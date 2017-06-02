Какие сериалы посмотреть в июне 2017

На июнь этого года западные телеканалы, будто сговорившись, поставили целый ряд хоррор-сериалов с рейтингом «18+» — и постапокалипсис с монстрами и зомби, и городское фэнтези про нечисть. В этом месяце половина нашего дайджеста заляпана кровищей — убирайте детей от мониторов! Разве что канал Syfy держится особняком, снимая традиционные космические опе… Ой, нет, и он туда же.

Бойся ходячих мертвецов (3 сезон)

Когда и где? 4 июня, AMC

Что? Зомби-апокалипсис.

О чём? Спин-офф и приквел бесконечного сериала «Ходячие мертвецы» был изначально посвящён тому, как началась эпидемия зомби. К концу второго сезона мир уже почти окончательно рухнул, а герои скитаются по США и Мексике, пытаясь выжить, — примерно как в ранних «Ходячих».

Чего ждём? Что спин-офф окончательно затмит увядающий оригинал. В то время как основные «Ходячие мертвецы» превращаются в «Болтающих людей», «Бойся» пока что сохраняет и ужасы, и интригу. У сериала нет ни популярных героев-мемов, ни первоисточника в виде комикса, а значит, сюжет заранее не известен и никто не застрахован от гибели.

Сшиватели (3 сезон)

Когда и где? 5 июня, Freeform

Что? Паранормальный детектив.

О чём? О специальном агентстве «Сшивателей» — сыщиков, которые при помощи девушки-экстрасенса, нейрохирурга и компьютерного гения считывают воспоминания недавно умерших. Очень удобно для расследования убийств.

Чего ждём? Разрешения очередного масштабного межсезонного клиффхэнгера (создатели «Сшивателей» питают к ним особую любовь), ответов на миллион вопросов о загадочных злодеях и родителях, новых преступлений, разоблачений, путешествий в глубины человеческого разума и, возможно, главного ответа — зачем на самом деле нужна программа Сшивания.

Тёмная материя (3 сезон)

Когда и где? 9 июня, Syfy

Что? Космическая фантастика.

О чём? О команде звездолёта, которая однажды проснулась с полной амнезией, не имея ни малейшего представления о том, кто они и куда летят. Впрочем, за два сезона герои уже немало выяснили про себя и решили, что не будут выполнять свою карательную миссию, а лучше наваляют прежним хозяевам.

Чего ждём? Надеемся, что Syfy наконец подкинет создателям бюджет и перестанет экономить на космических спецэффектах. Приближается большая война корпораций, и грех будет не показать её во всей красе. Надежды не беспочвенны: трейлер практически полностью состоит из драк, взрывов и перестрелок.

Наш обзор «Тёмная материя», 2 сезон: хватит экономить! У космической оперы от Syfy есть немалый потенциал, но похоже, что раскрыть его не хватает бюджета.

Тёмное дитя (5 сезон)

Когда и где? 10 июня, BBC

Что? Биопанк, фантастическая драма.

О чём? О клонах в недалёком будущем. Татьяна Маслани играет более десятка одинаково выглядящих, но разных по характерам девушек, которые оказываются выходцами из одной пробирки, и это помогает им успешно выдавать себя друг за друга. А ещё за ними охотится группировка, которая считает, что клонировать человека грешновато, и пытается убить всех клонов.

Чего ждём? В новом трейлере четыре основные Маслани довольно конкретны: они обещают дать бой всем, кто их преследовал, использовал и предавал, и сражаются за своё право быть одной семьёй и целоваться друг с другом.

Кровомобиль

Когда и где? 14 июня, Syfy

Что? Комедия ужасов, постапокалипсис.

О чём? В далёком-далёком будущем (аж в 1999 году!) в мире кончилась нефть, и люди начали переходить на другие источники топлива. Например, на кровушку других людей. Уже прямо в трейлере красотка в синем платьице скармливает своей тачке незадачливого ухажёра. И это только начало — дальше нас ждёт целая гонка на подобных машинах.

Чего ждём? Помните, что такое «грайндхаус» (помимо того, что так назывался совместный проект Тарантино и Родригеса)? Это эксплуатационное трэш-кино с кровищей, сексом, юмором и нарочито абсурдными сюжетами. Такое кино не смотрят — с него угорают. Вот «Кровомобиль» — это оно и есть. Рекомендуем тем любителям весёлой расчленёнки, кому по нраву «Эш против зловещих мертвецов», «От заката до рассвета», «Турбо Кид» и, конечно, «Грайндхаус».

Проповедник (2 сезон)

Когда и где? 19 июня, AMC

Что? Мистические ужасы, городское фэнтези.

О чём? Экранизация одноимённого комикса о разборках ангелов и демонов. Главный герой, священник Джесси Кастер, разыскивает пропавшего Господа Бога, вышибая мозги направо и налево. По крайней мере, таков сюжет комикса.

Чего ждём? Что сюжет наконец сдвинется с мёртвой точки. Создатели зачем-то превратили весь первый сезон в приквел к основной истории, в котором почти ничего не происходит. Дальше затягивать некуда, так что впереди нас ждёт, наконец, экранизация комикса, хоть и вольная. А значит, второй сезон потенциально должен быть на порядок интереснее первого.

Наш обзор «Проповедник»: первый сезон можно не смотреть Весь первый сезон оказался нудной и ненужной предысторией основного мистического сюжета.

Мгла

Когда и где? 22 июня, Spike

Что? Ужасы, постапокалипсис.

О чём? Экранизация одноимённой книги Стивена Кинга, по которой Фрэнк Дарабонт уже снял неплохой фильм в 2007 году. На маленький американский городок — а может, и на весь мир — наползает жуткая белёсая мгла, в которой водятся страшные чудовища, похожие на монстров Лавкрафта. Люди прячутся по углам, пытаясь выжить.

Чего ждём? Сериал будет не повторной экранизацией, а спин-оффом, который больше расскажет о мире «Мглы». Если фильм сосредоточился на кучке выживальщиков в супермаркете, то сериал обещает показать, как со мглой борются в других уголках города. И наверняка сериал приподнимет завесу тайны над тем, откуда и почему явились эти твари, и что с человечеством будет после их появления — фильм на это только намекал.

Киллджойс (3 сезон)

Когда и где? 30 июня, Syfy

Что? Космическая фантастика.

О чём? О межпланетных охотниках за головами — красотке-ниндзя Датч и братьях Джоне и Д’эвине. Всех их так или иначе преследует прошлое, а ещё они ввязались в политические разборки. Во втором сезоне охота за головами отошла для героев на второй план, а на первом оказалась борьба против халленов — людей, заражённых Зелёной Плазмой, которая даёт суперсилы, но сводит с ума.

Чего ждём? Развития конфликта с главой халленов Анилой и, может быть, объяснения, почему они с Датч выглядят одинаково. Ну и просто космических приключений: в конце концов, «Кайфоломы» сейчас второй по успешности космический сериал Syfy из ныне выходящих — после «Пространства». (Хотя у «Тёмной материи» есть шанс это оспорить).