В конце ноября издание Variety выпустило большой материал, посвящённый дальнейшим планам Warner Bros. относительно кинокомиксов DC. Компания в очередной раз взяла новый вектор, и теперь планирует пойти по совсем иному, нежели фильмы Marvel, пути.
Выбрали главное.
- Студия решила пересмотреть концепцию после миллиардных сборов «Аквамена» и «Джокера».
- В новом «Бэтмене» некоторую роль сыграет лечебница «Аркхэм», где содержат преступников-суперзлодеев.
- Если ставка на суперзлодеев в картине сыграет, то студия планирует сосредоточиться на спин-оффах. Контракты основных актёров в «Бэтмене» и «Хищных птицах» подразумевают появление в сиквелах и самостоятельных ответвлениях.
- А вот ясности насчёт Супермена почти нет — фильмы перезапускали дважды за последние 13 лет, а ещё он фигурировал (и до сих пор фигурирует) на телевидении. В WB боятся, что зрители устали от бесконечного появления супергероя.
- Компания хочет, чтобы Супермен стал интересен современной аудитории, поэтому она обратилась к Джей Джей Абрамсу, студия которого (Bad Robot) подписала ранее соглашение о сотрудничестве с WB. Кроме того, компания встречалась с Майклом Б. Джорданом («Чёрная пантера», «Крид»), которому предложила главную роль. Правда, актёр не подписал контракт, поскольку в ближайшие годы съёмки точно не начнутся, а его график уже распланирован.
- По данным инсайдеров, у фильма про Супермена нет режиссёра, а его съёмки вряд ли начнутся раньше 2023 года.
- Источники также отмечают фигуру Уолтера Хамады, бывшего исполнительного продюсера New Line, а с 2018-го — главы DC Films. Он помог разработать курс и стабилизировать ситуацию киновселенной DC. Ему приписывают «чувство истории», которое позволяет углубить повествование, а также строгое руководство, за счёт которого производство не выходит за рамки бюджета и сроков.
- Кроме того, Хамада взаимодействует с главой WB Тоби Эммерихом, а ранее они вместе работали над «Оно» и «Заклятием». Инсайдеры уверены, что в прошлом проблемы DC в том числе были связаны с большим числом людей, принимающих решения. Одно из таких решений — ранняя публикация дат выхода фильмов, причём ещё до того, как началась работа над сценариями.
- При Хамаде и Эммерихе руководство стало благосклоннее относиться к фильмам с рейтингом R. «Джокер» — явно не последняя такая картина. Скорее всего, взрослый рейтинг получат «Хищные птицы» и «Отряд самоубийц» Джеймса Ганна. Впрочем, «Птицы» не позиционируются как мрачное кино в духе «Джокера» — это юмористический экшен о приключениях группы девушек, рассчитанный на взрослую аудиторию.
- Новые тестовые показы — после досъёмок от режиссёра «Джона Уика» — прошли удачнее первых.
- Аналитики уверены, что на этот раз студия разработала разумную стратегию. Fox поддерживала фильмы с рейтингом R («Дэдпул», «Логан»), но после того, как их купил Disney, такое кино больше снимать некому.
- WB всё ещё намерены снять фильм «Корпус Зелёных фонарей», несмотря на провал фильма 2011 года. Сценарий планируют завершить к концу года. Проект могут передать как Абрамсу и его студии, так и продюсеру сериальной вселенной DC Грегу Берланти, который занимается сериалом «Зелёный фонарь» для HBO Max.
- Компания всё ещё верит в потенциал сольного фильма про Флэша с Эзрой Миллером. Над картиной будут работать режиссёр хорроров «Оно» Энди Мускетти вместе с Кристиной Ходсон («Бамблби»), которая напишет сценарий. Как только Ходсон завершит текст «Флэша», она возьмётся за сюжет «Бэтгёрл». Производство картины стартует не раньше, чем завершатся съёмки следующих «Фантастических тварей».
- В работе и спин-офф «Аквамена» про жутких обитателей глубин The Trench. А сиквел с участием супергероя хотят снимать в начале 2021 года.
- Вселенная также будет разворачиваться и в проектах на HBO Max. Руководство планирует запускать проекты со средним бюджетом до 65 миллионов долларов — в них будут играть преимущественно новички.
- У студии нет планов тратить миллионы долларов на завершение режиссёрской версии «Лиги Справедливости» от Зака Снайдера — потому что версия Уидона оказалась финансовым разочарованием.
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