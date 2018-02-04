Февраль — уже полноценный трудовой месяц для российских издателей. Поэтому в книжных нас ждёт ворох новинок, в том числе и тех, которые были заявлены ещё на январь, но по разным причинам до читателя так и не дошли.

Предыдущий выпуск Что почитать из фантастики? Книжные новинки января 2018 Самая интересная фантастика месяца — от лучшего романа Ричарда Моргана до странной, но красивой сказки Кэтрин М. Валенте о России начала XX века.

Научная фантастика

Лю Цысинь

«Тёмный лес»

До прибытия на Землю враждебных инопланетян осталось 400 лет, но борьба с их шпионами и агентами влияния уже идёт. Да ещё свёрнутые в протон суперкомпьютеры следят за каждым шагом землян и саботируют научный прогресс. Надежда на победу человечества — проект «Отрешённые». Четверо избранных получат в своё распоряжение неограниченные ресурсы. Каждый должен разработать и запустить план по отражению атаки пришельцев.

Что нас ждёт: второй роман трилогии «В память о прошлом Земли», мрачный триллер о почти безнадёжной борьбе человечества с агрессивной инопланетной сверхцивилизацией.

Интервью с автором Лю Цысинь, автор «Задачи трёх тел», — о китайской фантастике и не только Лю Цысиня называют одним из трёх «генералов» китайской НФ. Автор трилогии «Задача трёх тел» рассказал, как видится фантастика из Китая. Между прочим, это первое интервью китайского фантаста на русском.

Василий Головачёв

«Невозможное неумолимо»

Загадочный объект ДиНЛО, при первом посещении Земли так и не раскрывший свою природу, объявляется вновь — в Хабаровском крае. У майора Хромова появляется надежда наладить контакт с инопланетным разумом. А Пентагон тем временем готов развязать войну, чтобы завладеть космическим объектом.

Что нас ждёт: второй роман цикла «Небывалое неизбежно», во многом типичного для Головачёва: загадочный инопланетный объект, доблестный герой-эфэсбэшник и коварные американцы.

Полина Липкина

«Галактические происшествия»

В этот сборник вошли очень разноплановые повести и рассказы: космические приключения, написанные по канонам классической НФ, мистические истории с элементами городского фэнтези, постмодернистские зарисовки. Чувствуется начитанность автора, который в поисках собственного стиля пробует себя в самых разных фантастических жанрах.

Что нас ждёт: огромное разнообразие сюжетов и масса отсылок к фантастической классике.

Фэнтези

Джаспер Ффорде

«Око Золтара»

Приключения в Несоединённых Королевствах продолжаются! Чтобы спасти драконов от колдуна Шандара, Дженнифер Стрэндж отправляется в Кембрийскую империю, на поиски легендарного Ока Золтара. Юную Дженни ждут новые друзья, старые враги, полчища опасных тварей и могущественное колдовство.

Что нас ждёт: третий роман цикла «Последняя охотница на драконов», изощрённая фантазия в духе Ффорде — весёлая и беззаботная.

Клэр Норт

«Совершенство»

Девушка Хоуп Арден страдает необычным недугом: её все забывают. Сначала лицо, потом голос, потом последствия её поступков. Отец забывает отвезти её в школу. Мать накрывает стол на три, а не на четыре персоны. Подруга смотрит прямо ей в глаза и видит незнакомку. Жизнь у Хоуп непростая, но зато какой простор для злоупотреблений — можешь делать всё, что захочешь, никаких последствий…

Что нас ждёт: новый роман Клэр Норт, автора весьма нестандартных книг — «Прикосновение» и «Пятнадцать жизней Гарри Огаста». В 2017 году «Совершенство» выиграло Всемирную премию фэнтези.

Смотрите также Беседа с писательницей Клэр Норт Одной из самых заметных фантастических новинок минувшей осени стал роман Клэр Норт «Пятнадцать жизней Гарри Огаста». Мы встретились с тридцатилетней британской писательницей, которая полжизни сочиняет фантастику.

Наташа Кокорева

«Круг замкнулся»

Выбирать трудно. Но куда тяжелее, если всё уже решено за тебя и остаётся смириться с ролью слепого орудия. Стел Вирт с отрядом рыцарей постепенно понимают, что вместо истинной веры несут разрушения и смерть. Оказывается, острые шпили храмов не спасают человеческие души, а высасывают до последней капли. А послушный традициям лесной народ скорее погибнет с оружием в руках, чем обратится в чужую веру. Стелу и простой деревенской девушке Белянке предстоит отыскать собственный путь, пройти по тонкой грани предательства и суметь поверить самим себе, когда весь остальной мир не верит.

Что нас ждёт: классическое фэнтези от начинающего автора, которое получило очень хорошие отзывы от редакторов и первых рецензентов.

Кевин Хирн

«Преследуемый»

Последний друид Аттикус О‘Салливан живёт в Аризоне, где держит магазин оккультных принадлежностей. Соседи и покупатели считают, что он симпатичный ирландец лет двадцати, но на самом деле ему уже двадцать столетий. Аттикус черпает силы из земли, обладает острым умом и не менее острым магическим мечом, известным как Фрагарах, Находящий ответы. Но злобный кельтский бог хочет присвоить этот меч себе, и, чтобы победить, Аттикусу понадобятся все силы, помощь друзей и немного старого доброго ирландского везения.

Что нас ждёт: первый роман из цикла «Хроники железного друида», городское фэнтези в духе Саймона Грина и Джима Батчера.

Чарли Хольмберг

«Стеклянная магия»

Прошло три месяца после победы над Лирой-Потрошительницей (и финала первого романа). Ученица чародея Сиони Твилл всё ещё питает чувства к наставнику Эмери Тейну, которому в буквальном смысле вернула сердце. Тем временем приспешники Лиры, некромант Грат Кобальт и колдун-маньяк Сарадж, начинают охоту на Сиони и её учителя…

Что нас ждёт: второй роман цикла о Сиони Твилл, гибрид романтического и авантюрного фэнтези с довольно оригинальной и проработанной системой магии.

Мистика

Томас Олд Хьювелт

«Сглаз»

В маленьком американском городке неспокойно — жителей преследует проклятие ведьмы из XVII века, мрачной Кэтрин, чьи глаза и рот всегда закрыты. По ночам она пробирается в дома и молча стоит у кроватей — и это приносит людям несчастье. Старейшины города запрещают жителям его покидать, чтобы проклятие не распространилось дальше. Однако группа подростков решает нарушить запрет, что приводит к невероятным и страшным последствиям.

Что нас ждёт: мистический роман голландского писателя, ставший бестселлером сначала на родине автора, а затем и в США. Студия Warner Bros. приобрела права на экранизацию «Сглаза» в виде телесериала.

Джон Коннолли

«Ночные легенды»

Восемнадцать рассказов и одна повесть — мрачные истории про жестоких демонов, мстительных призраков и роковую любовь. Основу российского издания составил сборник «Ноктюрн» с добавлением ещё пяти рассказов. В 2009 году один из рассказов был экранизирован — режиссёр Луис Бердейо снял по нему хоррор «Проклятая» с Кевином Костнером в главной роли.

Что нас ждёт: сборник мистических рассказов ирландского писателя, более известного благодаря популярной серии «крутых детективов» с элементами нуара про отставного полицейского Чарли Паркера.

Юношеская фантастика

Терри Пратчетт

«Изумительный Морис и его учёные грызуны»

Все хотят жить, и жить хорошо. А чтобы хорошо жить, нужны деньги. И проще всего заработать их хитроумной аферой! И вот крысы приходят в город, ставя его на уши, а потом туда является мальчик с дудочкой (в сопровождении чёрного кота) и за хорошие деньги выводит крыс. И все счастливы, но особенно счастлив кот Морис, который получает львиную долю барыша, ведь именно он придумал эту мошенническую схему. Но однажды в небольшом городке Убервальда пробуждается нечто очень страшное, и никто не знает, как этому злу противостоять. Даже Морис и его учёные грызуны…

Что нас ждёт: оказывается, далеко не все книги Пратчетта о Плоском мире нам уже известны! Встречайте детский роман, который вполне достоин того, чтобы его прочитали и взрослые. Кстати, книга получила Медаль Карнеги — одну из самых престижных наград в мировой детской литературе.

Тери Терри

«Расколотая»

Личность Кайлы стёрта в наказание за преступление, о котором она больше не помнит.

Но периодически перед мысленным взором девушки встают сцены из прежней жизни. К тому же у Кайлы есть необычные умения — она отлично дерётся, может избавиться от слежки и сама способна бесшумно следить за другими. Сама того не ведая, Кайла оказывается в эпицентре борьбы правительства и подпольной организации…

Что нас ждёт: второй роман цикла «Стёртая», остросюжетная юношеская антиутопия.

Переиздания

Мадлен Л’Энгл

«Излом времени»

Мег Мёрри не девочка, а сплошное недоразумение. На носу очки, волосы торчат как попало. Учится она плохо (а ведь родители у неё — знаменитые учёные!), да ещё с мальчишками дерётся. Её младший брат Чарльз Уоллес, похоже, юный гений (правда, немного странноватый). А их отец давно исчез в неизвестном направлении (якобы у него какая-то секретная работа). И вот однажды на пороге их дома появляется чудаковатая старушка по имени миссис Что. И от неё Мег, Чарльз Уоллес и их новый друг Кальвин узнают про какой-то загадочный излом времени, с помощью которого можно разыскать папу…

Что нас ждёт: первый роман из цикла «Квинтет времени» в совершенно новом переводе. В оригинале книга вышла ещё в 1962 году и через год получила престижную премию — медаль Ньюбери. Это и сказка, и притча, и фантастика, и фэнтези; её часто сравнивают с «Хрониками Нарнии». Весной 2018 года на экраны всего мира выходит фильм «Излом времени», снятый студией Disney. Ранее на русском публиковали лишь этот роман, но теперь «Азбука» издаст весь цикл.

Дебора Харкнесс

«Открытие ведьм»

Диана Бишоп — историк из Оксфорда, специалист по древним рукописям, в роду у которой были ведьмы. После смерти родителей девушка решила отказаться от своего сверхъестественного дара и вспоминает о нём лишь тогда, когда в её руках случайно оказывается заколдованная алхимическая рукопись, которую считали давно утраченной. С этого дня жизнь Дианы превращается в сплошной кошмар: её преследуют, ей угрожают, её запугивают. Однако убивать, похоже, не собираются, ведь только Диана способна прочитать книгу, которая даёт власть над всем миром.

Что нас ждёт: первый роман трилогии, права на экранизацию которой в виде сериала приобрела британская телекомпания Bad Wolf Production, известная по работе над «Доктором Кто». В 2013 году роман уже выходил в России под названием «Манускрипт всевластия» в издательстве «Астрель». На сей раз «Азбука», перекупившая права, собирается выпустить всю трилогию — видимо, специально «под сериал».