Новая Зеландия может стать первой страной, в которой появится летающее такси. Подробно о технологии стартапа Kitty Hawk рассказал портал Futurism.

Kitty Hawk — небольшая компания одного из основателей Google Ларри Пейджа. Оказывается, она уже некоторое время тестирует технологию беспилотных летающих автомобилей. 13 марта стартап Пейджа наконец-то продемонстрировал первую модель.

Знакомьтесь, это Cora — это двухместный беспилотный самолёт, который будет доставлять пассажиров из одной точки в другую. Компания Kitty Hawk планирует запустить сервис воздушного такси в течение трёх лет.

Самолёт может летать на высоте от 150 до 900 метров, его максимальная скорость составляет 177 километров в час. Cora работает на электроэнергии, одного заряда хватит на полёт до 100 километров. Аппарату не нужна взлётно-посадочная полоса — он использует технологию вертикального взлёта как квадрокоптеры.

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