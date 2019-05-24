За 2017-й и 2018-й создатель «Спауна» Тодд Макферлейн дал несколько анонсов, касающихся новой экранизации комикса. В числе прочего, он опубликовал отрывки сценария и огласил ключевой актёрский состав — Джереми Реннера (Соколиный глаз из Киновселенной Marvle) и Джейми Фокс («Джанго освобождённый»). Но, как выяснилось, воз и ныне там — производство картины так и не началось, и в интервью изданию Comic Book сценарист объяснил, в чём дело.

Производство картины по-прежнему на всё том же этапе, [что и в 2017 году]. Продюсеры готовы уже вложить деньги. Просто мне нужно согласовать с каждым из них одинаковый сценарий. Как вы можете представить, у каждого из них своё видение фильма в голове. Я пытаюсь привести их всех к единому мнению и при этом не отказаться от первоначальной задумки. Потому что если изменений будет слишком много, то я просто покину проект.

По словам Макферлейна, пока что у проекта нет заинтересованных студий, но сценарист собирается обратиться к ним, когда на руках будет готовый текст. Писатель уверен — важно убедиться, что видение студии совпадёт с тем, как фильм собираются рекламировать. Макферлейн надеется, что его «Спауном» заинтересуются Sony, Universal или Paramount — «все те, у кого нет своей вселенной Marvel или DC».

Ранее Макферлейн в пух и прах разнёс «Дэдпула» и его рейтинг R и пообещал, что в его-то фильме будет «честный» рейтинг R. Сценарист ранее описывал свою картину как мрачный «взрослый» хоррор. Всего на производство уйдёт от 10 до 12 миллионов долларов. Автор обещает, что при создании фильма он будет отдавать предпочтение практическим эффектам, а не компьютерной графике. При этом на экранизацию 20-летней давности создатели потратили 40 миллионов долларов. Заниматься фильмом должна Blumhouse.