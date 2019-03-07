Джеймс Айлингтон «Тень ушедшего»

Двадцать лет назад была низвергнута власть Авгуров — магов, владеющих даром предвидения. Их перебили, а других Одарённых заставили подчиниться особому ритуалу — четырём Догмам, которые ограничивают применение магических способностей. Теперь всем правят обычные люди — Одарённые же превратились в их вассалов, а зачастую и в бессильных жертв несправедливых гонений. Но ситуация может полностью измениться — и в авангарде перемен стоят несколько совсем молодых Одарённых.

The Shadow of What Was Lost Жанр: эпическое фэнтези

Выход оригинала: 2014

Художник: М. Емельянов

Переводчик: Г. Соловьёва

Издательство: АСТ, 2019 Серия: «Шедевры фэнтези»

«Трилогия Ликаниуса», часть 1

Похоже на: Роберт Джордан, цикл «Колесо Времени» • Кэтрин Куртц, цикл «Хроники Дерини»

Сколько крови! Кровь была повсюду. Целые лужи под головой и грудью Квиры, пятна на матрасе — тёмный яростный багрянец, натёкший из зияющей на горле раны. И тёмные полосы на лице; Аше подумалось, что убийца зажимал девочке рот, чтобы она не закричала. Карие детские глаза, округлившиеся от боли и страха, в упор смотрели на Ашу. Умоляли.

Дебютный роман австралийского писателя, завоевавший в мире англоязычного фэнтези немалый успех, производит неоднозначное впечатление. Так, многие элементы книги кажутся уже хорошо знакомыми. Джордан и Сандерсон, Ротфусс и Фэйст, Куртц и Гудкайнд — те, кто читал фэнтезийные эпопеи этих столпов жанра, наверняка найдут в романе Айлингтона немало заимствований: сюжетных, антуражных и смысловых.

Впрочем, придумать что-то по-настоящему оригинальное в современном фэнтези кажется делом совершенно непосильным. Да и сложить из хорошо знакомых всем кирпичиков красивое и прочное здание может далеко не каждый. Айлингтон смог — а потому при всей вторичности его роман читается влёт. Тому способствуют и несколько дополнительных факторов.

С самого начала книги автор ничего толком не объясняет.

Читатель лишь по ходу действия постепенно начинает понимать, что здесь происходит и кто все эти люди. Причём ответы на некоторые вопросы мы явно получим лишь в последующих томах трилогии. Возможность поломать голову — занимательный приём, маскирующий некоторую шаблонность сюжета и мира. Хотя, конечно, у такого приёма есть и слабые стороны — ведь далеко не каждому понравится роман, где смысл происходящего так долго ускользает от понимания.

Интересен авторский подход к выбору основных героев. Поначалу кажется, что у романа есть ярко выраженный протагонист, видящий ложь юный авгур Давьян, остальные же герои у него на подхвате. Но постепенно становится ясно, что Давьян лишь «один из» — не меньше внимания уделено приключениям его друзей Вирра и Аши.

А во второй половине книги на первый план вообще выходит потерявший память юноша Седэн, крайне загадочная и потенциально очень могущественная личность. Автор с особым смаком выписывает именно похождения Седэна — по словам самого Айлингтона, его очень привлекает фигура антигероя, который волею судьбы получил шанс на исправление.

Наконец, автор довольно оригинально выстраивает общую сюжетную схему. Тут без спойлеров явно не обойтись, потому ограничимся лишь простой констатацией: практически всё, что происходит в романе, — не то, чем кажется поначалу! Эффект получается такой, что сразу же после прочтения книги тянет кусками её перечитать: зная финальный расклад, некоторые эпизоды воспринимаешь совершенно иначе.

Этот роман с оговорками можно назвать даже детективным.

Отличный пример того, как, используя шаблоны и клише жанра, можно сочинить по-настоящему увлекательную и даже по-своему оригинальную книгу. С учётом того, что Айлингтон пишет не ради денег и по несколько лет работает над каждым новым романом, стоит ожидать, что последующие тома окажутся ещё лучше.