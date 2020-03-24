Шоураннер «Мира Дикого Запада» Джонатан Нолан в интервью The Hollywood Reporter объяснил, зачем авторы сериала добавили во второй серии третьего сезона отсылки к «Игре престолов».

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По его словам, шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс, которые в новой серии сыграли техников, — его друзья. Плюс, Нолана неоднократно подбивал на кроссовер Джордж Мартин.

Мы дружим с Дэном и Дэвидом, они прекрасные люди. Когда только мы запускали сериал, они невероятно нас поддерживали. И Джордж Мартин тоже. Он часто подбивал нас сделать эпизод-кроссовер. Когда пришло время персонажам Люка и Джеффри отправить в недра комплекса Mesa, мы не могли устоять.

Кроме того, таким образом авторы шоу хотели отдать дань уважения «Миру Дикого Запада» 1973 года, в котором был парк Средневековья, и «Игре престолов».

«Игра престолов» заново изобрела телевидение с точки зрения амбиций, производства и масштаба историй. Мы хотели воздать им должное. Дэн и Дэвид любезно согласились провести с нами ночь на съемочной площадке. А еще они прихватили с собой огнедышащего товарища.

Что касается работы с драконом Дейенерис, то Джонатан пошутил, дескать, Дрогон «сожрал парочку ассистентов и все».