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    #Джон Браннер #киберпанк #социальная фантастика

    Джон Браннер «На волне шока». Будущее: взгляд из 1970-х

    22 мая 2023
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    22.05.2023
    1654
    3 минуты на чтение
    #Джон Браннер #киберпанк #социальная фантастика

    Ник Хафлингер — гений, выросший и воспитанный в правительственной организации, которая обучает одарённых детей и проводит генетические эксперименты. Ник сбегает оттуда, постоянно меняя личности — и для этого взламывая сеть данных… Именно с данными и информацией связана реальная экономическая и политическая власть в этом мире. И с ними же — постоянные стрессы как результат реакции людей на технологические и социальные изменения…

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2022

    John Brunner
    The Shockwave Rider
    Роман
    Жанр: социальный протокиберпанк
    Выход оригинала: 1975
    Художник: С. Неживясов
    Переводчик: С. Рюмин
    Издательство: «АСТ», 2022
    Серия: «Фантастика: классика и современность»
    Возрастной рейтинг: 16+
    288 с., 2000 экз.
    Похоже на:
    Нил Стивенсон «Лавина»
    Элвин Тоффлер «Шок будущего»

    Прежде чем приступить к чтению романа, нужно обратить внимание на одну вещь, которая может существенно повлиять на его восприятие. Главное здесь — изложение идей, а не построение интриги и выписывание характеров. Есть динамичный сюжет и любопытные персонажи — но они всего лишь фон для того, чтобы полноценно высказать авторские мысли.

    Первая из них, конечно же, говорит об индивидуальном бунте человека против системы — это сюжетообразующий момент. Однако, кроме того, Браннер показывает нам свою версию политического, экономического, социального и даже культурного устройства будущего — опираясь в том числе на работы Элвина Тоффлера (собственно, присутствие в названии «волны шока» — именно отсылка к его книге). И баланс между «гуманитарными» прогнозами и «технологическими» деталями так хорош, что «На волне шока» не воспринимается безнадёжно устаревшей книгой, как многие другие футуристические романы того времени.

    Фактически перед нами одна из ранних фантастических концепций интернета — и размышления о том, к чему может привести развитие подобной технологии. По меркам 1970-х это был очень благодатный сюжет, который легко было обратить в крепкий, динамичный триллер, боевик, лихой роман, где все фантастические допущения показывались бы, а не рассказывались. Но Браннер выбирает более пассивный вариант изложения, где персонажи больше говорят, рассуждают, рефлексируют, вспоминают и планируют.

    Здесь автора немного подводит то, что, увлёкшись конструированием общества, он пускает на самотёк живость диалогов и индивидуальность их участников — как только описание от третьего лица заканчивается и нас погружают в разговоры, мы сталкиваемся с весьма вялым и блёклым повествованием, особенно если говорить о второстепенных персонажах. Однако эти недостатки с лихвой искупает главная особенность книги — её невероятное попадание в цель, в технологии и болевые точки того самого общества будущего, которое она описывает. А для нас — общества настоящего. Если роман пересобрать и чуть поправить, чтобы привести его к стандартам современного повествования, не трогая при этом образы и идеи, — его сложно будет отличить от книг, вышедших лет пять назад. «Червь» в значении «вредоносная программа», «сеть» в значении «всемирная компьютерная сеть» — большинство терминов «На волне шока» понятны и более чем привычны, и через них таким же понятным и привычным оказывается сюжет.

    Браннер очень любопытно подходит к структуре текста, где основное повествование перемежается разножанровыми вставками — объяснением правил игры, фрагментом из новостей, текстом донесения и так далее. Это не только придаёт истории полифоничность, но и раздвигает её рамки, подсвечивая те или иные аспекты и не перегружая лишними отступлениями.

    При всём этом не стоит считать Браннера технологическим, политическим и социальным провидцем: наравне с угаданными или верно смоделированными фактами и ситуациями здесь есть и недооценённая возможность беспроводной связи, и явный перебор с критикой технического прогресса. Однако «На волне шока» всё-таки в первую очередь художественное произведение, а не программное эссе — и заслуживает пристального интереса не только как артефакт из предыстории киберпанка.

    Итог: любопытный роман с нелинейной структурой — а поднимаемые в нём темы
    личности, свободы, последствий быстрого технического прогресса и контроля за информацией до сих пор актуальны.

    Слово творца

    Чтобы точно угадать, как будет развиваться та или иная область познания и к чему это может привести, вовсе не обязательно досконально разбираться в предмете — достаточно лишь представлять себе уровень человеческой тупости. Когда в 1973 году я писал «На волне шока», придумав компьютеризированный мир, не только у меня самого ещё не было никакого компьютера, но и ничьим чужим я ещё ни разу не пользовался. Это отнюдь не помешало мне представить, как среди людей, едва приступивших к обработке огромного массива информации, нашёлся некто, решивший стать вредителем.

    Людям было приятно сознавать, что определённые предметы находятся прямо под рукой — в США, Советском Союзе, Швеции или Новой Зеландии — и ими можно бахвалиться: «Это самый большой/длинный/быстрый фуфлотон в мире!». Через день, однако, всё могло измениться. Как ни парадоксально, ещё большую эмоциональную пищу люди получали, потому что могли заявить: «Да это же самое примитивное кракозябло, которое ещё используется в промышленно развитых странах».

    Джон Браннер «На волне шока»
    Стоит ли читать?
    Да, если вы любите фантастические романы, которые во многом оказались пророчеством, но при этом избежали скучного морализаторства.
    Удачно
    лоскутная структура со вставками
    идеи и темы, не потерявшие актуальность
    игра на новом жанровом поле
    Неудачно
    блёклые речевые характеристики
    затянутые диалоги
    ходульные второстепенные персонажи
    8
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