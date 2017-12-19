Цивилизация от начала времён

От игры со словом «Цивилизация» в названии мы ждём масштабную стратегию по управлению целым народом или даже планетой на протяжении многих веков. Зародившись в виде компьютерной игры, «Цивилизация» давно выделилась в отдельный жанр, успешно существующий и на столе. Но «Цивилизация от начала времён» ломает представления об этом жанре.

Guns & Steels Тип игры: карточная, колодостроительная

Автор: Джесси Ли

Издатель в России: «Звезда»

Количество игроков: 2–4

Возраст игроков: от 10 лет

Длительность партии: 45–60 минут

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Главное отличие «Цивилизации от начала времён» (в оригинале Guns & Steel — «Пушки и сталь») от большинства настольных цивилизаций — более компактный формат. В коробке с игрой только сотня карт, горстка картонных жетонов и буклет с правилами. Но даже в таком небольшом объёме уместилось два модуля — базовый Новый мир и дополнительный Ренессанс.

Более интересные отличия, конечно, обнаруживаются в игровом процессе. В основе игры лежит распространённая механика колодостроения, но с оригинальной модификацией. В начале партии в общей игровой зоне располагаются карты технологий и Чудес света, разложенные в виде пирамиды. Каждый из её пяти уровней представляет эпоху, связанную с одним из ресурсов: лошади, порох, нефть, информация и космос. Все ряды смещены на полкарты относительно друг друга, и таким образом с одной картой верхнего ряда всегда связаны две в нижнем. Эти связи влияют на стоимость при покупке карт со стола — приходится отдать по одному дополнительному ресурсу за каждую карту, связанную с выбранной по цепочке до основания пирамиды.

Как и в классическом колодостроении, в начале партии у каждого есть стартовая колода, которую предстоит наращивать по ходу игры. Но оригинальность механики в «Цивилизации от начала времён» заключается в прокрутке колоды без дополнительных стопок. Ещё не сыгранные карты находятся в руке, а сыгранные — в личной области игрока на столе. Ни отдельная колода, ни сброс, ни тасовка сброса для обновления колоды при этом не используются. Это очевидное ускорение, казалось бы, должно упрощать игру — но это не совсем так. Дело в том, что карты с руки можно выкладывать несколькими способами. В первую фазу хода они разыгрываются как ресурсы, вверх рубашкой (на обороте карт нарисованы значки, соответствующие разным ресурсам). Далее идёт фаза технологий, когда игрок может выкладывать карты с руки как технологии — лицевой стороной вверх.

Выложенные на поле ресурсы позволяют расплачиваться за покупку карт из общей пирамиды (в третьей фазе), а также активируют эффекты некоторых карт технологий. При использовании карты переворачиваются на другую сторону, но с помощью эффектов технологий их можно перевернуть обратно.

Война между игроками представлена двумя типами технологий — Тактика и Атака, а также особым свойством Ответ для реакции на военную агрессию. Эффекты Тактики позволяют разыгрывать дополнительные карты Атаки, которые используются для нападения на соперников. Атака проводится сразу против всех оппонентов и сводится к сравнению военной мощи с каждым из них. В отличие от других игр, военная мощь здесь не постоянный показатель — она подсчитывается по количеству соответствующих значков на разыгранных картах технологий. Потери соперника при поражении также разнятся и описаны в эффекте сыгранной карты Атаки.

Характерные для игр-цивилизаций Чудеса света здесь служат серьёзным стратегическим преимуществом. Выполнив указанные на картах условия, игрок получает Чудо света в своё распоряжение, и оно становится дополнительным источником победных очков (помимо некоторых карт технологий). Игра заканчивается при покупке последней карты с ресурсом Космоса либо при розыгрыше последнего Чуда света из пирамиды технологий.

При раскладке карт по уровням пирамиды от партии к партии появляются одни и те же сочетания, и от этого страдает реиграбельность. На помощь приходит дополнение. Возможность смешивать в одной партии оба модуля (Новый мир и Ренессанс) немного компенсирует этот недостаток, так как появляются новые победные комбинации, которые ещё предстоит найти. Также добавляются новые источники победных очков (в эффектах карт) и возможность досрочно завершить партию. К слову, Ренессанс отличается от Нового мира не только картами технологий — в нём сложнее создать Чудо света.

Структура отдельного хода на протяжении партии практически не меняется, отчего игра иногда кажется механистичной и монотонной. Это ощущение пропадает во время военных действий и при реализации проектов Чудес. При этом игрок может нарушать планы соперников не только через нападение, но и за счёт покупки карт из общего резерва (пирамиды). Из-за этого игроки не рискуют планировать на несколько ходов вперёд и стремятся завершить ход быстрее, что добавляет игре динамики.

По качеству компонентов русское издание от компании «Звезда» немного уступает зарубежному. В локализации деревянные маркеры игроков заменили на картонные — они менее удобные, зато позволили сделать игру дешевле.

Итог: филлер с оригинальной механикой и амбициями классической «Цивилизации». Стильный, динамичный, компактный, но не слишком реиграбельный.



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