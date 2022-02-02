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    #Мандалорец #обзор сериала #рекап

    «Книга Бобы Фетта», 6 серия «Из пустыни пришёл незнакомец» — рекап со спойлерами!

    2 февраля 2022
    02.02.2022
    20393
    5 минут на чтение
    #Мандалорец #обзор сериала #рекап
    «Книга Бобы Фетта». Глава 6 «Из пустыни пришёл незнакомец» — рекап со спойлерами! 2

    Когда в сети появились новости, что Дейв Филони выступит сразу и автором сценария, и режиссёром шестого эпизода «Книги Бобы Фетта», фанаты тут же начали судачить, что серия вернёт на экраны кого-то из уже известных по «Войнам клонов» или «Повстанцам» персонажам. И Филони не подвёл.

    Более того. Шестая серия настолько превосходит все фанатские теории и ожидания, что любое даже самое краткое описание происходящих в ней событий будет считаться адским спойлером. Поэтому мы сейчас поставим табличку «Осторожно, спойлеры», и поедем дальше.

    Спойлер

    Осторожно, спойлеры!
    «Книга Бобы Фетта». Глава 6 «Из пустыни пришёл незнакомец» — рекап со спойлерами! 5

    Шестая серия с первых же кадров возвращает одного из самых колоритных персонажей «Мандалорца». Пайки продолжают увеличивать объёмы своих операций на Татуине, и вот они уже торгуют спайсом не только в районе Мос-Айсли или Мос-Эспа, но и в районе Мос-Пелго, ныне известного как Фритаун. Точнее, пытаются, поскольку маршал Кобб Вэнс и слышат не хочет о торговле наркотиками на его песке. Вэнс убивает трёх из четырёх наркоторговцев, отправляет единственного уцелевшего восвояси с советом не лезть больше на его территорию, а затем развеивает драгоценный спайс на ветру.

    После этого повествование переключается на Мандалорца. В финале прошлой серии Дин Джарин пообещал Феннек Шенд, что поможет Бобе, как только повидается со старым приятелем. И он не стал откладывать этот визит в долгий ящик. В следующей же сцене с его участием Дин прилетает на покрытый лесами мир, где Грогу учится джедайским премудростям под мудрым присмотром Люка Скайуокера. Правда, воссоединения старых друзей не выходит — Дина встречает Асока Тано и предупреждает, что новая встреча и скорое расставание плохо повлияют на малыша. Мандо передаёт подарок через неё и улетает обратно на Татуин.

    Люк тем временем пробуждает в памяти Грогу воспоминания о Приказе 66 и напоминает ему базовые джедайские трюки. Грогу быстро учится, но Люк не уверен, что малыш хочет становиться джедаем. Асока советует довериться сердцу и тоже улетает, оставляя учителя с первым учеником.

    «Книга Бобы Фетта». Глава 6 «Из пустыни пришёл незнакомец» — рекап со спойлерами! 3

    Тем временем Боба Фетт устраивает военный совет. Феннек Шенд говорит, что большинство банд не будет ввязываться в разборки с пайками, но им отчаянно не хватает бойцов. Вовремя прилетевший Джарин замечает, что знает одно место, где их можно найти. С этими словами он летит во Фритаун повидаться с Вэнсом. Маршал стал осторожнее с тех пор, как расстался с мандалорской бронёй. Кобб не хочет встревать в конфликт двух преступных группировок, но понимает, что, если не вмешаться, пайки в будущем могут стать проблемой для всех. Вэнс обещает Мандо сделать, что в его силах, и просит созвать всех мужчин боеспособного возраста в город, но большего сделать не успевает — из пустыни приходит незнакомец.

    И этот незнакомец — Кад Бейн. Он стал старше, но не утратил быстроты и смертоносности. Он предупреждает Вэнса не лезть в конфликт пайков и Фетта, а когда понимает, что маршал уже выбрал сторону, убивает помощника Вэнса и как минимум тяжело ранит самого Кобба — его судьба на конец серии остаётся неясной. Пайки тем временем в открытую объявляют войну — двое бойцов Синдиката взрывают бомбу в кантине Гарсы Фвип.

    В финальной сцене эпизода повествование снова переносится в покрытый лесами мир. Люк Скайуокер передаёт Грогу подарок Мандолорца — изящную и прочную кольчугу, и вручает собственный — световой меч, некогда принадлежавший самому Йоде. Однако Люк предупреждает, что выбрать можно только один из подарков. И пока Грогу решает, кем хочет быть, мандалорцем или джедаем, начинаются титры…

    «Книга Бобы Фетта». Глава 6 «Из пустыни пришёл незнакомец» — рекап со спойлерами! 7

    В последнее время у поклонников сериалов стало популярно употребляемое обычно в негативном контексте слово «филлер». Так называют серии, которые не продвигают магистральный сюжет вперёд, а рассказывают какую-то локальную историю, по сути, просто заполняют (to fill) экранное время. Филлерами обычно бывают отдельные эпизоды, но «Книга Бобы Фетта» — едва ли не первый на моей памяти проект, который претендует на звание сериала-филлера.

    У «Книги» крайне запутанная структура. Первые четыре эпизода сериала в основном служили для того, чтобы заполнить белые пятна в биографии Бобы Фетта и рассказать, чем он занимался между «Возвращением джедая» и появлением во втором сезоне «Мандалорца». Больше половины хронометража каждой серии разворачивалось во флэшбеках, при том что в настоящем сюжет двигался вперёд со скоростью улитки.

    К пятой серии флэшбеки нагнали настоящее, и структура сериала вновь изменилась: позабыв о Бобе Фетте, повествование резко переключилось на главного героя «Мандалорца» и выдало самую яркую, насыщенную действием и событиями серию всего сериала.

    «Из пустыни пришёл незнакомец» развивает тенденции, начатые в «Возвращении мандалорца». Боба Фетт и Шеннек Фенд появляются всего в одной сцене за серию, всё остальное время повествование занято другими персонажами. Но если в прошлой главе Мандо был на главных ролях, то теперь и он отходит на второй план.

    «Книга Бобы Фетта». Глава 6 «Из пустыни пришёл незнакомец» — рекап со спойлерами!

    Один из главных героев «Пустыни» — Кобб Вэнс, опытный стрелок и маршал, блестяще сыгранный Тимоти Олифантом, которому не привыкать играть стрелков и законников. В последний раз мы видели его в конце первой серии второго сезона «Мандалорца», когда, расставшись с мандалорской броней, Вэнс остался защищать мир и покой новой родины — маленького городка Фритаун. В «Книге» мы узнаём, что Вэнс и не подумал уйти на покой, и даже на рожон лезет не реже. Как и в прошлый раз, Олифант идеально смотрится в своей роли и крадёт каждую сцену со своим участием. Пожалуй, спин-офф о его приключениях смотрелся бы ещё колоритнее, чем «Книга Бобы Фетта».

    Но даже Вэнс быстро забывается, когда повествование подбирается к главной изюминке эпизода — сценам, где Люк Скайуокер обучает Грогу. Впервые мы видим Люка не опустившимся и позабывшем о собственных идеалах отшельником, которым он стал к моменту событий «Пробуждения Силы» и «Последних джедаев», а полным энтузиазма, сил и опыта джедаем, который только начинает учить других. Из этого эпизода мы многое узнаём об отношении Люка к ученикам, о прошлом Грогу и о том, как могла бы выглядеть академия джедаев, если бы Скайуокер не накосячил с племянником.

    Имя Дейва Филони в титрах эпизода сулило появление в сериале кого-то из придуманных им персонажей. В первом сезоне «Мандалорца» Филони ещё никого не возвращал, а вот во втором именно в его серии на экране впервые появилась Асока в исполнении Розарио Доусон. На этот раз фаны ждали Када Бейна, и Филони не подвёл: в повествовании появились и Асока, и Бейн. При этом Бейн на экране нисколько не утратил ловкости, хотя, судя по Вукипедии, на момент событий «Книги Бобы Фетта» стрелку уже под семьдесят. Возможно, дуросы стареют медленнее людей.

    «Книга Бобы Фетта». Глава 6 «Из пустыни пришёл незнакомец» — рекап со спойлерами! 6

    В плане зрелищности серия, может, малость и уступает предыдущей, но в плане насыщенности в неё опять напихали события, которые можно было разделить как минимум на два эпизода. Причём джедайская и татуинская части почти не пересекаются между собой — они объединены лишь фигурой Мандалорца, который в «Книге Бобы Фетта» проездом.

    Возникает странная ситуация. В сериале, который должен был стать сольником Бобы Фетта, две лучшие серии созданы при его минимальном участии. «Возвращение Мандалорца» выглядит отличным превью к третьему сезону, а «Из пустыни пришёл незнакомец» расширяет «Филонивёрс» и переплетает между собой события и сюжетные линии из разных эпох. Но, простите, Боба-то здесь причём?

    С другой стороны, несмотря на отсутствие заглавного персонажа, «Из пустыни» продвигает магистральный сюжет сильнее, чем все остальные серии, вместе взятые. Пайки сделали свой ход и объявили войну, очередь за Бобой Феттом, все фигуры расставлены в ожидании решающего конфликта, финал сезона уже через неделю.

    Некоторые спойлеры, гулявшие в сети до премьеры «Книги Бобы Фетта», начинают подтверждаться, однако авторам по-прежнему удаётся застать зрителя врасплох и подсунуть сюрприз. Последние две серии повернули повествование в принципиально новом направлении. Но нормально ли это, что лучшими в сериале кажутся те эпизоды, где в принципе не появляется главный герой?

    «Книга Бобы Фетта». Глава 6 «Из пустыни пришёл незнакомец» — рекап со спойлерами! 8
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    Автор
    Журналист, переводчик, издатель, лентяй. Любит писать лонгриды и заваливать сроки.

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