Япония тонет! Аниме «Japan Sinks 2020»: катастрофа как психоанализ нации

В один совсем не прекрасный день подземные толчки, которые одолевали Японию во все времена, наконец побеждают — и страна начинает медленно, но верно тонуть. Повсюду кровь и разрушения, правительство неумело разбирается с ситуацией, а в это время девочка Аюму со своей семьёй пытается выжить и унести ноги с обречённых островов. До финала дойдут не все, и смотреть на это будет действительно больно.

Japan Sinks 2020 Жанр: фильм-катастрофа, роуд-муви

Режиссёр: Масааки Юаса

Первоисточник: роман «Гибель Дракона» Сакё Комацу

Озвучивали: Рэина Уэда, Томо Муранака, Юко Сасаки, Кэнсё Оно

Премьера: 9 июля 2020, Netflix

Продолжительность: 10 серий по 25 минут

Похоже на: «2012» • «Ходячие мертвецы» • «Дорога» Кормака Маккарти

«Япония тонет 2020» — нетипичный аниме-сериал, который, судя по первым отзывам, успел разочаровать многих зрителей (пользовательский рейтинг IMDb на момент написания составлял 6,7, а user score на RT — 56%).

При этом назвать его откровенно плохим язык не поворачивается. Просто здесь хватает спорных моментов, которые можно либо принять — и посмотреть недурной фильм-катастрофу, не хуже «Послезавтра» и «2012», либо нет — и от души посмеяться над наивностью главных героев и «вот-это-поворотами».

Сеанс национального психоанализа

Поначалу сама идея воплотить на экране худший кошмар японца о суперземлетрясении (причём со всей возможной прямотой) кажется садистской шуткой. Когда узнаёшь, что это ещё и вольная интерпретация НФ-романа «Гибель Дракона», написанного почти полвека назад в Японии и очень почитаемого японцами, начинаешь склоняться к мысли, что шутка-то не садистская, а мазохистская.

Однако в процессе просмотра осознаёшь, что для страны подобный сюжет не что иное, как групповой сеанс психотерапии. Тут критикуются японские нравы и обычаи, на поверхность лезут страхи и предрассудки. Но именно национальная стойкость помогает персонажам переносить все лишения, а красоты обречённой природы заставляют ценить то, что имеешь. Это аниме не злорадствует над японцами, а рассказывает про силу человеческого духа (впрочем, как и любой хороший фильм-катастрофа). То же справедливо и для многих других спорных моментов сериала — при ближайшем рассмотрении их вполне можно отнести к достоинствам.

Масштабная катастрофа… отрывками по полчаса

«Япония тонет 2020» — первое аниме по мотивам «Гибели Дракона» (до этого было несколько кино- и радиопостановок и пара манга-адаптаций). «Анимешность» не сделала историю несерьёзной, авторы не стесняются поднимать темы насилия, секса и горечи утраты. Да и масштабные разрушения в мультяшной версии изобразить проще, чем в киношной, так что последствия подземных толчков тут показаны во всей красе. При этом анимешных штампов тут почти нет. Картины разрушенного Токио для аниме не редкость, но на сей раз это не дело рук демонов/роботов/супергероев-убивающих-с-одного-удара. Фантастических допущений в сюжете вообще мало.

Претензии могут возникнуть разве что к необычной картинке. С одной стороны, персонажи нарисованы с соблюдением реальных пропорций, без особых украшательств. С другой, акцент сделан на общем восприятии, а потому происходящее часто выглядит нагромождением ярких пятен с минимумом деталей. Зато такой приём заметно оживляет экшен-сцены, которых тут ожидаемо много.

А вот формат сериала для истории о катастрофе не слишком удачен: какую бы пакость ни подкинула героям судьба, разобраться с ней нужно строго за полчаса. Из-за этого ценность некоторых событий для сюжета низводится к тому, чтобы их по-быстрому преодолеть и пойти дальше.

В остальном «Япония тонет 2020» почти не уступает собратьям по жанру, разве что, в отличие от того же «Послезавтра», здесь действие сконцентрировано вокруг небольшой группки людей, которым не дано увидеть всей картины происходящего. По иронии, единственный персонаж, более-менее представляющий себе эту картину, не может сказать ни слова, — и именно он достался сериалу в наследство от оригинальной книги, которая была ближе к работам Роланда Эммериха.

Оптимистичный апокалипсис

Да, хотя «Гибель Дракона» и числится первоисточником, фактически сюжет и персонажи «Японии» полностью оригинальны. Больше всего вопросов, пожалуй, именно к персонажам: их реакция на удары судьбы часто выглядит неадекватной. Здесь в порядке вещей давить свежее чувство утраты неумеренным оптимизмом, из-за чего герои становятся похожи на Волт-Боя из Fallout, который с улыбкой следит за вырастающим на горизонте ядерным грибом или радуется собственному увечью.

Под стать героям и некоторые сюжетные повороты: под конец счётчик счастливых случайностей просто зашкаливает. Встретиться посреди океана, дождаться божественного вмешательства, найти еду там, где её быть не должно, — сценаристы определённо подыгрывают своим героям.

Вот только от тяжёлого чувства в конце каждой серии всё это не спасает. На любую помощь свыше найдётся не менее эффектная (и кровавая) кара, на любую встречу — дурацкая и, как правило, вынужденная потеря. Даже главным героям порой тяжело сохранять жизнерадостность на фоне всей встреченной гнуси и глупости.

И всё же эта их жизнерадостность — и те самые счастливые совпадения — в итоге помогают не только им, но и зрителю: без заряда совершенно неадекватного ситуации оптимизма к финалу можно легко скатиться в депрессию. Так что тут подход авторов выглядит вполне оправданным. В конце концов, тот же Волт-Бой тоже неплохо отвлекал внимание игрока от суровой действительности радиоактивных пустошей.