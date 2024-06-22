Девин Мэдсон «Мы потребуем крови»

Судьба переменчива — после длинной полосы невезения удача может наконец повернуться к героям лицом, принеся большой успех. Или хотя бы даст возможность выжить — уже большое достижение в мире Мэдсон. Но история далека от финала, и враги героев сильны как никогда. Кажется, они предугадывают любые шаги, и сопротивляться нет смысла. Однако герои всё равно следуют своему долгу или велению сердца, потому что это единственный способ остаться собой. Но достаточно ли этого, когда на кону императорский трон и безраздельная власть над людьми?

Devin Madson We Cry for Blood Роман Жанр: ориентальное тёмное фэнтези Выход оригинала: 2021 Художник: В. Иванова Переводчик: Н. Рокачевская Издательство: «Эксмо: fanzon», 2024 Серия: «Fanzon. Наш выбор» Возрастной рейтинг: 16+ 576 с., 2000 экз. «Возрождённая империя», часть 3 Похоже на: Джо Аберкромби, цикл «Первый закон» Ребекка Куанг «Пылающий бог»

К третьему тому своего цикла Девин Мэдсон укоренилась в рамках политического фэнтези в самых разных его проявлениях. Императрица Мико борется за признание и возврат своих территорий. Кочевница Дишива ищет способ избавиться от самоуверенного священника Лео Виллиуса, обладающего странным влиянием на левантийского императора. Бывший глава клинков Рах пытается понять, что затевает шаманка в лагере дезертиров. Наёмная убийца Кассандра путешествует с мёртвым телом, которое может положить конец честолюбивым планам Лео и его отца. Повышенный фокус на интригах сближает разные сюжетные линии, которые в первом и частично во втором томах развивались в разных направлениях: политику у Мико, войну у Раха, магию и тайные убийства у Кассандры. Индивидуальность героев сохраняется — это происходит благодаря тому, что у каждого из них своя культура, обычаи и способы вести дела.

Например, там, где Рах идёт напролом, Кассандра ударит в спину, а Мико и Дишива тайно сговорятся со своими союзниками или даже противниками. В одной из самых интересных линий третьего романа автор показывает функционирование Левантийской империи, которую строит Гидеон, бывший друг и соратник Раха. Левантийцы — кочевники, чтущие традиции, для них более привычно коллективное управление и разделение властных обязанностей между гуртовщиком (главой группы) и заклинателем лошадей (шаманом). Желание Гидеона стать императором вызвало раскол в рядах левантийцев ещё в предыдущей книге. В третьем томе раздор только усиливается, в том числе из-за того, что Гидеон попал под влияние чужеземного священника и совершает всё больше поступков, немыслимых для левантийцев. Динамика отношений внутри нового императорского двора сложна и балансирует на грани.

Другие персонажи также претерпевают трансформации. Мико приходится срочно учиться политической и военной стратегии, чтобы вызывать уважение у своей армии и у новых советников, каждый из которых в несколько раз её старше и опытнее в государственных делах. Кассандра вынуждена уживаться с бывшей императрицей Ханой, которая к тому же сильно больна и оттого чрезмерно капризна. Дишива пытается обманывать и лицемерить в попытке переиграть коварного противника, но её врождённое прямодушие оставляет мало шансов на успех. Особо не меняется только Рах, но его психологический бенефис уже случился во втором томе.

Автор повышает ставки, приоткрывая читателю поистине грандиозные планы Лео Виллиуса, которые касаются всех действующих лиц. И понемногу книга начинает тяготеть к эпическому фэнтези, хотя разные события по-прежнему показаны глазами разных героев, что делает текст более многогранным.

Всё происходящее выглядит очень реалистично. Правда, необычная способность Лео достигать цели пока вызывает вопросы — ведь из-за этого велик элемент то ли предопределённости, то ли счастливой случайности. Или Мэдсон хочет, чтобы это так выглядело. Кроме того, из-за повышения градуса напряжённости роман теряет в юморе. Типичных для предыдущих томов забавных сценок, которые более полно показывали характеры героев, становится в разы меньше, а ведь раньше они органично разбавляли драматические моменты.