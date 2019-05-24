Тодд Макферлейн: производство «Спауна» на всё том же этапе Кот-редактор 24.05.2019 Новости, Яндекс 244 1 минута на чтение За 2017-й и 2018-й создатель «Спауна» Тодд Макферлейн дал несколько анонсов, касающихся новой экранизации комикса. В числе прочего, он опубликовал отрывки сценария и огласил ключевой актёрский состав — Джереми Реннера (Соколиный глаз из Киновселенной Marvle) и Джейми Фокс («Джанго освобождённый»). Но, как выяснилось, воз и ныне там — производство картины так и не началось, и в интервью изданию Comic Book сценарист объяснил, в чём дело. Производство картины по-прежнему на всё том же этапе, [что и в 2017 году]. Продюсеры готовы уже вложить деньги. Просто мне нужно согласовать с каждым из них одинаковый сценарий. Как вы можете представить, у каждого из них своё видение фильма в голове. Я пытаюсь привести их всех к единому мнению и при этом не отказаться от первоначальной задумки. Потому что если изменений будет слишком много, то я просто покину проект. По словам Макферлейна, пока что у проекта нет заинтересованных студий, но сценарист собирается обратиться к ним, когда на руках будет готовый текст. Писатель уверен — важно убедиться, что видение студии совпадёт с тем, как фильм собираются рекламировать. Макферлейн надеется, что его «Спауном» заинтересуются Sony, Universal или Paramount — «все те, у кого нет своей вселенной Marvel или DC». Ранее Макферлейн в пух и прах разнёс «Дэдпула» и его рейтинг R и пообещал, что в его-то фильме будет «честный» рейтинг R. Сценарист ранее описывал свою картину как мрачный «взрослый» хоррор. Всего на производство уйдёт от 10 до 12 миллионов долларов. Автор обещает, что при создании фильма он будет отдавать предпочтение практическим эффектам, а не компьютерной графике. При этом на экранизацию 20-летней давности создатели потратили 40 миллионов долларов. Заниматься фильмом должна Blumhouse. Читайте также Спаун. Книга 1. Классика супергероики 05.10.2016 Одно из главных событий на отечественном рынке локализованных комиксов. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: