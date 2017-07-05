Поиски веры и Бога как своеобразного смысла жизни всегда занимали особое место в русской литературе. Естественно, что вопросы, связанные с верой во всех её проявлениях, затрагиваются и в некоторых фантастических произведениях. Конечно, философская фантастика, да ещё с религиозным подтекстом, мало похожа на традиционных представителей жанра — она ближе к магическому реализму.

В советской литературе тема богоискательства, само собой, не поощрялась, хотя несколько ярчайших книг пришлось именно на эту эпоху. Одна библия советской интеллигенции «Мастер и Маргарита» дорогого стоит! После 1991 года ситуация изменилась. Вопросы веры, религии, поиска смысла стали занимать многих писателей — в том числе и фантастов. Сегодня мы представляем десятку наиболее ярких отечественных произведений, авторы которых «ищут Бога» в человеке, побуждая к тому и своих читателей.

Михаил Булгаков

«Мастер и Маргарита» (1940, 1967)

Шедевр русской, да и мировой литературы, чью жанровую принадлежность определить весьма непросто. Фактически это мультижанровое произведение, в котором соединилось множество литературных направлений. Основное действие книги происходит где-то на рубеже 1920–30-х годов в Москве, куда прибывает дьявол Воланд в сопровождении колоритной свиты. Сатана и его помощники устраивают череду мистификаций, всячески глумясь над местными обывателями. Параллельно читатель знакомится с историей начинающего писателя Мастера, который сочинил книгу про Понтия Пилата и Иешуа (Иисуса). Произведение, написанное Мастером, играет роль «романа в романе». В финале эти две сюжетные линии совмещаются — Мастер и его возлюбленная Маргарита присоединяются к дьявольской свите и вместе с ней покидают Москву.

Существует множество толкований булгаковской книги. Например, как фантастико-философского произведения о стране, обитатели которой отказались от Бога, одновременно лишившись смысла своего существования. Но так ли это? Кто-то может посчитать её романом о любви, или антисоветской сатирой, или атеистическим памфлетом, или притчей о добре и зле…

Булгаков работал над романом до самой своей смерти в 1940 году. Впервые он был опубликован в 1967-м (правда, с купюрами), а первое полное издание случилось в 1973-м. Книга переведена на многие языки и неоднократно экранизировалась, причём в разных странах, — вышло четыре фильма и телесериал.

Владимир Орлов

«Альтист Данилов» (1980)

Ещё одна культовая книга советской интеллигенции. Действие происходит в 1970-х, главный герой — альтист в театральном оркестре Владимир Данилов, который живёт обычной жизнью творческого ремесленника тех лет: участвует в «халтурках», шастает по пивным, занимает денег до получки, мечтает о зарубежных гастролях, барахтается в тенетах неустроенного быта… И лишь время от времени вспоминает, что он, вообще-то, «демон на договоре», который обладает сверхъестественными возможностями. Правда, демоном Данилову быть как-то не хочется: он добрый, очень деликатный интеллигент, мечтающий о том, чтобы все вокруг были счастливы. Демоническая деятельность, впрочем, достаточно рутинна и мало отличается от обычной бюрократической возни в заурядном советском учреждении. В романе очень хорошо показано кризисное время «стабильного застоя», когда в воздухе витала надежда на перемены. Одновременно это метафорическая притча о добре и зле в человеческой душе. Ныне эта книга, пожалуй, выглядит несколько старомодно, но в 1980-х она была как глоток чего-то запретного и необычного посреди пресного океана «социалистического реализма».

Аркадий и Борис Стругацкие

«Отягощённые злом, или Сорок лет спустя» (1988)

Последнее совместное крупное произведение Стругацких, которое фактически подводит итог всему их творчеству. В романе две основные сюжетные линии: записки астрофизика Манохина, живущего в 1980-х, и дневник учащегося из XXI века Мытарина. Манохин, советский диссидент, активно не принимает окружающую его действительность «развитого социализма». Мытарин, хоть и не борец, также не желает идти в ногу с современным ему обществом, которое заражёно ксенофобией. Оба этих разных, но в чём-то похожих героя на своём жизненном пути сталкиваются с Демиургом, своеобразным воплощением Христа. Только Христа ожесточившегося, Христа воинственного, создавшего мир людей, «отягощённых злом». В романе много отсылок к библейским сюжетам, философских размышлений о душе, прошлом и будущем человека. Книга далека даже от непростой фантастики Стругацких, потому роман был достаточно противоречиво воспринят — в том числе и матёрыми фанатами АБС. Но именно нестандартность книги, нацеленность на «читателя размышляющего», готового неоднократно перечитывать этот многоступенчатый текст, и делает роман таким интересным.

С. Витицкий

«Поиск предназначения, или Двадцать седьмая теорема этики» (1995)

Роман, написанный Борисом Стругацким сольно и под псевдонимом. Многожанровая книга с серьёзным философским подтекстом, в которой реалистично показанная советская эпоха соседствует с мистико-фантастическими элементами. Это довольно мрачная история Станислава Красногорова, «избранника Судьбы», который в итоге оказался лишь её игрушкой. Самое интересное в книге — реалии советской эпохи: роман можно посоветовать тем, кто хочет побольше узнать о том времени «изнутри», без прикрас и иллюзий. И одновременно это роман-предупреждение, в чём-то даже предвосхищение многих современных событий и тенденций. Вещь сложная, многогранная, неоднозначная и пессимистичная.

Виктор Пелевин

«Чапаев и пустота» (1996)

Один из лучших романов Виктора Пелевина, главного отечественного писателя постсоветской эпохи. Действие разворачивается в двух временных пластах: в период Гражданской войны и в середине 1990-х. В центре истории — взаимоотношения легендарного начдива Красной армии Василия Ивановича Чапаева и вымышленного поэта-декадента Петра Пустоты (того самого фольклорного «Петьки»). При этом Чапаев весьма далёк от своего традиционного образа — и как мифологизированной исторической фигуры, и как персонажа пошлых анекдотов. В романе Пелевина красный начдив неожиданно выступает в роли бодхисаттвы — человека, который, согласно канонам буддизма, пытается достичь высшей степени просветления, став фактически «живым богом». В романе множество дополнительных сюжетных линий, выдержанных в разном ключе — от метафизической эзотерики до сюрреализма. Например, согласно одной из линий, все герои пребывают в психиатрической лечебнице, а их похождения не более чем совместные галлюцинации.

Текст Пелевина называли «первым серьёзным дзен-буддистским романом в русской литературе». В 1997 году роман вошёл в список претендентов на Малую Букеровскую премию. В 2014-м на основе книги вышел фильм «Мизинец Будды».

Виктор Пелевин

«Generation «П» (1999)

Самый знаменитый роман Виктора Пелевина, своеобразный символ постсоветского «поколения девяностых». В центре сюжета — история обычного парня Вавилена Татарского, который проходит путь от мелкого торговца до «рекламного бога». Автор щедро насыщает свой текст элементы эзотерики и мифологии, прежде всего шумерской, обращается к вопросам веры и религии, а также влиянию на людей манипуляционных технологий вроде агрессивной рекламы и маркетинга. Кроме того, Пелевин говорит о «теории заговора», влиянии наркотиков на творчество, формировании «русской национальной идеи». Есть в романе и оригинальные авторские придумки — например, теория о Homo Zapiens, «человеке переключаемом», объекте товарноденежных манипуляций, который загнан в резервацию общества потребления. А ещё здесь есть философия Канта и психология Фрейда, дзен-буддизм и постмодернизм, множество метафор и символов.

В общем, «Generation «П» — довольно точный портрет «новорусского» обывателя, и портрет не самый приятный. Книга имела большой успех не только в России, но и за рубежом (в том числе в США, Великобритании, Франции, Германии). В 2011 году вышла экранизация романа.

Марина и Сергей Дяченко

«Пандем» (2003)

Однажды в наш мир пришёл Пандем — то ли некая непознанная персонифицированная сила, то ли сверхсущество, всемогущее, всеведущее, вездесущее и всеблагое. Короче, Бог. Пандем избавил человечество от болезней и насилия, он говорит с каждым, давая мудрые советы. Неужто наступил рай на земле?.. Все события — от пришествия Пандема до его ухода — показаны глазами нескольких поколений одной семьи. Да, Пандему пришлось в конце концов покинуть людей: создав утопию, он оказался не в силах изменить человеческую природу. Способны ли люди избавиться от своих пороков и грехов, оставаясь при этом самими собой? Авторы не дают однозначного ответа.

Мария Галина

«Малая Глуша» (2009)

Этот незаурядный роман распадается на две части. Первая — сатира с мистическим уклоном. Действие разворачивается в 1979 году, в южном приморском городе, похожем на Одессу. Главная героиня, юная Розка Белкина, работает в портовой санэпидемстанции, сотрудники которой контролируют прибывающие по морю грузы на предмет всяческой заразы. В этой части романа упор сделан на «комедию нравов» эпохи застоя, куда под занавес вторгаются мистические силы в виде североамериканского духа вендиго, убивающего и уродующего своих жертв.

Но эта комедия с авантюрным сюжетом и печальным финалом служит лишь прелюдией для второй части романа. Её герои, Инна и Евгений, живущие в 1987 году, отправляются в деревушку Малая Глуша, а затем за «сумеречный порог», в страну мёртвых, на поиски безвременно погибших близких людей. Вторая половина книги наполнена многочисленными метафорами и отсылками к мировой мифологии и культуре. В тексте несколько смысловых пластов, и основной из них — познание героями собственной души и внутренней сути.

Zотов

«Конец света» (2009–2014)

Трилогия про Апокалипсис и Страшный суд, которые должны вот-вот случиться в наше время, в Москве. В центре событий — воскресшая из мёртвых девушка Светлана и два брата, демон Агарес и ангел Авадон. Как обычно бывает у автора, скрывающегося под псевдонимом Zотов, трилогия — злободневная и циничная издёвка над всеми и вся. Хотя Zотов весьма фривольно трактует христианские догматы, он одновременно показывает, что мир вообще без веры никчёмен, страшен и опасен. По форме романы — авантюрно-сатирические триллеры, однако они дают повод задуматься о вполне серьёзных вещах вроде веры и души, раскаянии за грех и милосердном прощении. Впрочем, романы Zотова могут вызвать и весьма активное неприятие — ведь желающих обижаться «за религию» сейчас в достатке.

Михаил Харит

«Рыбари и виноградари» (2016)

Цикл (пока вышел только первый роман), герои которого пытаются предотвратить грядущий Апокалипсис, возникший из-за того, что Господу Богу, похоже, попросту надоели людишки со всеми их проблемами и глупостями. Вот и решил некто невероятно могущественный и непознаваемый (Демиург? Высшее Существо? Сверхцивилизация?) взять да и «выключить свет» в этом мире. И лишь несколько человек, одарённых необычными способностями, в силах предотвратить печальный финал, да и то не факт… По форме перед нами мистико-фэнтезийный квест о группе «избранных», которые ищут спасения. И для мира, и для собственного «я». Герои побывают в Шотландии, Египте, Израиле, Франции, Греции — везде автор, известный архитектор и археолог, бывал и сам, благодаря чему все локации книги показаны зримо и выпукло. Однако авантюрная форма текста лишь прикрытие для философских и теологических размышлений, сдобренных изрядным количеством иронии. Не со всеми выводами Харита можно соглашаться — зато он даёт читателю возможность поразмышлять самому. Как и любой автор хорошей философской фантастики.

Подробнее о книге Михаил Харит «Рыбари и виноградари». Загадочный роман загадочного писателя Увлекательная и весьма умная книга, подталкивающая к довольно невесёлым выводам о нашей жизни.

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Наш топ весьма условен и крайне неоднороден. В этом нет ничего удивительного, ведь философскую фантастику сложно однозначно ранжировать и классифицировать. Главное, что стоит учитывать, — эти романы не предназначены для чистого развлечения, они требуют от читателя определённых усилий. Но при вдумчивом чтении такие книги способны доставить не меньше удовольствия, чем традиционная остросюжетная фантастика даже самого высокого класса.

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