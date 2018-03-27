Настольная ролевая игра Dungeons & Dragons посвящена захватывающим приключениям, в которых герои исследуют фэнтезийные миры, выполняют поручения, изучают подземелья и, конечно же, сражаются с монстрами. В каждой редакции D&D авторы представляют «Бестиарий» (Monster Manual) — книгу, в которой описываются чудовища всех мастей: от драконов и до совомедведей, классических монстров игры.

Каких только тварей не придумали авторы за всё время существования D&D. Взять хотя бы самую новую, пятую редакцию Dungeons & Dragons: ржавильщик (rust monster), драконья черепаха (dragon turtle), пурпурный червь (purple worm), хохочущий бормотун (gibbering mouther) и многие-многие другие. Просто посмотрите по ссылкам на этих тварюшек! Кажется, что скоро авторы игры исчерпают фантазию, однако и это не остановит наплыв новых чудовищ в D&D — потому что теперь нейросеть обучили придумывать названия монстрам!

Джаннель Шейн (Jannelle Shane) в своём блоге опубликовала пост, в котором привела примеры новых чудовищ. Она обучила нейронную сеть на основе названий монстров из множества книг по второй редакции игры. И вот что у неё получилось:

  • Соворожденный (owlborn)
  • Каменная кошка (Cat, Stone)
  • Медведь-вампир (Vampire Bear)
  • Кулачный дух (Kick Spirit)
  • Шляпострах (Hatfright)
  • Пурпурная птица (Purple Bird)
  • Спектральный слизень (Spectral Slug)
  • Хроматический волк (Wolf, Chromatic)
  • Голем, дождевой (Golem, Rain)
  • Человек, кристальный (Human, Crystal)
  • Гончая-растение (Hound, Plant)
  • Астрорыба (Fish, Astro-)
  • Червеволк (Wolfworm)
  • Огр, пространственный (Ogre, Space)
  • Гоблинский пёс (Dog, Goblin)
  • Змеиная акула (Serpent Shark)
  • Великая мамочка (Mommy, Greater)
  • Песчанолетучемышиный гигант (Giant, Dunebat)
  • Облако Хаоса (CLoud of Chaos)

В этот список исследовательница отобрала существ, которые, по её мнению, могут оказаться интересными — по крайней мере, звучат они необычно.

Нейросеть придумала названия монстров для ролевой игры Dungeons & Dragons 1

Во второй список вошли твари, которые звучат уже не так интересно. Нейросеть придумала, например, «Горящие мозги» (Fire, Brain), «Рыбье солнце» (Fish, Sun of), «Купольное животное» (Animal, Dome), «Мемный мяч» (Memeball) и  даже «Гнома-великана» (Dwarf, Giant — прекрасная игра слов!).

Ну отдельно Джаннель выделила драконов, среди которых были и такие: «Большой дракон», «Мёртвый дракон», «Фиолетовый клыкастый дракон» и «Дракон — проникновение смерти»!

Нейросеть придумала названия монстров для ролевой игры Dungeons & Dragons 2

Недавно Джаннель провела подобное исследование для заклинаний D&D. Вот здесь можно почитать, какие безумные вещи придумала нейросеть для игры (как вам заклятие «удержать мышь», «конец стены» и «Исчезновение Кью»?). Кроме того, девушка собирает интересные истории персонажей, на которых тоже хочет обучить нейросеть. Связаться с ней можно там же.

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Кот-редактор
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