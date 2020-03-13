В сети появился первый тизер «Охотника на монстров — вольной экранизации серии видеоигр Monster Hunter. Работают над фильмом, можно сказать, ветераны киноадаптаций — создатели франшизы «Обитель зла» с Милой Йовович.

Роликом поделился пользователь Твиттера под ником Kogath — по его словам, видео демонстрировали в 2019 году на Шанхайском международном кинофестивале. А ещё ролик крутят в некоторых японских кинотеатрах.

О сюжете «Охотника» пока известно не так много — действие развернётся вокруг миротворцев-попаданцев, которые оказались в фэнтезийном мире, полном жутких тварей. В касте заявлены уже знакомая Йовович и Рон Перлман — он сыграл одного из персонажей игр. Поставил картину Пол У. С. Андерсон.

Релиз намечен на 3 сентября.

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