Три дракона на постерах мультсериала «Принц-дракон»

Создатели мультсериала «Принц-дракон» раскрыли имена трёх драконов, которые появились на постерах третьего сезона. Мельком мы уже видели этих благородных рептилий в трейлере — они демонстрировали свои способности.

Sol Regem

Avizandum

Zubeia

Ранее Netflix опубликовал зрелищный трейлер третьего сезона, который продемонстрировал множество новых существ и подготовку к грядущей битве. Все эпизоды продолжения выйдут 22 ноября. Судя по планам создателей «Принца-дракона», это будет финальный сезон в текущей истории.