Что почитать из фантастики? Книжные новинки февраля 2022

В первые месяцы года выход новых книг имеет определенную специфику. Так, в продаже появляются книги, обозначенные в выходных данных ещё прошлым годом. Их подписывают в печать где-то в декабре, но из-за разных издательских и типографских форс-мажоров, которые часто случаются под занавес уходящего года, выходят книги в лучшем случае в конце января, а то и в феврале уже года нового. Еще из-за праздничных каникул книги, анонсированные на январь, сдвигаются и появляются лишь в феврале. Уследить за этим хаосом непросто, потому в наш регулярный дайджест о фантастических новинках второго месяца 2022 года могут попасть как уже вышедшие книги, так и те, что лишь должны появиться на прилавках.

НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

Рафал Косик «Чётки»

Варшава будущего. Миновало около ста лет с Трансформации — создания на Земле самостоятельных мегаполисов, одним из которых стала и бывшая польская столица. Городом правит бесстрастный и неподкупный ИскИн, однако люди по своей природе изменились мало. А значит, политические интриги и преступления могут случиться даже здесь. И главный герой, винтик системы, оказывается в самом центре зловещих событий…

Что нас ждёт: роман социальной НФ, получивший самые престижные награды польской фантастики — премии Януша А. Зайделя и Ежи Жулавского.

Издательство, серия: «АСТ», «Астрель-СПб» / «Звёзды научной фантастики»

Джон Маррс «Code. Носители»

Недалёкое будущее. Из-за засилья хакеров правительство тестирует уникальную программу защиты данных. Пять человек после новейших биоинженерных операций становятся Носителями, чей мозг содержит сверхсекретные зашифрованные сведения. Однако Носители остаются людьми, а значит, у них есть свои слабости…

Что нас ждёт: отдельный роман, действие которого происходит в том же варианте будущего, что и в предыдущих триллерах писателя — «Единственный» и «Пассажиры».

Издательство, серия: «Эксмо» / «Альфа-триллер»

Тимоти Зан «Звёздные войны: Траун. Доминация. Высшее благо»

Траун и его соратники пытаются спасти Доминацию чиссов от неведомого врага. На сей раз Трауну предстоит разоблачить заговор, направленный на разобщение правящих чиссами великих семей.

Что нас ждёт: вторая книга трилогии «Доминация» о молодости гранд-адмирала Трауна.

Издательство, серия: «Эксмо», Fanzon / «Звёздные Войны»

ФЭНТЕЗИ

Джон Гвинн «Злоба»

Паренёк Корбан грезит о воинской славе. Его сестра Сайвен, мастер боя, которая всегда находится в центре событий, мечтает о покое. Королевский советник Эвнис вынашивает зловещие планы. А двое молодых дворян, Верадис и Кастелл, оказываются катализаторами великих потрясений.

Что нас ждёт: первый роман цикла «Верные и падшие» — эпическое фэнтези с очень неторопливым развитием событий.

Издательство, серия: «АСТ» / «Шедевры фэнтези»

Дин Кунц «Там, где нас нет»

Житель провинциального калифорнийского городка Джеффри Колтрейн и его одиннадцатилетняя дочь Эмити семь лет страдают из-за исчезновения их жены и матери Мишель. Однажды к ним в руки попадает загадочный артефакт, «ключ ключей», с помощью которого можно путешествовать между мирами. После чего жизнь Джеффри и Эмити меняется…

Что нас ждёт: самый новый роман прославленного мастера триллеров, на сей раз с уклоном в технофэнтези.

Издательство, серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «The Big Book. Дин Кунц»

Мосян Тунсю «Благословение небожителей. Том 1»

В незапамятные времена Се Лянь был наследным принцем государства Сяньлэ. Однако при всех своих многочисленных достоинствах Се Лянь никак не мог вознестись на небеса. Наконец, спустя восемьсот лет скитаний, принц стал небожителем и получил первое задание в качестве Божества. Ему предстоит сразиться с могущественным демоном…

Что нас ждёт: первый том романа-эпопеи китайского писателя, который считается одним из ведущих авторов сянься. На основе книги есть также комикс и анимационный сериал.

Издательство: «Комильфо»

Сири Петтерсен «Железный волк»

Девушка Юва — чтица крови, способная прозревать истину. Однако Юва ненавидит чтиц, которые используют свой дар для наживы и обмана. Но когда клану девушки начинают угрожать вардари — жуткие и почти бессмертные существа, Юве придется по-настоящему познать самые мрачные секреты чтиц крови.

Что нас ждёт: первый роман трилогии «Вардари», действие которой разворачивается в той же вселенной, что и действие цикла «Круги воронов», уже вышедшего на русском языке.

Издательство: «Эксмо»

Ярослав Барсуков «Башня из грязи и веток»

Молодой министр Ши Эшкрофт ставит под угрозу свою блестящую карьеру, отказавшись выполнить приказ королевы о подавлении народного протеста силой. Его высылают на границу, чтобы он наблюдал за строительством самой большой противовоздушной башни в истории. Использование магических технологий делает строительство очень опасным. К тому же Ши должен бороться с местной элитой, у которой свои планы…

Что нас ждёт: сборник из заглавного романа, фэнтезийного стимпанка, и десятка рассказов от уроженца Москвы, ныне живущего в Австрии и пишущего на английском.

Издательство, серия: «Эксмо» / «Впустите фантастику»

Виктор Диксен «Двор Тьмы»

Когда «король-солнце» Людовик XIV оказался на пороге смерти, он предпочел стать вампиром, и это полностью изменило мир. Практически вся Европа превратилась в Вампирию, империю под властью бессмертных кровососов, где простолюдины кормят своей кровью аристократию. Дочь аптекаря Жанна лишается из-за вампиров всей семьи. Мечтая о мести, она выдает себя за дворянку и отправляется в Версаль, школу для начинающих аристократов, лучшие из которых смогут стать вампирами. Ведь это единственный способ добраться до Короля Тьмы.

Что нас ждёт: первый роман цикла «Вампирия» французского писателя, гибрид темного фэнтези и вампирского триллера.

Издательство: «Эксмо: Freedom»

МИСТИКА И ХОРРОР

Алма Катсу «Глубина»

Горничная Энни Хеббли пережила гибель «Титаника» и долго пыталась оправиться от произошедшего. Однако всего через несколько лет, в 1916 году, Энни пришлось вновь вспомнить о мистическом кошмаре, происходившем на борту легендарного лайнера. Ведь она получила место медсестры на плавучем госпитале «Британник», который ждёт похожая судьба…

Что нас ждёт: исторический триллер с мистическими элементами.

Издательство, серия: «Эксмо: Inspiria» / «Universum. Дом монстров»

Франческа Серрителла «Призраки Гарварда»

Каденс Арчер приезжает учиться в Гарвард, несмотря на то, что год назад при загадочных обстоятельствах здесь покончил с собой её старший брат Эрик. Спустя месяц после поступления героиню начинают преследовать мистические голоса. Значит ли это, что девушка вступила в контакт с потусторонним?

Что нас ждёт: автор, сама выпускница Гарварда, рассказывает о нравах знаменитого университета, примешивая к ним мистические элементы.

Издательство, серия: «АСТ: Mainstream» / «Новый мистический триллер»

МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ

Карлос Руис Сафон «Город из пара»

Архитектор бежит из Константинополя с планами неприступной библиотеки… Странный джентльмен соблазняет Сервантеса написать книгу, которой никогда не было… Великий архитектор Гауди отправляется на таинственную встречу в Нью-Йорке… В рассказах Карлоса Руиса Сафона звучит эхо великих персонажей и романов.

Что нас ждёт: сборник рассказов из условного цикла «Кладбище забытых книг», в котором испанский писатель отдаёт дань различным жанрам и произведениям.

Издательство, серия: «АСТ» / «Кладбище забытых книг»

М. Джон Харрисон «Затонувшая земля поднимается вновь»

Шоу — неудачник, который никак не может разобраться с собственной жизнью. Скучная работа, дешёвая квартира, мать с деменцией и редкие встречи с такой же неудачницей Викторией — это разве жизнь? Наверное, поэтому Шоу с готовностью ввязался в запутанную историю, развернувшуюся вокруг загадочного исчезновения официантки, которое вроде бы связано с легендой викторианской эпохи.

Что нас ждёт: конспирологический триллер от известного мастера философского фэнтези. Правда, западные отзывы на книгу довольно сдержанные — в духе «написано блестяще, но ничего не понятно».

Издательство: «Эксмо: Inspiria»

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ФАНТАСТИКА

Лора Себастьян «Замки на их костях»

Императрица с самого рождения своих дочерей — Софронии, Дафны и Беатрис — выстроила планы насчёт их будущего. Девушки, достигнув шестнадцати лет, отправятся в другие королевства и выйдут замуж за наследных принцев. Каждая из принцесс получила особое образование с упором на мастерство соблазнения, интриг, шпионажа и, если понадобится, тайного убийства. Цель — обеспечить присоединение других королевств к империи. Любой ценой. Однако что произойдёт, если планы императрицы окажутся под угрозой из-за чувств юных девушек — чувств долга, дружбы или любви?

Что нас ждёт: первый роман одноимённой трилогии. Причём на английском и русском языках книга выходит практически одновременно — в начале февраля.

Издательство: «Эксмо: Freedom»

Ти Джей Клун «Дом в лазурном море»

Сорокалетний Линус Бейкер старательно выполняет обязанности инспектора в Департаменте по делам магической молодёжи, проводя вечера в уютной квартире с любимой кошкой. Но жизнь Бейкера меняется, когда он отправляется инспектировать сиротский приют на острове Марсий. В приюте под началом загадочного мистера Парнаса проживают шесть необычных детей — неопознанное зелёное существо, девочка-гном, виверна, мальчик-оборотень, лесная фея и даже шестилетний сын самого дьявола. И, чтобы защитить своих подопечных, директор приюта готов на всё. Даже на уничтожение мира…

Что нас ждёт: довольно необычный роман, который, если судить по теме и сюжету, относится к детскому фэнтези, однако получил несколько наград (включая Мифопоэтическую премию — 2021) по разряду фэнтези для взрослых.

Издательство, серия: «Эксмо: Like Book» / Young Adult. Friendly

Кэри Томас «Игла и нить»

Шестнадцатилетняя сирота Анна с детства опасалась магии, которая некогда убила её родителей. Приютившая девочку суровая тётя внушала, что магия — чистое зло. Однако у девушки появились новые друзья, открывшие ей Лондон, о существовании которого Анна ранее и не подозревала. Лавка, где продаются воспоминания. Библиотека, где хранятся все когда-либо утраченные рукописи. Клуб, где посетители меняют личины. Наконец, порталы в самые невероятные места, куда могут пройти только владеющие магией. И Анне предстоит понять: магия — это дар или проклятие?

Что нас ждёт: первый роман цикла «Язык магии», который явно напоминает более взрослый вариант поттерианы.

Издательство, серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «С. Дж. Маас. Новая фэнтези»

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ КНИГИ

Брайан Фрауд, Венди Фрауд «Тролли»

Тролли — существа с особой культурой. Несмотря на неприятный и даже угрожающий внешний вид, они имеют богатый внутренний мир. У троллей есть своя философия, мифология и даже искусство. Не желаете ли познакомиться с ними поближе?

Что нас ждёт: оригинальный артбук художника Брайана Фрауда, известного по работе над классическими фильмами Джима Хэнсона «Тёмный кристалл» и «Лабиринт».

Издательство, серия: «АСТ: Mainstream» / «Скандинавские боги»