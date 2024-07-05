«Тёмная материя»: мрачная фантастика о семейном счастье сквозь пространство и время

Учителя физики Джейсона Дессена (Джоэл Эдгертон) поздней ночью похищает некто в маске. Под дулом пистолета его заставляют приехать на склад, переодеться и ввести себе незнакомое вещество. Когда Джейсон приходит в себя после пережитого, его жизнь становится совершенно другой. На Apple TV завершился показ «Тёмной материи» — сериала о путешествиях между реальностями и важности семейных ценностей. Без спойлеров рассказываем, зачем его нужно смотреть.

Блейк Крауч — редкий пример писателя, не только поставившего сериал по собственной книге, но и исправившего ошибки. Мрачный бестселлер 2016 года о физике, который путешествовал по мультивселенной, пытаясь отыскать семью, отличался глуповатыми поступками главного героя и полным отсутствием юмора. В сериале 2024 года Крауч оставляет основу романа, но наполняет её переживаниями персонажей, и те из функций превращаются во вполне живых людей. Но здесь всё ещё нет никаких шуток.

Джейсон Дессен — университетский преподаватель, живущий простой (если не считать шикарного дома в центре Чикаго) жизнью с женой Даниэлой (Дженнифер Коннелли) и сыном Чарли (Оакс Фигли). У него есть гениальный богатый друг Райан (Джимми Симпсон), который пошёл по пути реальной науки, и толпа скучающих студентов с бессмысленными взглядами. Джейсон вполне доволен судьбой — до тех пор, пока его не похищают. Придя в себя, он обнаруживает, что люди называют его героем, первопроходцем и физиком с мировым именем. Статус и деньги, о которых он и мечтать не мог, — правда, жены и сына нигде не видно.

Совсем скоро окажется, что похититель Джейсона — он сам. Точнее, его версия из того измерения, где оригинальный персонаж сейчас оказался. У другого человека, Джейсона-2, была идея фикс — найти вселенную, где он стал не знаменитым учёным, а семьянином, счастливо живущим с Даниэлой — девушкой, с которой он давным-давно встречался, но не решился завести семью.

Всё, что происходит дальше, — один большой спойлер. Хотя «Тёмная материя» и лишена совсем уж невероятных сюжетных поворотов (кроме нескольких поступков Джейсона-2, которых не было в книге), интересно наблюдать, как оригинальный Джейсон выкручивается из, казалось бы, патовой ситуации. Джоэл Эдгертон отлично отыгрывает двух практически одинаковых людей, и разница между ними становится заметна лишь изредка — в мимике, скованности движений, взгляде, реплике. По словам Блейка Крауча решение взять Эдгертона на главную роль было принято после первого же созвона в Zoom. И в этом создателей нельзя упрекнуть — актёр смотрится в этой роли (ролях) как влитой.

Несмотря на то что Дженнифер Коннелли досталась вроде бы статичная роль жены, у которой в семье завёлся ренегат, ей тоже есть что играть. В отличие от книжного прототипа, сериальная Даниэла довольно рано замечает, что с её мужем что-то не так, пусть и о масштабах подмены до поры до времени не догадывается. За девять эпизодов она проходит путь от счастливой супруги, к которой муж относится так, словно у них новый медовый месяц, до полностью разбитой женщины — потому что она больше не может доверять самому близкому человеку.

«Созвездию», недавнему сериалу Apple TV с похожей идеей параллельных вселенных, не хватало как раз подобного: чуть лучше прописанных, живых персонажей и простых человеческих эмоций; а вот мёртвых заснеженных и пустынных пейзажей, наоборот, хотелось бы меньше. Блейк Крауч продал свой роман Sony для съёмок полнометражного фильма, когда тот был написан только на четверть. Как только он закончил книгу и студия взяла её в производство, все быстро поняли, что роман гораздо лучше подавать именно как телесериал — чтобы уделить внимание раскрытию героев.

Зелёный свет «Тёмной материи» дали ещё в 2019 году, поэтому у сценариста была возможность основательно поработать и переписать все сюжетные линии, неловкие мизансцены на кухне и драматичные моменты во время путешествия по мультивселенной, чтобы сделать историю убедительной. Интерес к сериалу (особенно к середине просмотра) сильно зависит от вашего желания прочувствовать жизнь Джейсонов. В шоу полно длиннот, вроде бы необязательного быта, уроков вождения с сыном, разговоров с женой, психологом, друзьями, студентами. Но из этого погружения в реальность главного героя и формируется основная идея сериала и книги: что будет, если вы обменяетесь жизнями с собственной копией из другой вселенной, а главное — захотите ли остаться в этой роли? Или вас неудержимо потянет обратно, туда, где прошлое представляло собой череду пусть и неправильных, но принятых именно вами решений?

Без детальной демонстрации жизни Джейсонов показать всё это было бы невозможно. Но деталей в довольно тонком романе Крауча как раз недоставало — события проносились очень быстро, из-за чего читатель не успевал прижиться в новой реальности (но и не мог заметить серьёзные дыры в логике — их сериал здорово подлатал). Потому что, несмотря на общую фантастичность сюжета и попкорновость оригинала, «Тёмная материя» в своей основе — это классическая история о любви к жизни, которая у тебя есть, и об умении нести ответственность за собственные решения. В отзывах на сериал зрители отмечают: историю точно оценят те, кто прожил в браке лет пять. Именно им, как никому другому, знакомо это свербящее чувство: счастлив ли я? Это та жизнь, которую я хотел? Какой выбор привёл меня сюда?