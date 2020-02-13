По данным Variety, Disney находится уже на раннем этапе производства картины. Последние полгода продюсеры размышляли над подходящей идеей для сиквела.
Компания планирует привлечь Уилла Смита и исполнителей ролей Аладдина и Жасмин. Сделки ещё не заключены — к актёрам обратятся, когда будет готов сценарий. В режиссёрское кресло вернётся Гай Ричи, но пока что неизвестно, когда именно.
Источники издания говорят, что сюжет сиквела будет оригинальным, а не основанным на полнометражных сиквелах оригинала, вышедших сразу на носителях.
Кроме того, компания разрабатывает спин-офф о принце Андерсе, который мельком появился в первой части. Его планируют выпустить на сервисе Disney+.
При бюджете в 183 миллиона «Аладдин» собрал больше миллиарда, став самым успешным фильмом в карьерах Гая Ричи и Уилла Смита.
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