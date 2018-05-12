В этом месяце в продажу выходит «Книга врагов Морденкайнена» (Mordenkainen’s Tome of Foes) — иллюстрированный сборник-бестиарий для настольной ролевой игры Dungeons & Dragons. В нём авторы расскажут больше как о привычных расах (вроде эльфов, гномов и полуросликов), так и о различных чудовищах, которые обитают в том числе и в других измерениях.

Wizards of the Coast за пару месяцев до релиза начали публиковать отдельные иллюстрации и отрывки из книги. Мы собрали в одном месте самые интересные из них.

Морденкайнен на обложках

Сборник носит имя Морденкайнена — одного из самых могущественных волшебников в мультивселенной D&D. Его придумал для игры сам Гэри Гайгэкс, один из авторов. Когда Гайгэкс решил взять перерыв от проведения игр, то он попросил стать ведущим своего друга и игрока Роба Кунца. Для этой игры Гэри придумал волшебника первого уровня по имени Морденкайнен (по словам автора, это имя стилизовано под героев финской мифологии).

В итоге волшебник стал одним из самых любимых героев Гайгэкса, персонаж достиг «двадцатого с чем-то уровня» и вошёл в Круг Восьми — организацию самых могущественных героев Грейхока, мира Гэйгакса. Да, вы правильно поняли — все восемь героев когда-то были персонажами Гэри.

Теперь маг красуется на обложке:

За неделю до старта продаж в официальные магазины привезут «Книги врагов Морденкайнена» с альтернативной обложкой. Выглядеть она будет так:

Эладрины

В «Книге врагов Морденкайнена» подробнее расскажут о расе эладринов. Во времена второй и третьей редакции эти далёкие родственники эльфов были небожителями хаотично-доброго мировоззрения. В четвёртой редакции эладрины появились сразу в «Руководстве игрока», их можно было выбрать в качестве игровой расы. Они стали своего рода «высшими эльфами» (как дроу заняли нишу «тёмных эльфов»). В пятой редакции эладрины — это эльфы, обитающие в Королевстве Фей (Feywild).

Джиффы

Этих славных антропоморфных бегемотов наверняка помнят поклонники мира Spelljammer для второй редакции игры. Смотрели полнометражный мультфильм «Планета сокровищ» про путешествия на летающем корабле по различным мирам? Вот это самое близкое. Персонажи в Spelljammer путешествуют по космическому пространству (флогистону) на магических кораблях и приземляются на разные планеты, где могут торговать и воевать. Джиффы — высокие, сильные и организованные гуманоиды, из которых получаются отличные наёмники!

Маруты

Этот голем — оружие неизбежной справедливости, которое представляет собой инструмент высших сил. Во второй редакции маруты преследовали тех персонажей или NPC, которые по какой-то причине избегали своей судьбы или смерти. Например, целью марута может стать лич, достигший бессмертия страшными ритуалами. В третьей редакции авторы придумали целый вид планарных созданий — их назвали Неизбежностью (маруты стали лишь подвидом этих существ).

Трупный цветок

Этот монстр — порождение некромантии, призванное тёмным магом на кладбище среди множества трупов. Отростки цветка пронзают плоть мертвецов и вбирают в себя. Чудовище атакует всех, кто к нему подошёл слишком близко.

Нарзугон

В новой книге авторы представят несколько новых демонов и дьяволов — это две противоборствующие фракции обитателей Нижних планов, которые предпочитают огонь, шипы, когти и проклятые клинки. Нарзугоны — элитная кавалерия Преисподней. Ими после смерти становятся святые паладины, заключившие при жизни сделку с дьяволами.

Амнизу

Амнизу — ещё один вид могущественных дьяволов, которые относятся к условной «знати». Они довольно слабы в ближнем бою, зато из амнизу получаются первоклассные заклинатели. Более того, волшебникам стоит опасаться их способности «стирание воспоминаний», которая заставляет мага забыть заученное заклинание.

Зариель

Много веков назад дьяволица Зариель правила первым слоем Преисподней Авернусом, однако когда-то её сверг могущественный тиран Бел. Он был владыкой Авернусом со времён второй редакции игры, но с выходом новой книги справедливость наконец восторжествует — авторы снова назначат Зариель правительницей Авернуса.

В новой книге уделят внимание правителям всех девяти слоев Ада. Авторы даже опубликуют характеристики этих кошмарных созданий, чтобы самые храбрые герои смогли бросить им вызов (и, скорее всего, проиграть).

Вот, например, характеристики Зариель. Её уровень вызова — 26, то есть с ней стоит сражаться четырём героям 26 уровня. Учитывая, что пятая редакция вообще рассчитана на игру до 20 уровней (за некоторыми исключениями), то отважным глупцам можно только пожелать удачи.

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