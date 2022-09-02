Сериал «Властелин колец: Кольца Власти»: отзывы зрителей из «Мира фантастики»

Итак, первые два эпизода долгожданного сериала по «Властелину колец» наконец-то вышли. Даже если вы не планировали его смотреть, пропустить мимо его ушей вряд ли удалось. Наши авторы делятся впечатлениями от увиденного. Здесь и мнения поклонников Толкина, и знатных сериаломанов. Оцениваем придирчиво со всех углов. Будем обновлять материал с новыми текстами.

Александра Злотницкая

Читает книги, переводит книги, пишет книги, делает игры и любит постмодернизм. Читает книги, переводит книги, пишет книги, делает игры и любит постмодернизм.

Первое, что хочется сказать: получилось красиво и масштабно, с замахом на эпос. Если сравнивать с недавней экранизацией «Колеса времени», то там было ощущение некого кружка самодеятельности для юных реконструкторов и ролевиков в каморке, что за актовым залом. Здесь этого и близко нет. Хороши как общие планы, так и отдельные детали. Эльфийские города и Мория очень красивы, лагерь мохноногов поражает обилием мелких милых деталей, чудовища отчётливо мерзкие – всё как положено.

Ещё отлично сделан образ зла. Не конкретного врага, с которым понятно, как бороться, а глобальное ощущение надвигающейся беды. От философских конструктов в беседе Галадриэль и Элронда до ядовитой травы на пастбище, от знамений в небе до обломка чёрного меча, от угрозы, витающей в воздухе, до конкретных чудовищ, которые подбираются всё ближе. Всё это гораздо приятнее и интереснее, чем конкретное «вот Саурон, давайте же его мочить всем миром».

Но, как говорится, без «но» не обошлось.

Тем, кто искренне любит историю Средиземья и канон мира в целом, можно только посочувствовать. Главный вопрос к создателям сериала: зачем было так нещадно перекраивать образ Галадриэли в целом и её мотивы, в частности? Нужна была красивая и сильная героиня? Причина понятная. Но это не повод настолько наплевательски относиться к канону.

Ладно, показываете вы Финрода – так сделайте его нормальным героем, а не тем, кто сначала немного потоптался в толпе орков, а потом прилёг мёртвым (и даже бой с врагом нам не показали). Ладно, перекраиваете сетку персонажей и делаете зятя Галадриэль её другом, а о Келеборне речь и вообще не идёт – в чём тайный смысл этой перестановки? Пассионарные поступки удобнее совершать без груза родственников, да?

По сути, сценаристы взяли известное имя и надели его на героиню, которая не имеет с Галадриэлью ничего общего. Понятно, известный «бренд» продаётся лучше, но неужели в истории колец недостаточно драмы без этих «художеств»? Хотелось бы более уважительного отношения к первоисточнику.

На этом фоне остальные минусы гораздо скромнее.

Абсолютно проходные сцены в истории Галадриэли во втором эпизоде. Тут же напрашивается вопрос, кто быстрее: бегущий Джендри или Галадриэль, загребающая вольным стилем?

Недотянутые в плане спецэффектов моменты боевых сцен, где монстры двигаются слишком рвано/в мультяшном стиле.

Вырезанные на деревьях лики убитых. С трудом верится в то, что эльфы стали бы такое делать – хотя, надо признаться, выглядит атмосферно.

Невнятные и абсолютно не в духе сериала вступительные титры.

Резюме: смотреть дальше, конечно, буду, но ради следующих серий больше в пять утра вставать не собираюсь. Потому что создатели явно пытаются «сделать красиво», но только делают это без уважения.

Валерий Муллагалеев

Писатель, автор статей. Писатель, автор статей.

Случилось недоразумение. Сначала я посмотрел вторую серию, затем первую. Глупая ситуация позволила взглянуть на сериал с нестандартного ракурса.

Вторая серия произвела впечатление низкобюджетного сериала, какие клепали вслед за удачными блокбастерами в 2000-ых – шаблонные персонажи, плоские шуточки, костюмы на скору руку, легкомысленная операторская работа и множество чуть ли не театральных условностей. Не «Странствия Геракла», конечно, но и не «Игра престолов». Пока что сериал того же уровня, что и «Искатель истины» или «Ведьмак». Из фильмов напомнило «Варкрафт» — много графики, стереотипные расы, диалоги ни о чём. Сравнивать с «Властелином колец» невозможно, совсем разные весовые категории. Вот с «Хоббитом» — может быть.

В первой серии сериал, оказывается, добротно зарядили пафосом и обстоятельно подошли к знакомству зрителя с ключевыми персонажами. Однако разница между двумя сериями, к сожалению, ощутима.

Перед создателями стоит сложная задача. Толкин говорил, что древние легенды его мира хорошо смотрятся в виде фона для «Властелина Колец» как некий гобелен, но если писать про те события произведение, то очарование древности пропадает. Кажется, эту задачу сериал не решил – перед нами очередная итерация пробуждения зла и его свержения. Хотя сюжет с созданием колец может ещё преподнести приятные сюрпризы.

Стилистически сериал тоже разрывается. С одной стороны, тема сериала требует пафос и эстетику классического фэнтези (вот вам благородные эльфы), с другой – как же обойтись без тренда на реализм гримдарка (вот вам трупы и мухи). А как же без постмодернизма: вот вам типичные «нетипичные» персонажи! Кажется, всего собрали понемногу, чтобы угодить всем. Ну, кроме любителей Толкина, конечно.

У многих владельцев студий есть идея, что можно без опыта создания контента кинуть огромное количество денег в людей, и они принесут шедевр на блюдечке. Как показывает история, так не бывает. Чтобы создать что-то значительное нужен опыт, нужна команда, которая знает, что делает и, что, наверное, важнее — максимально вдохновлена этим. После провального «Колеса времени», которое не пнул разве что самый ленивый критик, мало кто ожидал шедевра от Amazon. Честно говоря, и просто хорошего сериала ожидать было сложно.

Сразу надо оговориться — то, что получилось у Amazon с «Кольцами власти», находится просто в другой галактике по сравнению с современными фэнтези-проектами. Его нет смысла сравнивать с «Ведьмаком», «Колесом» и даже с главным соперником — «Домом драконов». Они в абсолютно разных весовых категориях. При этом, я думаю, мало кто ожидал иного, учитывая количество денег, человеческих вложений и маркетингового шума, вложенного в этот сериал. Даже если вы не поклонник Толкина или просто заранее уверены, что сериал вышел мусором, вам стоит это посмотреть хотя бы для того, чтобы воочию узреть, как выглядит самый красивый сериал современности.

Стал ли самый дорогой и красивый сериал на земле лучшим сериалом на земле? Определённо нет. Общая сумма всех его частей безусловно потрясающая — это ни в коем случае не «Хоббит», где частота кадров и чёткость картинки убивала всю атмосферу. Да, тут встречаются слабые кадры по уровню графики, но они нивелируются вниманием к деталям костюмов, гриму, внешней атрибутики, интерьеров и прочего. Трейлеры сериала хоть и показывали какие-то общие планы, наполненные графикой, но из-за боязни спойлеров не в полной мере передавали это внимание к деталям на крупных планах.

Много проблем у повествования. Да, мне сложно представить, какой объём работы проделали десятки людей в сценарной комнате, чтобы выстроить из очень лаконичной летописи событий длиной в пару тысяч лет сериал на пять сезонов, где каждый эпизод должен быть наполнен драмой. Но за первые два эпизода у меня не возникло той эмоциональной связи с героями, которая обычно заставляет нас смотреть сериал дальше. Здесь много потрясающих персонажей, но чувствуется, что 2 эпизода — это даже не экспозиция, это самое начало экспозиции.

Из-за этого вытекает ещё одна проблема — сериал порезан на десятки маленьких сцен, а действие скачет по всему Средиземью и за его пределами. За два часа нам представят пару десятков персонажей за большинством из которых мы явно будем следить дальше. Но чёткой структуры из-за этого не складывается — последовательность сцен не выстраивается в единую логику истории, нас слишком быстро переключают между героями. Опять же, частично из-за того, что нас только-только ввели в курс дела и мы ещё не можем представить, что ждёт этих героев дальше.

Для себя я делаю исключение разве что для Галадриэли. Да, толкинисты уже в ярости от того, насколько образ эльфийки не соответствует их представлениям, взятым из книг. Но тот персонаж, которого нам показывают на экране явно имеет право на жизнь.

У сериальной Галадриэли мощнейший ПТСР после событий Первой эпохи. Она решает остаться в Средиземье и дальше преследовать зло просто потому, что не может больше мирно жить после всего, что пережила. На Западе её ожидали бы тысячелетия бесконечных флэшбеков и разрушающей саморефлексии. Её действия, подчас излишне жестокие и безразличные к окружающим, так хорошо показывают психологическую надломленность, что заставляют меня чувствовать себя некомфортно. С виду Галадриэль — типичная сильная героиня современного фэнтези, но её образ куда глубже, у него есть предыстория и мотивация, и я надеюсь, что она будет развиваться дальше.

Рискну предположить, что зрители разделятся надвое — одни будут смотреть кровавые игры в «Доме дракона», соскучившиеся по героическому фэнтези же выберут «Кольца власти». Объединить эти две категории почти невозможно, да и не нужно. Времени у нас мало, а сериалов много — каждый выберет то, что ему нравится больше.