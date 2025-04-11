Защищаем Нью-Йорк вместе с героями сериалов Marvel/Netflix во второй части 169 выпуска «Фантастического подкаста»

Вторая часть нашего масштабного обсуждения Marvel-сериалов Netflix! Если в первой части Юлий Ким, Сергей Мангасаров и Дмитрий Шепелев углубились в тёмные улицы Адской Кухни с Сорвиголовой, то теперь настала очередь остальных героев.
В этом выпуске:
- Восторгаемся Карателем
- Ценим стойкость Люка Кейджа
- Недоумеваем над Джессикой Джонс
- Вступаем в жаркий спор из-за Железного Кулака
- Сравниваем с комиксами, обсуждаем удачные (и не очень) адаптации персонажей
- ...а также приходим к неожиданному выводу о том, что самое лучшее в Железном Кулаке.