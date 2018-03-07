Филипу Дику повезло. Мало какой фантаст так часто вдохновлял режиссёров большого кино. «Вспомнить всё», «Бегущий по лезвию», «Особое мнение» — это лишь самые известные экранизации его книг. Главная тема, пронизывающая творчество писателя, — человечность, где она начинается и где заканчивается, и это неизменно привлекает киностудии. Недавно вышел сериал «Электрические сны Филипа Дика» — успешная экранизация ранних рассказов фантаста. Сериал чем-то напоминает «Чёрное зеркало»: он снят в формате антологии — отдельные серии не связаны друг с другом. Если вы ещё не смотрели его, сделайте это хотя бы ради актёров. Стив Бушеми и Брайан Крэнстон — это уже знак качества.

Как это часто бывает в экранизациях Филипа Дика, сюжеты эпизодов довольно сильно расходятся с первоисточником. Мы решили сравнить сериал с книгами — и постарались избежать больших спойлеров. Впрочем, даже если вы читали все десять рассказов, антология всё равно вас удивит. Начнём по порядку.

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Обзор сериала Почему «Электрические сны Филипа Дика» надо было смотреть Сериал-антология по рассказам великого странного фантаста — это как «Чёрное зеркало», которое сомневается в собственной реальности.

Осторожно, спойлеры! Предполагаем, что вы смотрели сериал. Если нет и у вас обострённая спойлерофобия — вернитесь к этой статье позже. Впрочем, больших спойлеров мы постарались избежать.

«Капюшонщик» (по одноимённому рассказу)

Мир «Капюшонщика» раздирают социальные конфликты. Среди людей появились могущественные телепаты, и властям приходится с этим считаться. Только специальные «Капюшоны», надетые на голову, защищают от чтения мыслей. Обаятельный офицер полиции получает в напарники девушку-телепата. По неизвестным причинам мысли именно этого копа остаются для неё скрытыми.

Телепаты Дика — злые и коварные манипуляторы, разрушающие общество изнутри. Так же карикатурно в семидесятые изображали коммунистов. А в сериале это угнетённое страдающее меньшинство, очень похожее на мутантов из «Людей Икс», и для пущей драмы есть романтическая линия.

«Невозможная планета» (по рассказу «Планета, которой не было»)

Два туристических гида получают предложение, от которого трудно отказаться. Трёхсотлетняя старушка обещает золотые горы тому, кто доставит её на Землю. Есть один нюанс: родина человечества давно уничтожена в катастрофе. Но это же не повод отказываться от чемодана с деньгами? В итоге бабушка летит совсем в другую галактику.

Обе истории большую часть времени тонко намекают, что точка назначения и есть настоящая Земля, но сериал более лиричен. Один из гидов разочарован в жизни, и неосуществимая мечта старушки, которую играет дочка Чарли Чаплина, становится для него важнее собственного благополучия. Концовка рассказа гораздо более однозначна и не так сильно напоминает об «Интерстелларе».

«Коммутатор» (по рассказу «Пригород»)

Скромный продавец билетов жил скучной жизнью, пока в его окошко не постучала уставшая девушка. Гостья попросила билет в Мэкон Хайтс, несуществующий город. Заинтригованный служащий в итоге сам решил проехать по маршруту и, спрыгнув с поезда, обнаружил маленький уютный городок, где остановилось время. В несуществующем городе рады всем, но, как ни странно, не каждый готов порвать с серыми буднями.

В рассказе несколько главных героев, а визиты в Мэкон Хайтс приводят к изменению нашей реальности, например, исчезают или появляются новые дети. В сериале такого не происходит — на первый план выходит метания персонажа Тимоти Сполла между местом, где тебе всегда рады, и семьёй, полной проблем.

«Безумный бриллиант» (по рассказу «Спешите приобрести»)

Самый сумбурный и непонятный эпизод сериала не имеет с рассказом практически ничего общего. Совпадают лишь имена героев и завязка: к семейной паре, в которой намечается разлад, приходит незваный гость и предлагает, нет, прямо-таки втюхивает не самую выгодную сделку.

В рассказе герой пытается спасти от незадачливого продавца собственный дом, в сериале всё сложнее. Здесь таинственная женщина просит примерного семьянина пойти на преступление и достать ей искусственную душу. Дом готов обрушиться сам, а ещё здесь люди с генами животных, и всё стоит на тонком слое почвы над листовым металлом.

«Реальная жизнь» (по рассказу «Экспонат с выставки»)

Передовые технологии позволяют отдыхать, буквально жить во сне. Преуспевающий историк из будущего перемещается в прошлое и становится офисным работником… только чтобы начать сомневаться в своём выборе. История Филипа Дика — это вопрос предназначения человека, готовности бросить всё ради чего-то простого, но более близкого.

Экранизация предлагает гораздо больше интриги. Главная героиня, полицейская из будущего, перемещается между двумя мирами во сне, с помощью устройства виртуальной реальности, попадая в жизнь геймдизайнера из настоящего. Очень скоро они перестают понимать, какой из двух миров настоящий. В обоих случаях герой делает выбор, в каком времени жить, и в обоих случаях последствия этого выбора оказываются страшными.

«Человек» (по одноимённому рассказу)

В серии «Человек» люди ведут войну с коварными инопланетянами, способными принимать человеческий облик. После одной из военных операций офицер возвращается домой с изменившимся характером — в лучшую сторону. Возможно, инопланетяне подменили полковника. Распознать шпиона сможет только жена офицера. А она, стараясь не думать, кто перед ней, пытается спасти разваливающийся брак.

Это самая близкая к первоисточнику история. У персонажей поменялись только имена. И некоторые мелочи: в сериале герои заметно старше, у них нет детей, а роль бдительного брата героини играет другой персонаж, генерал Олин в исполнении Лиама Каннингема.

«Убить всех иных» (по рассказу «Унылый незнакомец»)

А вот тут рассказ не имеет ничего общего с сериалом — разве что возрастающее чувство паранойи у героя. По замыслу Дика, герой обнаруживает, что инопланетяне, похожие на насекомых, подменили двойниками население целого штата. Захватчики использовали подвешенные на видных местах трупы как ловушки, чтобы справиться с оставшимися людьми. В сериале же предвыборная кампания с единственнным кандидатом становится с каждым днём всё агрессивнее. Но не все готовы убивать «всех иных» по первому призыву политика… или все? Эпизод убедительно показывает, что авторитарное правительство и равнодушие общества куда страшнее инопланетян.

«Автофак» (по рассказу «Автофабрика»)

В далёком будущем человечество пережило войну и откатилось в развитии далеко назад. Но автоматические фабрики золотого века промышленности продолжают высасывать из планеты последние соки. Так ли нужны айфоны и модные туфли людям, которые стремятся просто выжить и прокормить семью? Машины не задаются вопросом, пока юная хакерша не взламывает службу поддержки огромной фабрики. Повод помириться с машинами…или устроить диверсию.

«Автофак» — это насмешка над обществом потребления, где из цепочки этого самого потребления выпадает человек. И если в рассказе фабрики всего лишь научились воспроизводить сами себя, то в сериале… скажем так, они нашли новые рынки сбыта.

«В целости и сохранности» (по рассказу «Фостер, ты мёртв!»)

Рассказ «Фостер, ты мёртв», в отличие от сериала, отправляет нас в прошлое, а не в будущее. Страх перед ядерной войной заставлял поколение шестидесятых разоряться. Главный герой, Фостер, не в меру впечатлительный мальчик, живёт в непопулярной семье. Его отец привык экономить деньги и не готов выбрасывать их на ветер, снаряжая и без того дорогое убежище всё новым и новым оборудованием.

В сериале холодная война давно закончилась. Но правительство продолжает придумывать всё новые и новые угрозы, чтобы заставить людей покупать дорогие гаджеты и шпионить друг за другом в пользу частных компаний и государства. Мать и дочь прибывают в город с дипломатическим визитом. Девочка без разрешения подключает электронный браслет — и становится участницей шпионской операции. В одном эпизод и книга едины: на войне можно хорошо заработать, а если не с кем воевать, врага нужно придумать.

«Проблема с отцом» (по рассказу «Вроде-как-папа»)

Последний эпизод аккуратно следует сюжету рассказа. Храбрый мальчик подозревает, что его отца заменил пришелец. Он пытается выяснить правду и начинает с ним бороться — сначала сам, а потом вместе с друзьями. Маме — ни слова! В сериале уделено больше внимания флешбэкам: разговорам за столом, игрой в бейсбол. Впрочем, до уровня «Очень странных дел» серии добраться не удалось, хотя актёры старались. Кстати, эпизодического персонажа, директора школы, совершившего самоубийство, зовут Филип Дик.

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Одни эпизоды «Электрических снов» следуют букве рассказов, другие — следуют их духу. Создатели третьих пытаются придумать что-то новое, лишь прикрываясь именем писателя. Но в этом нет ничего плохого: новое прочтение получилось очень интересным для тех, кто уже читал Филипа Дика, а посмотревшие, возможно, захотят прочитать оригинальные рассказы, чтобы выстроить полную картину. Напоминаем, что сборник «Электрические сны» можно приобрести со скидкой по ссылке под этим видео. Смотрите и читайте только лучшее, а мы постараемся найти для вас и другие хорошие сериалы.