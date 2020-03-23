В новом эпизоде третьего сезона «Мира Дикого Запада» зрители обнаружили жирную отсылку к другому сериалу HBO — «Игре престолов».
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В одной из сцен можно увидеть лежащего дракона Дейенерис Таргариен — Дрогона. А рядом с ним находятся два техника, которых сыграли сами шоураннеры Game of Thrones — Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс.
Судя по реакции зрителей в интернете, фанаты остались довольны такой отсылкой.
Just discovered where Drogon got to after he left King's Landing 😂 #TheUnexpectedEasterEgg #Westworld #DragonsFacingRedundancy
— 🐺☕ The_Cofiffee ☕️🐺 (@JaneBremer) March 23, 2020
Теперь мы знаем, куда делся Дрогон после того, как он покинул Королевскую гавань.
Впрочем, некоторые из них отнеслись к ней довольно скептично и припомнили спорный финал «Игры престолов».
So Game of Thrones didn't have a crappy final season, it was all a simulation? 🤔🤔🙄😂🐉 #Westworld #drogon pic.twitter.com/FBL4ND6sb6
— Joe W. Bowles II🚀❤️🏈😂 (@JoeWBowles) March 23, 2020
Так в «Игре престолов» не было хренового финала, потому что все это было симуляцией?
Прежде журналисты Variety сообщили, что первый эпизод третьего сезона «Мира Дикого Запада» собрал в прямом эфире 901 тысячу зрителей. Это на 57% меньше в сравнении с премьерой второго сезона, которая привлекла 2,1 миллиона человек. В общей сложности дебютную серию на всех платформах HBO посмотрел 1,7 миллиона зрителей.
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