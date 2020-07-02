Тизер сериала Fallout от Amazon

Аккаунт Fallout внезапно опубликовал тизер Amazon Original по вселенной Fallout — речь об крупнобюджетной экранизации в виде сериала.
#PleaseStandBy. @AmazonStudios #KilterFilms pic.twitter.com/7YmLZKIPAe
— Fallout (@Fallout) July 2, 2020
Никаких деталей пока нет — кроме участия студии Джонатана Нолана и Лизы Джой Kilter Films (она занималась «Миром Дикого запада»).
Сериалом занимается также Amazon Studios вместе с продюсерами из Bethesda Game Studios и Bethesda Softworks. Вместе с Ноланом и Джой над проектом работают Афина Викхэм из Kilter Films, Тодд Говард из Bethesda Game Studios и Джеймс Альтман из Bethesda Softworks
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