Пищеблок, 2 сезон: как продолжение погубило пионеров-вампиров

После той злосчастной смены в пионерлагере «Буревестник» прошло три года. Валерка стал стратилатом, но решил не принимать вампирские правила игры. Он не обращает жертв и не пьёт из них кровь. Вместо этого каждый месяц Игорь добровольно даёт ему свою кровь, что позволяет Валерке сдерживать свою зловещую природу. Однако в городе объявляется ещё один стратилат, могущественный и очень опасный. Он начинает воплощать свой план и обращать окружение Валерки… Зачем? Нужно это выяснить — и остановить чудовище.

Пищеблок, 2 сезон Жанр: мистика, ужасы

Режиссёр: Эдуард Бордуков

В ролях: Пётр Натаров, Даниил Вершинин, Ксения Трейстер, Сергей Епишев, Ангелина Стречина, Денис Парамонов

Продолжительность: 8 эпизодов по 43–60 минут

Премьера: 8 июля — 26 августа 2023 года

Похоже на: «Сверхъестественное» • «Ночной дозор» • «Очень странные дела»

Текст с первыми впечатлениями от второго сезона «Пищеблока» я закончил словами:

Никто не просил, а «Кинопоиск» снял — и кажется, не зря.

Зря.

Финал второго сезона показал: будьте осторожнее в далеко идущих предположениях, даже таких аккуратных. Я посрамлён так сильно, что решил взяться за итоговый текст. Сверить впечатления и понять: что же пошло не так? И был ли у сериала шанс с самого начала? Ведь первые эпизоды второго сезона действительно интриговали, по темпу и тональности сильно отличались от вызывающего недоумение первого сезона. К сожалению, почти все ожидания и надежды разбились о невзрачную постановку, безалаберную техническую работу и лень сценаристов.

Осторожно, спойлеры! Серьёзные спойлеры ко второму сезону

Авторы отказались от детской атмосферы — и это высосало у сериала душу. Первый сезон, даже с его чрезмерной эротизированностью и неуместным неоновым светом, хоть иногда напоминал, что действие разворачивается в детском лагере. Ритуал обмазывания зубной пастой, страшилки у костра, беззаботные приключения, спортивные игры — всё это тут было. Эти эпизоды радовали тем, что здорово разряжали хоррор-составляющую. А постепенное сокращение бытовых сцен здорово играло на саспенс. Мы вместе с Валеркой ощущали, как сверхъестественный кошмар вытесняет всё светлое и обыденное.

В продолжении чего-то светлого и обыденного почти нет. Да и то, что есть, служит в основном либо для поддержания напряжения (в линии Плоткина), либо чтобы мельком показать школу, которая быстро превращается в новый пищеблок. Авторы хотели сделать сериал мрачнее и серьёзнее? Вышло, но только совсем по верхам. Заявленный уровень в итоге не соответствует реальному положению дел — и винить тут стоит ленивый сценарий.

Ради главной интриги сценаристы постоянно пускают пыль в глаза. Ключевая тайна сезона — кто же второй стратилат? Чтобы отсрочить раскрытие истины, авторы подтасовывают факты и постоянно водят персонажей и зрителей за нос. Сценаристам отказывает чувство меры: то они старательно напирают на одного из подозреваемых (едва ли не в каждой сцене у новенькой Риты проявляются какие-то подозрительные особенности, а ещё она всегда неким чудесным образом оказывается в гуще событий), то подкидывают персонажам взятые с потолка гипотезы (идея с Плоткиным-стратилатом могла быть занятной, но герои пришли к ней совершенно бестолковым образом).

Подобная подтасовка, разумеется, сказывается на сценарии. В воздухе повисает слишком много сюжетных элементов, которые введены исключительно для отвода глаз. Связанная с вампирами загадочная родня Плоткина остаётся так и не выстрелившим ружьём. Та же проблема — с взявшимся из ниоткуда и пропавшим в никуда военруком. Возможно, эти сюжетные связки смотрелись бы уместнее, если бы не центральная линия.

В основе сюжета — типичный «квест» в худших традициях фэнтези. Во второй серии Валерка выясняет, что для победы над стратилатом нужно собрать обломки таинственной священной плиты, которая, по легенде, помогает одолеть вампира. Да что там, может превратить его обратно в человека! С этого момента сериал превращается в фэнтезийный «квест» с подсвеченными предметами — а то вдруг герои что-то пропустят.

Подобный ход тащит за собой все бестолковые клише жанра: герои бегают от точки к точке за «макгаффином», временами на них снисходит озарение, а параллельно к команде присоединяются новые герои (даже если у них нет каких бы то ни было навыков для борьбы с вампирами). Разумеется, клише «злодей-квестодатель» тоже на месте. Какой уж там детектив! Складывается впечатление, будто кто-то переиграл в видеоигры со схожей структурой сюжета.

Ставка на такой рудиментарный сюжет могла и сыграть, если бы за ним стояли хоть сколько-то интересные персонажи. Увы, этого нельзя сказать ни про старых, ни про новых героев.

Старых персонажей возвращают, чтобы убить или выставить идиотами. А новых попросту не успевают раскрыть. Один из главных сюжетных поворотов второго сезона — возвращение врача Валентина Сергеевича. Теперь он охотник на вампиров, которому помогает возмужавший Лёва. Почти что Ван Хельсинг и Карл из фильма с Хью Джекманом! Дуэт с отличным потенциалом, внутренним конфликтом и историей с другими героями мог стать украшением сериала — и какое-то время им и был. Но в итоге Лёву бессмысленно убивают за кадром, а персонаж Трибунцева совершает не менее бессмысленное предательство.

Осталась бессмысленной и роль Анастасийки. В первой серии актриса только-только показала, как развила образ героини, а ещё наметился конфликт, завязанный на человеческую сторону Валерки. Как вдруг Анастасийку убивает стратилат, и теперь её роль низводится до голоса совести Валерки. Для завершения ангельского образа только крыльев не хватает.

При этом почти все новые персонажи (ну кроме разве что Риты) набросаны очень схематично. Харизматичным Риналю Мухаметову (отец Павел), Равшане Курковой (директор школы Ирина Львовна) и Сергею Епишеву (отец Глеб) почти нечего играть. Да, их герои фактурные и запоминающиеся, но не более того. Как бы выиграл сериал, если бы главным злодеем оказалась Ирина Львовна!

Повествованию в целом не хватает изящества и убедительности. Созданная Алексеем Ивановым вселенная «Пищеблока» — не бог весть какая сложная с мифологической точки зрения. Но все её элементы аккуратно прилажены друг к другу. Скажем, происхождение и способности вампиров были загадкой, которую можно решить для победы над ними. Да и сами вампиры — понятная и считываемая метафора, которая ложится в тему произведения.

Второй сезон берётся развивать канон писателя, и у сценаристов это выходит из рук вон плохо. В мифологии появляются разные вампирские кланы. Стратилаты обретают дополнительные способности и ограничения. Да что там, стратилатский голод можно победить при помощи цепей и старшего товарища.

Ситуация становится хуже, когда в сюжете начинает фигурировать отец Павел. Появление священнослужителя-чудотворца, в общем-то, закономерно. Оригинальный «Пищеблок» объяснял: вампиры выгодно встроились в коммунистический аппарат в том числе и потому, что красные взрывали церкви и скандировали «религия — опиум для народа». Удобное прикрытие! Неудивительно, что бороться с древним вампиром приходится ещё и священнослужителю.

Вот только даже в первом сезоне «Пищеблока» (да и в книге тоже) метафора и стоявшая за ней идея подавались хоть с каким-то изяществом и выдумкой. Здесь же все слова о вере, предназначении, смысле жизни и высшей силе проговариваются в лоб и несколько раз. Ну а чтобы зритель проникся этой идеей, её используют как всемогущую сюжетную открывашку. Отец Павел исцеляет Валерку после купания в освящённой речке (не спрашивайте). Отец Павел морально наставляет Валентина Сергеевича. Отец Павел побеждает вражеского стратилата, хотя тот сразу заявляет, что на него «не действуют такие фокусы».

Впрочем, нельзя не отдать сценаристам должное: сделать священнослужителя буквально «Богом-из-машины» — это остроумно. Вот бы весь сериал был построен на таком постмодерне!

Подводит сериал и техническое исполнение. Не исключено, что киностудии пришлось значительно урезать бюджеты или переснимать часть материала. Это могло бы объяснить, почему продолжение выглядит беднее и почему в нём около пяти декораций на весь сезон. По сравнению с первым сезоном беднее стало и звуковое сопровождение: там, где раньше звучали каверы на советские песни и даже Дэвид Боуи, сейчас играет один кавер «Последней поэмы» и сплошной повторяющийся синтвейв (до боли напоминающий звучание из «Очень странных дел»). Ну и Стереополина записала новую композицию — вернее, старую с новым текстом.

Некоторые проблемы и вовсе заметны невооружённым глазом: стоковые перебивки с видом Солнца, пластиковые стеклопакеты в кадре, киноляпы с расположением предметов и даже повторяющиеся кадры (пересмотрите конец шестого эпизода и начало седьмого — это один и тот же отрывок с подъезжающим автобусом!). А грим на вампирше Лидии Говше! Специалисты тщательно загримировали лицо, а плечи и шея? Неужели не хватило времени на доработку?

На технические огрехи можно махнуть рукой (кто из нас не оставлял стаканчик с кофе на съёмочной площадке «Игры престолов»!), вот только создаётся впечатление, будто второй сезон «Пищеблока» поразило нечто гораздо хуже вампиризма — халтура. Она просочилась и в сценарий, и на площадку, и в монтажную. Продолжению «Пищеблока» было что предложить зрителю — но запомнит он преимущественно халтуру.

Ну а что-то хорошее есть? Всё же да. Первая половина сезона здорово поддерживает атмосферу, сохраняя баланс бытового и сверхъестественного. А ещё в этих эпизодах здорово нагоняют саспенс. Каким бы крутым стратилатом ты ни был, ты остаёшься всего лишь пацаном. А другой, более могущественный вампир может убить твоих друзей, подчинить твоих родителей и обратить почти всю школу. Эти триллерные нотки удались на славу, и сериал бы только выиграл, если бы вместо «квеста» в нём стали развивать эту тему.

Ну а лучшим персонажем можно смело назвать Плоткина. Да, ему достался совершенно бестолковый финал, но вся его линия и линия Несветовой — это убедительная и совершенно человеческая история абьюза, нелюбви и страха. Невозможность вырваться из порочного круга и сделать хоть что-то против наделённого властью человека показана до мурашек болезненно. По первым сериям складывалось впечатление, что такие партийные функционеры из-за своей безнаказанности могут быть гораздо опаснее любых вампиров. Так оно, в общем-то, и оказалось — вот только эту линию в итоге решили почти не развивать.

* * *

Второй сезон «Пищеблока» — редкий пример того, как отношение к сериалу резко меняется всего за несколько серий. От аккуратной похвалы в начале до желания перематывать кадры в конце. Продолжение будто стало жертвой сложных съёмок или урезания бюджета. Но сценарий, персонажи, реплики, развитие сюжета и даже работа гримёров создают впечатление, что здесь проклятие совсем другого рода — халтура.