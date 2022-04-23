Читаем роман «Звёздные войны. Начало шторма» Кэвана Скотта в эпоху «Расцвета Республики»

У нас на сайте — отрывок из только-только поступившего в продажу романа «Начало шторма» по эпохе «Расцвет Республики» саги «Звёздные войны»! В начале книги мы знакомимся с представителем птичьей расы талортаев, который отправляется выполнять поручение главного антагониста — нигила Маркиона Ро.

Герои эпохи Расцвета Республики возвращаются после драматических событий «Света джедаев», когда мирной жизни пришёл конец, а страшный враг явил себя.

После гиперпространственной катастрофы и героических действий джедаев Республика продолжает расти, объединяя все больше миров под общим знаменем. Под эгидой канцлера Лины Со в Галактике ширится дух единства, авангардом чего выступают Орден джедаев и маяк «Звездный свет».

В ознаменование этого единства канцлер планирует провести межгалактическую выставку, чтобы продемонстрировать все возможности, которые сулит мирное сосуществование в республике. Джедаи Стеллан Джиос, Белл Зеттифар, Элзар Манн прибывают на мероприятие в качестве посланников гармонии. Но если к выставке прикованы взоры всей Галактики, то на нее же обращена и ярость нигилов. Их лидер, Маркион Ро, намерен отомстить.

Джедаи пытаются остановить резню, устроенную разбушевавшимися нигилами, и сталкиваются лицом к лицу с истинным ужасом, от которого не защитит даже Сила.

Комета пропахала ледяное поле, запустив цепную реакцию разрушения. Астероиды и космические булыжники отскакивали друг от друга, как бильярдные шары. С той лишь разницей, что большинство из этих «шаров» весили миллионы тонн и могли раздавить корабль как яйцо. А те, которые не разносило в пыль, оставляли после себя острые как бритва осколки, лишь усугублявшие хаос.

Ни один космический путешественник не залетал в Райстенскую пустошь просто так, со скуки. Ледяное поле усеивали искореженные обломки кораблей, которые пытались, но не смогли проскочить меж сталкивающихся планетоидов. В хороший день это считалось опасной, идиотской затеей. В плохой — самоубийством.

Сегодня был очень, очень плохой день.

«Шквальный паук», то и дело вздрагивая, выписывал зигзаги среди кувыркающихся камней. Кораблик был маленький, едва больше челнока, но в скорости и маневренности не уступал знаменитым джедайским «Векторам». По сути, если бы кто-нибудь наблюдал сейчас за этим странным арахнидообразным суденышком и подумал, что за штурвалом джедай, ошибка была бы простительной. Кто еще сумел бы вот так пересекать непрерывно меняющийся небесный ландшафт, виляя то влево, то вправо и не давая гигантским ледяным шарам прихлопнуть себя? Однако тот, кто сидел в кресле пилота, меньше всего походил на джедая. Адепты Ордена были защитниками жизни и света в Галактике. Они жили ради других, отнюдь не ради себя, и поддерживали мир и гармонию везде, куда бы их ни занесло. Короче говоря, они были героями.

Уди Дис родился талортаем, но ныне причислял себя к нигилам. Этот представитель птичьих, рост которого равнялся ширине плеч, посвятил себя пиратству и грабежам; он брал все, что хотел, а оставшееся подвергал разгрому. Не особо почетная жизнь, но другой он не знал, и к тому же так он нашел свое место во вселенной, которая регулярно плевала ему в лицо.

С джедаями Диса роднило лишь одно: Сила. Среди талортаев многие были способны чувствовать энергетическое поле, связывающее всю вселенную, но мало кто из его сородичей этим пользовался. Трусы. Они говорили, что это неправильно, что это как-то там аморально. Дис никогда не мог понять, почему. Если тебе повезло иметь талант, почему бы им не пользоваться? Бери и развивай, будешь иметь преимущество перед другими. Потому-то большинство талортаев продолжали влачить жалкое существование у себя на Талоре, а он был здесь, среди звезд. Конечно, и у него тоже случались неудачи — иногда по вине других, чаще по собственной, — но Сила никогда его не подводила. Ни разу. Правда, жизнь была бы куда лучше, не пристрастись он к ридагу, но в данный момент он пребывал в ясном уме и ощущал себя живым как никогда.

Диc стиснул штурвал своими когтистыми пальцами, на мускулистых руках вздулись жилы. «Паук» резко отвернул вправо, ловко увильнув от глыбы, которая, будь пилот менее искусен, прикончила бы всех на борту. Дис, однако, знал пустошь как перья на своих пальцах, хотя никогда раньше здесь не летал. Все талортаи обладали врожденным чувством направления и прямо костями улавливали вибрации космоса, но навигационный талант Диса был совсем на другом уровне. Благодаря своему дару он чувствовал местоположение каждого астероида в поле. Он не нуждался ни в картах, ни в навидроиде. Все это заменяла Сила.

Сзади открылась дверь кабины, и из тесных коридоров планетолета дохнуло застоявшимся воздухом. Дис не стал оборачиваться, чтобы посмотреть, кто вошел. В этом не было нужды. Он услышал скрип подошв сапог по палубе, почувствовал дуновение воздуха, рассекаемого плащом. Перья встопорщились, реагируя на появление того, кому он поклялся служить до конца жизни.

Маркион Ро.

Глаз Нигилов.

Удивился ли Дис, когда Ро обратился к нему с этим делом? Еще как. Он даже не представлял, что Глаз вообще знает его имя, а тем более на что он способен в кресле пилота. Последние несколько лет Дис провел на корабле тучи одного кросина с пилообразной пастью, которого прозвали Шрамоколом. Этот бандюган больше издевался над своими подчиненными, чем занимался планированием операций. Что сказывалось. Дис убил Шрамокола после неудачного налета на погребальную луну Серенно. В тот день они потеряли троих нигилов, но больше всех не повезло Шрамоколу, которого Дис полоснул крылоножом по костлявой шее. Дис точно не знал, это ли убийство тучи побудило Глаза обратить на него внимание. Знал лишь, что он вдруг поднялся выше всех туч, молний и так далее, войдя в ближний круг Ро. Его возвышение не осталось незамеченным. Среди нигилов царила строгая иерархия. Начинаешь как простая молния и продвигаешься наверх, становясь тучей, а в конечном итоге и грозой. Орда нигилов делилась на три бури, каждой из которой командовал Хозяин Бури. Ими были: Пэн Эйта, здоровенный довутин, который метил еще выше; холодная и целеустремленная тви’лека Лорна Ди и новичок — расчетливый талпини по имени Зитар. Можно было смело сказать, что с назначением талпини сплюснутый нос Пэна едва наизнанку не вывернуло. Неожиданное назначение Диса взбесило его еще больше. Они с Пэном тогда чуть не поцапались: довутин заявил, что Ро подрывает нигильское Правило трех. В отличие от Хозяев Бурь, Глазу не полагалось иметь собственную команду. Да, у него было право голоса при составлении планов, и да, он предоставлял навигационные Тропы, позволявшие нигилам избегать столкновений с силами Республики (по крайней мере, в большинстве случаев). Дис подозревал, что, если бы не Тропы, Пэн давным-давно выкинул бы Ро через шлюз, но навигационные данные были слишком ценны. Они обеспечивали нигилам преимущество, и поэтому опасения Пэна остались без внимания. Диса пригласили на флагман Ро, «Электровзор» — корабль, который в основном управлялся экипажем молчаливых дроидов, а его многочисленные отсеки стояли пустыми, как во дворце, где никто не живет. И вот там, в святая святых Ро, Дис узнал, что они приватно направляются на Райстен — ясное дело, лететь на «Взоре» не представлялось возможным. Флагман редко покидал базу нигилов на Грайзеле, а если и покидал, то от него лишь отделялись меньшие корабли, так что основная часть оставалась на прежнем месте. Но даже фрагмент «Взора» был слишком громоздким, чтобы пересечь ледяное поле в целости и сохранности. Тут требовалось нечто поменьше. А именно — «Шквальный паук».

— Когда пройдем пустошь? — спросил Ро, положив затянутую в перчатку ладонь на спинку кресла Диса.

— Еще пару минут, мой… — Дис развернул кресло и посмотрел на вождя. — Я даже не знаю, как к вам обращаться. «Мой Глаз?» «Сэр?»

Тонкие губы Ро изогнулись в ответ на явное неудовольствие, прозвучавшее в голосе Диса. В темных глазах отражался красный свет, который лился через иллюминатор.

— Можешь звать меня… Маркионом.

Дис горделиво выпятил грудь. Он никогда не жаловал субординацию, отчего, наверное, и сидел так долго в молниях; а еще потому, что за последние десять лет он большую часть времени провел в ридаговом ступоре. А теперь, гляди-ка, самого Ро сподобился звать по имени. Никто не звал Глаза Маркионом, даже Пэн.

— Я все-таки думаю, что по Тропе было бы проще, — сказал Дис, наконец выведя корабль из ледяного поля для гравитационного маневра около тусклой звезды Райстена.

Ро подошел к пустующему сиденью стрелка и взял свою маску, которая лежала на пульте с того момента, как они покинули Великий зал.

— Но тогда я не увидел бы воочию работу мастера, — ответил Глаз, протирая рукавом заиндевевший визор. — Твой талант в самом деле впечатляет, как и следовало ожидать при твоем происхождении — особенно теперь, когда ты избавился от… дурной привычки.

Да, избавился, это точно. Еще на «Взоре» Ро заставил Диса выкинуть остатки запасов в мусорный пресс. Впервые за многие годы его разум очистился, связь с Силой стала крепкой как никогда. Под «веществами» он ни за что бы не преодолел ледяное поле. Спасибо Ро за это.

— Подумать только, все эти годы среди нас был адепт Силы… — продолжал Ро, проверяя фильтры маски. — Шрамокол был глупцом. Я рад, что он мертв.

«Не ты один», — подумал Дис, но вслух этого говорить не стал. «Шквальный паук» начал спускаться сквозь тонкую атмосферу Райстена.

— Ты когда-нибудь бывал на синхронизированной планете? — спросил Ро.

Дис покачал головой.

— Они удивительны, — поведал Глаз. — Одна сторона постоянно повернута к солнцу, и ее поверхность являет собой, по сути, выжженную пустыню.

— А другая — ледяную глушь, — сказал Дис. Оплавленный ландшафт не вызывал особого доверия. — Так где садиться?

Ро указал на полоску едва пригодной для жизни земли, которая пролегала между двумя крайностями:

— Вон там.

— Что там, космопорт?

— Не совсем.

Следуя инструкциям Ро, корабль снизился к клочку голой земли. По пустоши катались клубки перекати-поля.

— Это точно то место? — спросил Дис, когда выдвинулись посадочные опоры. — Тут же ничего нет.

Ро лишь улыбнулся и надел маску на голову:

— О, ты удивишься…