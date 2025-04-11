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#подкаст#супергеройские сериалы#Marvel-Netflix

Защищаем Нью-Йорк вместе с героями сериалов Marvel/Netflix во второй части 169 выпуска «Фантастического подкаста»

Кот-император
11 апреля 14:00
7
1 минута на чтение
Вторая часть нашего масштабного обсуждения Marvel-сериалов Netflix! Если в первой части Юлий Ким, Сергей Мангасаров и Дмитрий Шепелев углубились в тёмные улицы Адской Кухни с Сорвиголовой, то теперь настала очередь остальных героев.

В этом выпуске:

- Восторгаемся Карателем
- Ценим стойкость Люка Кейджа
- Недоумеваем над Джессикой Джонс
- Вступаем в жаркий спор из-за Железного Кулака
- Сравниваем с комиксами, обсуждаем удачные (и не очень) адаптации персонажей
- ...а также приходим к неожиданному выводу о том, что самое лучшее в Железном Кулаке.

Первая часть подкаста

Крадёмся во тьме вместе с Дьяволом Адской кухни в первой части 169 выпуска «Фантастического подкаста»

Кот-император

04.04.2025

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Кот-император

Emperor of catkind.I are controls the spice, I are controls the Universe.

#подкаст#супергеройские сериалы#Marvel-Netflix
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