В новом эпизоде третьего сезона «Мира Дикого Запада» зрители обнаружили жирную отсылку к другому сериалу HBO — «Игре престолов».

Осторожно, спойлеры! Дальше вас ждет незначительный спойлер к «Миру Дикого Запада». Если вы еще не посмотрели серию или не хотите портить себе впечатление — закройте эту вкладку. Мы предупредили!

В одной из сцен можно увидеть лежащего дракона Дейенерис Таргариен — Дрогона. А рядом с ним находятся два техника, которых сыграли сами шоураннеры Game of Thrones — Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс.

Судя по реакции зрителей в интернете, фанаты остались довольны такой отсылкой.

Теперь мы знаем, куда делся Дрогон после того, как он покинул Королевскую гавань.

Впрочем, некоторые из них отнеслись к ней довольно скептично и припомнили спорный финал «Игры престолов».

So Game of Thrones didn't have a crappy final season, it was all a simulation? 🤔🤔🙄😂🐉 #Westworld #drogon pic.twitter.com/FBL4ND6sb6 — Joe W. Bowles II🚀❤️🏈😂 (@JoeWBowles) March 23, 2020

Так в «Игре престолов» не было хренового финала, потому что все это было симуляцией?

Прежде журналисты Variety сообщили, что первый эпизод третьего сезона «Мира Дикого Запада» собрал в прямом эфире 901 тысячу зрителей. Это на 57% меньше в сравнении с премьерой второго сезона, которая привлекла 2,1 миллиона человек. В общей сложности дебютную серию на всех платформах HBO посмотрел 1,7 миллиона зрителей.