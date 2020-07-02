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    Новости

    Тизер сериала Fallout от Amazon

    2 июля 2020
    Кот-император
    02.07.2020
    4340
    1 минут на чтение
    Тизер проекта Fallout на Amazon

    Аккаунт Fallout внезапно опубликовал тизер Amazon Original по вселенной Fallout — речь об крупнобюджетной экранизации в виде сериала.

    Никаких деталей пока нет — кроме участия студии Джонатана Нолана и Лизы Джой Kilter Films (она занималась «Миром Дикого запада»).

    Сериалом занимается также Amazon Studios вместе с продюсерами из Bethesda Game Studios и Bethesda Softworks. Вместе с Ноланом и Джой над проектом работают Афина Викхэм из Kilter Films, Тодд Говард из  Bethesda Game Studios и Джеймс Альтман из Bethesda Softworks

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    Кот-император
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