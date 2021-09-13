«Соколиный глаз»: первый трейлер сериала

Disney представил первый трейлер уже четвёртого сериала своей Киновселенной Marvel — «Соколиный глаз». Шоу будет посвящено Клинту Бартону, который взял себе в ученицы Кейт Бишоп.
Сюжет шоу основан на знаменитой серии комиксов Мэтта Фрэкшена. Действие сериала развернётся после событий «Финала». Кейт играет Хейли Стайнфелд («Бамблби», «Дикинсон»).
Постер
Сценаристом выступает Джонатан Игла, а режиссёрами — Берт & Берти и Риз Томас. Помимо Реннера и Стайнфелд в шоу ожидаются Вера Фармига, Фра Фи, Тони Далтон, Зан Маккларнон и Флоренс Пью. Последняя — в роли Елены Беловой из «Чёрной вдовы».
Сериал начнёт выходить 24 ноября на Disney+.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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