order про Фантастическую четверку для Marvel Ultimate Alliance 3 — оно уже доступно в магазине.
Остальные анонсы:
- King’s Bounty II появится на Nintendo Switch;
- Ремастер Burnout Paradise выйдет в течение года;
- Catherine: Full Body станет доступна 7 июля;
- Новым борцом Super Smash Bros. Ultimate станет герой из ARMS;
- Переиздание Star Wars Episode 1 Racer появится в течение года;
- Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy уже можно приобрести в eShop.
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