В новом эпизоде третьего сезона «Мира Дикого Запада» зрители обнаружили жирную отсылку к другому сериалу HBO — «Игре престолов».

В одной из сцен можно увидеть лежащего дракона Дейенерис Таргариен — Дрогона. А рядом с ним находятся два техника, которых сыграли сами шоураннеры Game of Thrones — Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс.

Судя по реакции зрителей в интернете, фанаты остались довольны такой отсылкой.

Just discovered where Drogon got to after he left King's Landing 😂 #TheUnexpectedEasterEgg #Westworld #DragonsFacingRedundancy

— 🐺☕ The_Cofiffee ☕️🐺 (@JaneBremer) March 23, 2020