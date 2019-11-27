«Космическая одиссея 2001 года»: что с нами сделал этот фильм за 50 лет Великий фильм Стэнли Кубрика оставил след, кажется, во всём. Одним он подсказал идею iPad, других научил бояться искусственного интеллекта, а кого-то даже заставил поверить в «лунный заговор».

Скафандр. История и устройство Это не просто костюм — это космический корабль в форме тела! История скафандров: советских, американских, российских и разработок будущего.