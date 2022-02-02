«Книга Бобы Фетта», 6 серия «Из пустыни пришёл незнакомец» — рекап со спойлерами!

Когда в сети появились новости, что Дейв Филони выступит сразу и автором сценария, и режиссёром шестого эпизода «Книги Бобы Фетта», фанаты тут же начали судачить, что серия вернёт на экраны кого-то из уже известных по «Войнам клонов» или «Повстанцам» персонажам. И Филони не подвёл. Более того. Шестая серия настолько превосходит все фанатские теории и ожидания, что любое даже самое краткое описание происходящих в ней событий будет считаться адским спойлером. Поэтому мы сейчас поставим табличку «Осторожно, спойлеры», и поедем дальше.

Осторожно, спойлеры!

Шестая серия с первых же кадров возвращает одного из самых колоритных персонажей «Мандалорца». Пайки продолжают увеличивать объёмы своих операций на Татуине, и вот они уже торгуют спайсом не только в районе Мос-Айсли или Мос-Эспа, но и в районе Мос-Пелго, ныне известного как Фритаун. Точнее, пытаются, поскольку маршал Кобб Вэнс и слышат не хочет о торговле наркотиками на его песке. Вэнс убивает трёх из четырёх наркоторговцев, отправляет единственного уцелевшего восвояси с советом не лезть больше на его территорию, а затем развеивает драгоценный спайс на ветру.

После этого повествование переключается на Мандалорца. В финале прошлой серии Дин Джарин пообещал Феннек Шенд, что поможет Бобе, как только повидается со старым приятелем. И он не стал откладывать этот визит в долгий ящик. В следующей же сцене с его участием Дин прилетает на покрытый лесами мир, где Грогу учится джедайским премудростям под мудрым присмотром Люка Скайуокера. Правда, воссоединения старых друзей не выходит — Дина встречает Асока Тано и предупреждает, что новая встреча и скорое расставание плохо повлияют на малыша. Мандо передаёт подарок через неё и улетает обратно на Татуин.

Люк тем временем пробуждает в памяти Грогу воспоминания о Приказе 66 и напоминает ему базовые джедайские трюки. Грогу быстро учится, но Люк не уверен, что малыш хочет становиться джедаем. Асока советует довериться сердцу и тоже улетает, оставляя учителя с первым учеником.

Тем временем Боба Фетт устраивает военный совет. Феннек Шенд говорит, что большинство банд не будет ввязываться в разборки с пайками, но им отчаянно не хватает бойцов. Вовремя прилетевший Джарин замечает, что знает одно место, где их можно найти. С этими словами он летит во Фритаун повидаться с Вэнсом. Маршал стал осторожнее с тех пор, как расстался с мандалорской бронёй. Кобб не хочет встревать в конфликт двух преступных группировок, но понимает, что, если не вмешаться, пайки в будущем могут стать проблемой для всех. Вэнс обещает Мандо сделать, что в его силах, и просит созвать всех мужчин боеспособного возраста в город, но большего сделать не успевает — из пустыни приходит незнакомец.

И этот незнакомец — Кад Бейн. Он стал старше, но не утратил быстроты и смертоносности. Он предупреждает Вэнса не лезть в конфликт пайков и Фетта, а когда понимает, что маршал уже выбрал сторону, убивает помощника Вэнса и как минимум тяжело ранит самого Кобба — его судьба на конец серии остаётся неясной. Пайки тем временем в открытую объявляют войну — двое бойцов Синдиката взрывают бомбу в кантине Гарсы Фвип.

В финальной сцене эпизода повествование снова переносится в покрытый лесами мир. Люк Скайуокер передаёт Грогу подарок Мандолорца — изящную и прочную кольчугу, и вручает собственный — световой меч, некогда принадлежавший самому Йоде. Однако Люк предупреждает, что выбрать можно только один из подарков. И пока Грогу решает, кем хочет быть, мандалорцем или джедаем, начинаются титры…

В последнее время у поклонников сериалов стало популярно употребляемое обычно в негативном контексте слово «филлер». Так называют серии, которые не продвигают магистральный сюжет вперёд, а рассказывают какую-то локальную историю, по сути, просто заполняют (to fill) экранное время. Филлерами обычно бывают отдельные эпизоды, но «Книга Бобы Фетта» — едва ли не первый на моей памяти проект, который претендует на звание сериала-филлера.

У «Книги» крайне запутанная структура. Первые четыре эпизода сериала в основном служили для того, чтобы заполнить белые пятна в биографии Бобы Фетта и рассказать, чем он занимался между «Возвращением джедая» и появлением во втором сезоне «Мандалорца». Больше половины хронометража каждой серии разворачивалось во флэшбеках, при том что в настоящем сюжет двигался вперёд со скоростью улитки.

К пятой серии флэшбеки нагнали настоящее, и структура сериала вновь изменилась: позабыв о Бобе Фетте, повествование резко переключилось на главного героя «Мандалорца» и выдало самую яркую, насыщенную действием и событиями серию всего сериала.

«Из пустыни пришёл незнакомец» развивает тенденции, начатые в «Возвращении мандалорца». Боба Фетт и Шеннек Фенд появляются всего в одной сцене за серию, всё остальное время повествование занято другими персонажами. Но если в прошлой главе Мандо был на главных ролях, то теперь и он отходит на второй план.

Один из главных героев «Пустыни» — Кобб Вэнс, опытный стрелок и маршал, блестяще сыгранный Тимоти Олифантом, которому не привыкать играть стрелков и законников. В последний раз мы видели его в конце первой серии второго сезона «Мандалорца», когда, расставшись с мандалорской броней, Вэнс остался защищать мир и покой новой родины — маленького городка Фритаун. В «Книге» мы узнаём, что Вэнс и не подумал уйти на покой, и даже на рожон лезет не реже. Как и в прошлый раз, Олифант идеально смотрится в своей роли и крадёт каждую сцену со своим участием. Пожалуй, спин-офф о его приключениях смотрелся бы ещё колоритнее, чем «Книга Бобы Фетта».

Но даже Вэнс быстро забывается, когда повествование подбирается к главной изюминке эпизода — сценам, где Люк Скайуокер обучает Грогу. Впервые мы видим Люка не опустившимся и позабывшем о собственных идеалах отшельником, которым он стал к моменту событий «Пробуждения Силы» и «Последних джедаев», а полным энтузиазма, сил и опыта джедаем, который только начинает учить других. Из этого эпизода мы многое узнаём об отношении Люка к ученикам, о прошлом Грогу и о том, как могла бы выглядеть академия джедаев, если бы Скайуокер не накосячил с племянником.

Имя Дейва Филони в титрах эпизода сулило появление в сериале кого-то из придуманных им персонажей. В первом сезоне «Мандалорца» Филони ещё никого не возвращал, а вот во втором именно в его серии на экране впервые появилась Асока в исполнении Розарио Доусон. На этот раз фаны ждали Када Бейна, и Филони не подвёл: в повествовании появились и Асока, и Бейн. При этом Бейн на экране нисколько не утратил ловкости, хотя, судя по Вукипедии, на момент событий «Книги Бобы Фетта» стрелку уже под семьдесят. Возможно, дуросы стареют медленнее людей.

В плане зрелищности серия, может, малость и уступает предыдущей, но в плане насыщенности в неё опять напихали события, которые можно было разделить как минимум на два эпизода. Причём джедайская и татуинская части почти не пересекаются между собой — они объединены лишь фигурой Мандалорца, который в «Книге Бобы Фетта» проездом.

Возникает странная ситуация. В сериале, который должен был стать сольником Бобы Фетта, две лучшие серии созданы при его минимальном участии. «Возвращение Мандалорца» выглядит отличным превью к третьему сезону, а «Из пустыни пришёл незнакомец» расширяет «Филонивёрс» и переплетает между собой события и сюжетные линии из разных эпох. Но, простите, Боба-то здесь причём?

С другой стороны, несмотря на отсутствие заглавного персонажа, «Из пустыни» продвигает магистральный сюжет сильнее, чем все остальные серии, вместе взятые. Пайки сделали свой ход и объявили войну, очередь за Бобой Феттом, все фигуры расставлены в ожидании решающего конфликта, финал сезона уже через неделю.