Антон Гурко «Древний элемент»

В самом сердце Вотарской Республики произошло ужасное преступление — на банкете единым махом были отравлены совершеннолетние дети практически всей правящей элиты. Один из безутешных отцов, президент-стратег Республики, поручил расследование отважному и умелому магу-детективу Драконту, бывшему чернокнижнику. Взявшись за дело, Драконт понимает, что подлое убийство лишь часть масштабного заговора, который угрожает не только Вотару, но и всей человеческой расе…

Роман

Жанр: эпическое фэнтези

Издательство: «РИПОЛ классик», 2017

«Идеальный абсолют», часть 1

395 стр., тираж не указан

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Роман «Древний элемент» — первый том фэнтезийной эпопеи, потому перед нами, по сути, лишь экспозиция грядущего масштабного полотна. Судя по всему, автор размахнулся даже не на рубль, а на целый червонец. А вот каким получится этот удар, покажет только время.

К явным достоинствам книги можно отнести любопытный сеттинг, где нашлось место и псевдоантичным республикам, и плотоядным эльфам, и тёмной магии, и вампирам с оборотнями, и элементам технофэнтези. Свой мир автор конструирует довольно тщательно. Стоит отметить и лихо поданный экшен, который занимает немало страниц: это и локальное «рубилово», и крупные сражения с участием сверхъестественных или магических созданий.

События в книге идут двумя потоками. Первый — «здесь и сейчас», с уклоном в детективное расследование, которое затем трансформируется в боевое и интриганское фэнтези с вкраплениями романтики. Маг-детектив Драконт сначала роет землю в поисках таинственного убийцы юных мажоров, затем пытается предотвратить уничтожение «лучших людей нашего города» и наконец становится временным правителем Вотара, разгребая последствия уже случившегося. Откровенно говоря, эта сюжетная линия смотрится не лучшим образом — прежде всего потому, что главный герой не соответствует поставленным перед ним задачам. Автор — как через второстепенных персонажей, так и напрямую — постоянно превозносит Драконта: он-де и умный, и проницательный, и умелый, и отважный. Ну, конечно, протагонист не трус, в магии хорош, боец довольно лихой — но вот с мозгами и логикой серьёзная проблема. Его расследование заключается в суетливой и по большому счёту бессмысленной беготне туда-сюда: осмотр места преступления, магическая экспертиза, опрос свидетелей с обильными зуботычинами. Всё. А как же «серые клеточки»? Увы, Драконт явно не лорд Дарси и даже не Гаррет. В результате текст, изначально поданный как фэнтезийный детектив, скорее напоминает ранние фильмы про агента 007, который так же бестолково лупил всех встречных-поперечных в надежде, что кривая вывезет. И она вывозила… С бондианой «Древний элемент» особенно роднит приём, когда всю подноготную совершённых преступлений разбалтывает замаскированный под «хорошего» злодей, который собирается порешить попавшего в ловушку героя. Если бы не эта тщеславная исповедь, ни Драконт, ни читатели так бы и не узнали, кто убил, как, во имя чего… А вот сам протагонист именно как детектив оказывается совершенно бесполезен. Да и в роли главы государства Драконт смотрится как-то неубедительно. Без «бога из машины» (читай — авторской подмоги) шанс на победу у героя был бы минимален. Впрочем, мечом и магией Драконт орудует уверенно, за счёт чего всё же добивается некоторого успеха своими силами.

Текст, изначально поданный как фэнтезийный детектив, скорее напоминает ранние фильмы про агента 007

Гораздо более выигрышной смотрится другая сюжетная линия, связанная с основным антагонистом романа и, возможно, всего цикла. Причём действие здесь разворачивается в далёком прошлом, аж за два миллиона лет до событий в Вотаре. В центре истории — молодой принц из княжества Сан-Тайра по имени Кэнтон, которого предают самые близкие люди. Образ Кэнтона куда более глубок и даже трагичен. Хотя и не оригинален: герой сильно смахивает на Дракулу из одноимённого фильма 2014 года. Тем более что и судьба Кэнтона такая же — став слугой бога тьмы Баала, бывший принц превращается в бессмертного лорда-вампира. После ряда бурных событий — интриг, войны, предательства, обращения в упыря и, наконец, жестокой мести, — Кэнтону предстоит упокоиться в гробнице, чтобы спустя множество лет воскреснуть во славу Тьмы. И столкнуться лицом к лицу с Драконтом и его сподвижниками…Судя по всему, противостояние этих персонажей и станет основным конфликтом последующих томов.

Написан роман бойко, хотя, пожалуй, с просторечными оборотами Антон Гурко всё же перегибает палку, причём как в авторских отступлениях, так и в высказываниях персонажей. Впрочем, чтению это не мешает.

Итог: довольно занятное фэнтези с претензией на масштабную и кровавую эпопею. Хотя основной герой мог быть и поинтереснее — всё-таки протагонист не должен в одну калитку проигрывать своему злобному визави.

— Кэнтон! Кэнтон! Ты где?! — послышался голос Дэнима.

«О, Солнце! Ну что этому козлу опять от меня надо?!» — в сердцах подумал Кэнтон. Не успел он отозваться, как названый брат уже бежал к нему из-за деревьев.

— Кэнтон! Тебя зовёт отец, — задыхаясь после пробежки с набитым брюхом, сообщил Дэним. — Он ждёт в своих покоях.

— Хорошо, уже иду, — с кислой миной на лице, которую Дэним никак не мог разглядеть в ночной темноте, буркнул Кэнтон.

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