В середине декабря компания THQ Nordic выпустила бесплатный прототип ремейка Gothic в Steam. Это было своего рода переосмысление оригинального пролога, перенесённого на новый движок. Тогда разработчики заявили, что изучат реакцию игроков и соберут обратную связь.

И вот, спустя два месяца компания объявила, что запускает ремейк в разработку. Игру хотят выпустить для ПК и консолей нового поколения (PS5 и Xbox Series X). THQ не уточнила год, но подтвердила, что в 2020-м ремейк точно не выйдет.

В голосовании поучаствовало свыше 180 тысяч участников, сыгравших в прототип. И 94,8% заявили, что хотели бы увидеть полноценный ремейк. Команда разработчиков намерена прислушаться к фидбеку игроков — те, например, просили «сделать мир более мрачным и менее красочным». В Steam игроки оставили более 6,6 тысяч отзывов, из которых положительных — 77%. Компания также опубликовала результаты опроса аудитории — в нём спрашивали о любимых играх серии, игровых франшизах и жанрах и просили оценить отдельные элементы прототипа.

Например, вот так распределилась оценка прототипа по 100-балльной шкале:

А почти 60% опрошенных посчитали вполне допустимыми обновлённые аспекты сюжета в прототипе. «Вполне ничего, но стоит сделать лучше»:

Оригинальная Gothic — ролевая игра в жанре фэнтези — вышла в 2001 году. Она положила начало одноимённой серии, первые части которой — от разработчиков оригинала Piranha Bytes — стали культовыми.