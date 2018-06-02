Идеальный мир. Каким вы себе его представляете? Разнообразные ландшафты, первозданная красота природы и сбалансированная экосистема. Поселения и города, мирно соседствующие друг с другом. От слов к делу: проверим свои созидательные навыки и сотворим новый мир. Благо для этого есть подходящий игровой симулятор — «Гайя».

Gaïa Тип игры: карточная, экономическая стратегия

Автор: Оливер Ролко

Художник: Жюльен Кастани

Издатель в России: «Эврикус», 2018

Количество игроков: 2–5

Возраст игроков: от 8 лет

Длительность партии: от 30 минут

Похоже на:

«Каркассон» (2000)

Deus (2014)

«Цивилизация Сида Мейера» (2014)

«Гайя» — настолка, предлагающая игрокам поучаствовать в создании нового мира, вооружившись своим воображением. Действуя на общем поле, игроки собирают из тайлов карту, основывают города, выполняют промежуточные цели и стремятся первыми разыграть всех своих миплов.

Игровой процесс предельно прост: каждый ход игроки выполняют всего по два действия — берут новую карту из колоды и разыгрываут одну с руки. В игре есть три основных вида карт — природы, жизни и стихий, а также карты целей.

Карты природы (с зелёной рубашкой) помогают сформировать ландшафт будущего мира. Разыграв такую карту, игрок добавляет на поле новый тайл земли по соседству с одним из ранее размещённых. Одновременно можно попробовать выполнить указания одной из карт промежуточных целей. Выложенные перед игроком карты природы собираются в наборы, и, получив нужную комбинацию, можно выставить своего мипла на карту цели.

Карты жизни (с синей рубашкой) бывают двух типов. Сыграв карту с животными, игрок просто заселяет свободный тайл земли с помощью четырёх жетонов зверей. А вот розыгрыш карты города требует не только основать поселение на определённом тайле, но ещё и выполнить как минимум две из четырёх потребностей его жителей, указанных на карте. Заключаются они обычно в соседстве с определёнными типами земли и животными. В отличие от животных, город закрывает собой землю, и она уже не может покрывать потребности соседних городов. Кроме того, каждый ход игрок снимает с поля рядом с городом один из жетонов животных, если жители охотятся на них (это указано в потребностях). В конце действия игрок ставит своего мипла в новый город. Если другой игрок в свой ход покроет потребность города, он тоже ставит своего мипла в этот город.

Закрываемые земли и исчезающие в результате охоты животные на протяжении всей партии влияют на жизнь городов. Если уровень покрытия снижается до одной потребности, миплы возвращаются из города к своим игрокам. Городу без единой покрытой потребности и вовсе суждено исчезнуть — его карта отправляется в сброс.

Мирное и безмятежное созидание сменяется буйством природы при игре с дополнением «Стихии». Карты стихий (с красной рубашкой) открывают игрокам новые возможности для изменения Гайи. Дождь позволяет орошать пустыню, превращая её в равнину. Равнина, в свою очередь, под воздействием дождя превратится в болото. Землетрясение заставляет две соседние земли поменяться местами, а вулкан просыпается в горах и выжигает всё вокруг, уничтожая города на соседних тайлах, — после извержения те превращаются в пустыню.

Дополнительные правила позволяют ещё сильнее обострить борьбу и взаимодействие между игроками. Появляется возможность выгонять чужих миплов из городов, а также ставить двух своих миплов в один город, если покрыть все четыре его потребности. Ещё одно приятное дополнение к базовой игре — промокарта Венеции, единственного города, который можно построить на воде.

При всём этом великолепии огорчают две вещи. Во-первых, огромная коробка, которая могла бы быть значительно компактнее с учётом комплектации. А во-вторых, нестандартный формат карт — он добавит дискомфорта игрокам, привыкшим защищать карты протекторами. Но размер карт обусловлен игровой необходимостью: будь они больше, города не умещались бы на тайлах земель.

В остальном исполнение игры отличное — прочная коробка, яркие детализированные иллюстрации, плотный картон у тайлов земель и жетонов животных, а также привычные для еврогеймов деревянные миплы. Начинающий издатель «Эврикус» явно не пытался сэкономить на мелочах, и это заслуживает уважения, как и выбор отличной игры для первой локализации.

Итог: соревновательная игра с великолепным оформлением, дружелюбная по отношению к новичкам и бросающая вызов более опытным игрокам. Для любителей медитативных игр, несложных стратегий, цивилизаций, а также для фанатов компьютерных игр Питера Мулинье.