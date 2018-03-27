Настольная ролевая игра Dungeons & Dragons посвящена захватывающим приключениям, в которых герои исследуют фэнтезийные миры, выполняют поручения, изучают подземелья и, конечно же, сражаются с монстрами. В каждой редакции D&D авторы представляют «Бестиарий» (Monster Manual) — книгу, в которой описываются чудовища всех мастей: от драконов и до совомедведей, классических монстров игры.

Каких только тварей не придумали авторы за всё время существования D&D. Взять хотя бы самую новую, пятую редакцию Dungeons & Dragons: ржавильщик (rust monster), драконья черепаха (dragon turtle), пурпурный червь (purple worm), хохочущий бормотун (gibbering mouther) и многие-многие другие. Просто посмотрите по ссылкам на этих тварюшек! Кажется, что скоро авторы игры исчерпают фантазию, однако и это не остановит наплыв новых чудовищ в D&D — потому что теперь нейросеть обучили придумывать названия монстрам!

Джаннель Шейн (Jannelle Shane) в своём блоге опубликовала пост, в котором привела примеры новых чудовищ. Она обучила нейронную сеть на основе названий монстров из множества книг по второй редакции игры. И вот что у неё получилось:

Соворожденный (owlborn)

Каменная кошка (Cat, Stone)

Медведь-вампир (Vampire Bear)

Кулачный дух (Kick Spirit)

Шляпострах (Hatfright)

Пурпурная птица (Purple Bird)

Спектральный слизень (Spectral Slug)

Хроматический волк (Wolf, Chromatic)

Голем, дождевой (Golem, Rain)

Человек, кристальный (Human, Crystal)

Гончая-растение (Hound, Plant)

Астрорыба (Fish, Astro-)

Червеволк (Wolfworm)

Огр, пространственный (Ogre, Space)

Гоблинский пёс (Dog, Goblin)

Змеиная акула (Serpent Shark)

Великая мамочка (Mommy, Greater)

Песчанолетучемышиный гигант (Giant, Dunebat)

Облако Хаоса (CLoud of Chaos)

В этот список исследовательница отобрала существ, которые, по её мнению, могут оказаться интересными — по крайней мере, звучат они необычно.

Во второй список вошли твари, которые звучат уже не так интересно. Нейросеть придумала, например, «Горящие мозги» (Fire, Brain), «Рыбье солнце» (Fish, Sun of), «Купольное животное» (Animal, Dome), «Мемный мяч» (Memeball) и даже «Гнома-великана» (Dwarf, Giant — прекрасная игра слов!).

Ну отдельно Джаннель выделила драконов, среди которых были и такие: «Большой дракон», «Мёртвый дракон», «Фиолетовый клыкастый дракон» и «Дракон — проникновение смерти»!

Недавно Джаннель провела подобное исследование для заклинаний D&D. Вот здесь можно почитать, какие безумные вещи придумала нейросеть для игры (как вам заклятие «удержать мышь», «конец стены» и «Исчезновение Кью»?). Кроме того, девушка собирает интересные истории персонажей, на которых тоже хочет обучить нейросеть. Связаться с ней можно там же.