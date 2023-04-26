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    #анонс #Джордж Мартин #Игра престолов

    «Рыцарь Семи королевств»: что известно о новом сериале по миру «Игры престолов»

    26 апреля 2023
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    26.04.2023
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    5 минут на чтение
    #анонс #Джордж Мартин #Игра престолов

    12 апреля на презентации Warner Bros. Discovery подтвердили производство ещё одного сериала во вселенной «Игры престолов». Телеканал HBO заказал первый сезон телесериала «Рыцарь Семи королевств: Межевой рыцарь». Вскоре после этого Джордж Мартин в своём блоге поделился деталями проекта. В этой статье мы собрали всё, что пока известно о «Рыцаре».

    Что известно о сериале

    «Рыцарь Семи королевств: Межевой рыцарь» — это пока рабочее название сериала. Канал заказал целый первый сезон, в котором, по всей видимости, будет шесть эпизодов.

    Официальный синопсис сериала таков. За сто лет до событий «Игры престолов» по дорогам Вестероса странствуют двое необычных героев: юный, наивный, но отважный рыцарь, сир Дункан Высокий, и его крохотный оруженосец Эгг. Действие сериала разворачивается в эпоху, когда Таргариены ещё сидят на Железном троне, а в людской памяти пока живы воспоминания о последних драконах. Этих невероятных и несравнимых друзей ждут большое будущее, могущественные враги и опасные приключения.

    «Рыцарь Семи королевств»: что известно о новом сериале по миру «Игры престолов» 3

    Дунк и Эгг, худ. Марк Симонетти

    Подобно «Игре престолов» и «Дому дракона», «Рыцарь Семи королевств» имеет литературную первооснову — одноимённый цикл, который на данный момент состоит из трёх повестей. Пока что готов только сценарий пилотного эпизода. Написал его сценарист Айра Паркер, который успел поработать над первым сезоном «Дома драконов» — сочинил серию «Король узкого моря». Мартин уже ознакомился с пилотом и назвал его «потрясающим».

    Исполнительными продюсерами «Рыцаря» указаны Паркер, Райан Кондал, Винс Жерардис и Джордж Мартин. Пока не ясно, кто будет шоураннером проекта: раньше с «Рыцарем» связывали имя Стива Конрада, но в новых анонсах его не упоминают ни HBO, ни Мартин.

    Сейчас пишутся остальные сценарии первого сезона. Мартин отмечает, что Паркер собрал небольшую, «но очень талантливую» команду сценаристов. Дата начала съёмок пока не определена, так что ни о какой дате премьеры не может быть и речи.

    «Рыцарь Семи королевств»: что известно о новом сериале по миру «Игры престолов»

    худ. Гектор Арзате

    О чём «Рыцарь Семи королевств»

    «Рыцарь Семи королевств» — это цикл из нескольких повестей, действие которых разворачивается за сто лет до событий «Игры престолов».

    Главные герои цикла — странствующий рыцарь Дункан Высокий и его десятилетний оруженосец Эгг. На самом деле Эгг — это путешествующий инкогнито принц Эйгон, будущий король Эйгон V Таргариен, дедушка безумного короля. Дунка тоже ждёт блестящая карьера — со временем он станет лордом-командующим Королевской гвардии.

    Первый сезон будет экранизацией первой повести, которая увидела свет ещё в 1998 году, спустя два года после выхода «Игры престолов». По сюжету совсем ещё молодой рыцарь Дунк отправляется на турнир и знакомится с мальчишкой Эггом, который уговаривает рыцаря сделать его своим оруженосцем. На турнире Дунк оказывается в центре скандала, разрешить который можно только поединком. В этом поединке сходятся виднейшие рыцари того времени, включая действующего короля и его родного брата.

    «Рыцарь Семи королевств»: что известно о новом сериале по миру «Игры престолов» 1

    худ. Гэри Джанни

    Изначально Мартин планировал написать целый цикл, в котором рассказал бы обо всех ключевых событиях в жизни Дунка и Эгга. Но, как и в случае с «Песнью льда и огня», в какой-то момент писатель заглох и выпустил лишь три из заявленных девяти повестей. Первые три повести изначально выходили в разных межавторских антологиях, а теперь собраны в составе сборника «Рыцарь Семи королевств».

    Это приключенческие рыцарские повести, действие которых гораздо менее масштабно, чем в «Песни льда и огня». В «Присяжном рыцаре» Дунк и Эгг вмешиваются во вражду двух мелких дворянских родов, и только в «Таинственном рыцаре» герои оказываются в самом сердце крупного заговора Блэкфайров.

    До «Песни льда и огня» Джордж Мартин славился прежде всего как мастер рассказов, и в короткой повести его талант проявляется в полной мере. Да, повести о Дунке и Эгге лишены многостраничных описаний пиров и баталий, но все нужные детали даны ярко, чётко и понятно. А благодаря лаконичности автор смог отточить почти каждое предложение до блеска.

    Повести «Рыцаря» лишены размаха «Песни». Вместо десятков персонажей-точек-зрения — один Дунк, а масштабные сражения, войны и интриги великих родов уступают место рыцарскому турниру и соседским разборкам двух захудалых дворянских родов. Но Вестерос Дунка и Эгга не выглядит от этого беднее Вестероса Джона Сноу и Тириона, просто масштаб стал меньше, а размах историй — локальнее. Впрочем, и тут уже в первой повести исход суда поединком влияет на престолонаследие правящей династии, а в третьей повести на кону оказывается судьба всего королевства.

    «Рыцарь Семи королевств»: что известно о новом сериале по миру «Игры престолов» 2

    худ. Гэри Джанни

    По стилю «Рыцарь семи королевств» ближе к традиционному рыцарскому роману, чем к эпическому фэнтези, и у этого подхода есть свои плюсы. Например, в кои-то веки Мартин рассказывает историю, где нет однозначных злодеев и есть чётко выраженный главный герой. Ну и на месте другие слагаемые успеха Мартина: колоритные персонажи, яркий мир и искромётный юмор.

    В своём блоге писатель отмечает, что, если зрители примут сериал и всё пойдёт хорошо, адаптация трёх существующих повестей займёт съёмочную группу на несколько лет. За это время Мартину нужно дописать «Ветра зимы», взяться за «Мечты о весне» или второй том «Пламени и крови», а ещё впихнуть между ними оставшиеся повести цикла: и «Деревенского героя», и «Волчиц Винтерфелла», и историю про то дорнийское приключение, что случилось с Дунком и Эггом между «Межевым рыцарем» и «Присяжным». Амбициозные планы, учитывая продуктивность Джорджа последние годы. Вы в них верите?

    Пародийная короткометражка про Дунка и Эгга (конечно, HBO тут ни при чём)

    Состояние других проектов по Мартину

    В конце своего поста Мартин вкратце рассказал о состоянии других проектов во вселенной «Игры престолов» и напомнил, что производство занимает время. Писатель перечислил не все сериалы, так что мы дополнили его список информацией из других источников.

    • «Дом дракона». Съёмки второго сезона должны начаться в конце мая и продлиться до декабря. Премьера ожидается не раньше второй половины 2024 года. Производство задержалось из-за того, что структуру всего сериала пришлось пересмотреть: в «Доме дракона» будет четыре сезона вместо трёх, но во втором сезоне планируется восемь эпизодов вместо десяти. В HBO стремятся сократить паузу между сезонами, поэтому скоро начнётся работа и над третьим сезоном. Вторая важная новость — это уход с поста шоураннера Мигеля Сапочника, который поставил несколько серий из первого сезона. Сапочник объясняет своё решение усталостью и желанием сконцентрироваться на других проектах, но некоторые источники утверждают, что основная причина — личный конфликт постановщика с руководством HBO.
    «Дом Дракона»: вернулась ли «Игра престолов»? Наш обзор 3

    ©HBO

    • «10 000 кораблей». Сериал о принцессе Нимерии, королеве ройнаров и правительнице Дорна, по-прежнему находится в разработке. В 2021 году сообщалось, что над проектом работает Аманда Сигел («В поле зрения»).
    • «Морской змей» — сериал о молодых годах Корлиса Велариона, которого в «Доме дракона» сыграл Стив Туссэн. Прежде чем стать одним из самых могущественных людей в королевстве, Корлис немало походил по морям, за что и получил прозвище Морской змей. Веларион посетил Волантис, Порт-Иббен и Летние острова, дошёл до И-Ти, Лэнга и Асшая и стал первым вестеросцем, побывавшим в царстве Н’Гай, Моссовии и на Тысяче островов. Из странствий Морской змей привёз кучу диковинных товаров, которые принесли ему немыслимое богатство — какое-то время Веларионы были богаче и Ланнистеров, и Хайтауэров. Сериал о странствиях Морского змея потенциально выглядит самым интересным спин-оффом, поскольку он сможет значительно расширить географию мира Мартина. Писатель отмечает, что прошлую работу он и сценаристы проекта создавали как раз в плодотворном сотрудничестве.
    • «Сноу». О разработке сиквела «Игры престолов» с Китом Харингтоном в главной роли первым рассказал The Hollywood Reporter летом прошлого года. С тех пор новых сообщений о судьбе проекта не появлялось.
    • Variety сообщает, что появится сериал об Эйгоне-Завоевателе. Проект находится на самой ранней стадии разработки, в HBO ищут сценаристов и шоураннера. Согласно сведениям издания, на канале планируют предварить сериал полнометражным фильмом.
    • «Кровавая луна» и «Блошиный конец» отменены.
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    Автор
    Журналист, переводчик, издатель, лентяй. Любит писать лонгриды и заваливать сроки.
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