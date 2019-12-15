В сети появился первый тизер второй части постапокалиптического триллера «Тихое места» — ролик утёк в плохом качестве, и наверняка его скоро удалят.

Он показывает выживших членов семьи, которые бредут по лесу.

Второй частью занималась та же команда, что и первой, фильм снова поставил Джон Красински. К актёрскому составу присоединился Киллиан Мёрфи.

Первое «Тихое место» вышло 12 апреля 2018 года. При бюджете в 17 миллионов долларов картина собрала 340 миллионов. После фильма Netflix выпустил две картины в схожих жанрах: «Птичий короб» и «Молчание».

Фильм выходит в России 19 марта 2020-го.