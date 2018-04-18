«Секретные материалы»: почему 11 сезон лучше предыдущего

Дана Скалли приходит в себя в больнице. Оказывается, события последней серии десятого сезона, где человечеству грозила гибель от пандемии, были ее видением. Малдеру и Скалли предстоит больше узнать о планах Синдиката и о судьбе своего сына, попутно продолжая работу в возобновленных «Секретных материалах».

The X-Files Жанр: фантастическая драма

Шоураннер: Крис Картер

В ролях: Дэвид Духовны, Джиллиан Андерсон, Митч Пиледжи, Уильям Б. Дэвис

Премьерный показ: 3 января 2018 года, Fox

Продолжительность: 10 эпизодов по 50 минут

Похоже на: «За гранью», «Сверхъестественное», «Чёрное зеркало»

Прошлогоднее возвращение «Секретных материалов» спустя 14 лет после закрытия сериала пришлось по душе критикам — но у преданных фанатов вызвало вопрос: «Что это было?!» К счастью, у Криса Картера и команды сценаристов нашелся запасной порох в пороховницах: в одиннадцатом сезоне есть все, за что мы когда-то полюбили приключения Малдера и Скалли.

Истина: по-прежнему где-то рядом

Десятый сезон изменил духу изначальных «Секретных материалов» прежде всего в том, что уж слишком явно ответил на все вопросы. Да, в Розуэлле действительно упала летающая тарелка, и да, правительство США на самом деле владеет инопланетными технологиями. Там, где сценаристы старых сезонов подогревали зрительскую паранойю, заставляя нас сомневаться во всем, что мы видели на экране (то ли это инопланетные технологии, то ли человеческие, то ли были пришельцы, то ли померещились, то ли Малдер прав, то ли он просто шизофреник с навязчивой идеей), новый сезон решил внести ясность и проиграл.

Одиннадцатый сезон изначально делал вид, будто продолжит все портить: тут вам и запрещенный прием «на самом деле все, что вы видели раньше, было галлюцинацией», и внезапное откровение Курильщика о том, откуда на самом деле взялся сын Малдера и Скалли, и планы Синдиката уничтожить человечество и самим улететь колонизировать другие планеты…

Но, к счастью, у команды сценаристов хватает здравого (или как раз нездравого) смысла все-таки уйти от простых ответов. И с сыном Малдера и Скалли все оказывается вовсе не так однозначно: на протяжении сезона агенты его находят, теряют, снова находят, снова теряют — кажется, насовсем… но финальная серия и это ставит под вопрос. Был ли мальчик и чей был мальчик — возможно, мы уже никогда не узнаем. Если, конечно, Джиллиан Андерсон, заявившая об уходе из сериала, не передумает. В конце концов, Дэвид Духовны уже уходил «навсегда».

Мифология и монстры недели: идеальный баланс

Десятый сезон почти полностью состоял из бесплодной погони Малдера и Скалли за потерянным сыном и воскресшим Курильщиком. Фанаты сериала хорошо знают, что на одной «мифологии» «Секретные материалы» держатся плохо. В сквозной истории было полно сюжетных дыр, натяжек и несоответствий — просто потому, что она придумывалась на ходу.

В одиннадцатом сезоне сценаристы учли эту ошибку: 8 серий из 10 посвящены «монстрам недели», отдельным законченным историям из числа дел Малдера и Скалли. Это правильный баланс, и это хорошие истории — искусно выстроенные, увлекательные, дающие достаточно ответов и оставляющие некоторые вопросы (в том числе морально-этические) висеть в воздухе.

В формат «историй о сверхъестественном» укладывается практически любой жанр современной фантастики, фэнтези и хоррора. В новом сезоне разброс жанров порадует всех. Тут и киберпанк, и мистический триллер в духе «Сверхъестественного», и кровавый «хоррор про маньяков», и даже антиутопия «ближнего прицела» — серия Rm9sbG93ZXJz, блестящее ироничное высказывание на тему «восстания машин», в котором создатели забираются на территорию «Черного зеркала».

Персонажи: глубже и интереснее

Десятый сезон пытался сделать вид, что он вернул нам Малдера и Скалли в том виде, в каком мы попрощались с ними если не в финале девятого, то уж точно во втором, не самом удачном полнометражном фильме франшизы «Хочу верить». Впрочем, время от времени сценаристы вспоминали о пресловутом потерянном сыне и разбавляли сюжет сиропными грезами героев о том, какой прекрасной была бы их жизнь, если бы малыша Уильяма не пришлось отдать на усыновление. Эта сентиментальность, ранее не входившая в систему ценностей «Секретных материалов», сериал не красила.

В одиннадцатом сезоне сценаристы нашли, как сделать героев чуть более человечными, не изменяя общему аскетичному стилю «Секретных материалов». Отношения Малдера и Скалли заходят на новый круг — но об этом ни в одном кадре не говорят прямым текстом. Любимец публики Скиннер получает собственную историю, связанную с его армейским прошлым. Курильщик время от времени выдает слишком личную заинтересованность в Малдере и малыше Уильяме.

Мало того — создатели сумели воскресить одного из погибших «Одиноких стрелков», и это не имеет ничего общего с «восстанием из пепла» погибшего при пожаре Курильщика . В общем, тем фанатам, которые ценили эмоциональную сторону «Секретных материалов», сезон определенно придется по вкусу.

Юмор и ирония: как мы любим

Причудливое чувство юмора и стремление играть с массовой культурой в изощренные постмодернистские игры — еще одна черта, отличавшая «Секретные материалы». В десятом сезоне сценаристов хватило только на нелепую серию про оборотня, которая должна была отдать дань старым голливудским «монстр-мувиз», а вместо этого скатилась в цирк с несмешными шутками ниже пояса.

В одиннадцатом сезоне сценаристы все-таки поняли, что к юмору неплохо бы добавить интеллект. В результате получилась отличная серия «Потерянное искусство пота на лбу», где появляется новый персонаж, утверждающий, что он всегда был третьим партнером Малдера и Скалли, просто они этого не помнят. Любой фанат «Секретных материалов» мог быть на его месте. Такого изящного взлома четвертой стены старожилы канала Fox не припомнят.

Итог: даже если одиннадцатый сезон окажется последним — мы, так и быть, готовы с этим примириться. Несмотря на открытый и, мягко говоря, странный финал, этот сезон вернул нам те чувства, с которыми мы когда-то ждали выхода каждой новой серии «Секретных материалов»