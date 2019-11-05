Три дракона на постерах мультсериала «Принц-дракон»

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Создатели мультсериала «Принц-дракон» раскрыли имена трёх драконов, которые появились на постерах третьего сезона. Мельком мы уже видели этих благородных рептилий в трейлере — они демонстрировали свои способности.

Sol Regem

Три дракона на постера мультсериала «Принц-дракон» 1

Avizandum

The Dragon Prince Принц-дракон

Zubeia

Три дракона на постера мультсериала «Принц-дракон» 2

Ранее Netflix опубликовал зрелищный трейлер третьего сезона, который продемонстрировал множество новых существ и подготовку к грядущей битве. Все эпизоды продолжения выйдут 22 ноября. Судя по планам создателей «Принца-дракона», это будет финальный сезон в текущей истории.

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Мультсериал стал лучше практически во всём: в проработке и взаимодействии персонажей, в раскрытии мира и, конечно, в анимации — смотреть стало куда приятнее.

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