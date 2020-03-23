В новом эпизоде третьего сезона «Мира Дикого Запада» зрители обнаружили жирную отсылку к другому сериалу HBO — «Игре престолов».

Спойлер

Осторожно, спойлеры!

Дальше вас ждет незначительный спойлер к «Миру Дикого Запада». Если вы еще не посмотрели серию или не хотите портить себе впечатление — закройте эту вкладку.

Мы предупредили!

В одной из сцен можно увидеть лежащего дракона Дейенерис Таргариен — Дрогона. А рядом с ним находятся два техника, которых сыграли сами шоураннеры Game of Thrones — Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс.

Черновик 660

 

Судя по реакции зрителей в интернете, фанаты остались довольны такой отсылкой.

Теперь мы знаем, куда делся Дрогон после того, как он покинул Королевскую гавань.

Впрочем, некоторые из них отнеслись к ней довольно скептично и припомнили спорный финал «Игры престолов».

Так в «Игре престолов» не было хренового финала, потому что все это было симуляцией?

Прежде журналисты Variety сообщили, что первый эпизод третьего сезона «Мира Дикого Запада» собрал в прямом эфире 901 тысячу зрителей. Это на 57% меньше в сравнении с премьерой второго сезона, которая привлекла 2,1 миллиона человек. В общей сложности дебютную серию на всех платформах HBO посмотрел 1,7 миллиона зрителей.

Читайте также

Какие сериалы вернутся в марте 2020: андроиды, космос и наследники Дракулы 3

«Мир Дикого Запада». Первые впечатления от 3 сезона

 06.03.2020

Без спойлеров о главном сериале марта.

Эмилия Кларк недовольна судьбой Дейенерис Таргариен в финале «Игры престолов»

Эмилия Кларк недовольна судьбой Дейенерис Таргариен в финале «Игры престолов»

 20.03.2020

Актриса хотела, чтобы у ее героини был счастливый конец.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Рассылка Мира фантастики

Самое интересное из мира фантастики за неделю — коротко.