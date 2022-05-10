Фонда Ли рассказывает о «Саге Зелёной Кости»

Недавно на русском вышло завершение трилогии «Сага Зелёной Кости» Фонды Ли — «Нефритовое Наследие». Писательница создала захватывающую и масштабную историю об эволюции культуры, противостоянии традиций и новых веяний и, наконец, о семье и чести. Атмосфера саги была вдохновлена «Крёстным отцом» и азиатской культурой — от китайских и японских криминальных драм до классических фильмов о кунг-фу и жанра уся.

Сюжет завязан вокруг магического нефрита, который даёт своему владельцу нечеловеческую мощь, реакции и рефлексы. Но без риска для здоровья его могут использовать лишь немногие уроженцы острова Кекон, поэтому долгие годы его применяли исключительно местные кланы Зелёных Костей. Из воинов они сделались чем-то вроде мафии, а после — скорее дельцами и теневой властью. Романы Фонды Ли — история одного такого клана, который в безжалостном движении прогресса (мир романа соответствуют реалиям второй половины XX века) старается уцелеть в безжалостной борьбе за власть и сохранить то, что для них действительно важно.

Мы хотим поделиться с вами отрывками из различных интервью автора, чтобы вам было легче представить, чего ждать от этой серии романов.

С каждой последующей книгой мне казалось, что я расширяю свои способности рассказчика. Я думала, что «Нефритовый город» был сложной книгой из-за интенсивного построения мира и множества точек зрения, но затем в «Нефритовой войне» я сплетала сюжетные линии в разных странах, а в «Нефритовом наследии» рассказывала историю нескольких поколений, охватывая годы изменений и в мире, и в персонажах. Я обнаружила, что должна работать с каждой книгой по-своему. Например, «Нефритовую войну» я написала не по порядку: сначала было сделано много глав об одном персонаже, затем о другом, а потом свела эти линии воедино. В случае с «Нефритовым наследием» я разбила историю на более мелкие «эпохи», рассматривая их почти как сезоны телешоу.

The quiet pond

В «Саге Зелёной Кости» писательница создаёт достаточно необычный для фэнтези сеттинг, в котором с магией соседствуют такие научно-технические достижения, как огнестрельное оружие, телефоны, автомобили или авиация. В книгах трилогии важна тема семьи, и писательница очень много внимания уделяет тому, как люди и общество меняются под влиянием глобализации и появления новых технологий. И таких деталей, которые выделяют цикл среди прочих книг, набирается довольно много.

Я не знала, чего ожидать, когда вышла первая книга. «Сага Зелёной Кости» — проект, родившийся из моей страсти. Я написала эти книги, потому что хотела бы прочитать что-то подобное, но не могла найти на полках. «Нефритовый город» сильно отличался от большинства фэнтези-романов, которые существовали в то время, когда он был выпущен, поэтому я не знала, найдёт ли он аудиторию. Всё, что я могла сделать — отправить свою книгу в мир, зная, что я осталась верна своему видению и сделала её настолько хорошей, насколько вообще могла.

Fantasy hive

Ли много раз отмечает, насколько ей важна реалистичность. Она старается транслировать в своей работе актуальные тенденции и явления, причём показывать их с разных сторон и точек зрения.

Как только я узнала, что будет три книги, естественной эволюцией стало расширение действия до международного уровня во второй книге, но с сохранением пристального внимания к главным героям. Поездка Андена в Эспению и знакомство с чуждой ему культурой были для меня действительно захватывающей сюжетной линией. Как американка азиатского происхождения, я редко вижу, чтобы культура диаспоры отражалась в фантастической литературе. Другие культуры, даже вымышленные, зачастую изображаются монолитными.

Fantasy hive

Писательница сочетает развлекательную и зрелищную составляющую со своим опытом в качестве крупного корпоративного стратега. В её мире работает экономика, прослеживается рост глобализма и влияние прогресса на жизнь людей из разных слоёв общества.

Я с самого начала знала, что хочу, чтобы этот мир и его магия казались очень реальными и осязаемыми. Моя цель состояла в том, чтобы взять потрясающие способности кунг-фу, которые я видела в бесчисленных фильмах, и использовать их таким образом, чтобы они органично вписывались в суровую, городскую, современную среду. В каком-то смысле я разрабатывала силы уся в обратном направлении, одновременно создавая их происхождение и эволюцию. И я хотела, чтобы волшебный нефрит в этом мире не был чем-то непознаваемым и мистическим, а был ресурсом, подверженным влиянию социальных, политических и экономических сил — тем, из-за чего вспыхивают человеческие конфликты.

Fantasy hive

Нефрит был выбран как камень с богатым культурным бэкграундом, и в романах, конечно, играет роль и «волшебного инструмента», и сакральную. Для Зелёных Костей с ним связано не только получение силы, но и целая философия, система ценностей. Для остальных людей нефрит ассоциируется с богатством, властью и невероятными возможностями. И чем быстрее развивается мир, тем меньше пространства остаётся как раз для сакральности и традиций.

Временные рамки трилогии аналогичны второй половине XX века, я держала эту параллель в уме по мере развития сюжета. Силы модернизации, глобализации, политики времён Холодной Войны, свободной торговли, социальных изменений и межкультурных влияний, которые повлияли на наш собственный мир в тот период — всё это проявляется в «Нефритовом Наследии». Я всегда тщательно изучала детали, которые показывали, как мир развивался с течением времени. Упоминание новой высотной башни, иммигранты, переезжающие в соседний район, персонажи, которые переходят от использования пишущих машинок и стационарных телефонов к компьютерам и мобильным. На протяжении десятилетий клан Коулов расширяет своё влияние в других городах и странах, а также в сфере развлечений, медицины и других отраслях промышленности. И они оказываются в конфликте со многими другими организациями, заинтересованными в нефрите.

Winter is coming

Таким образом, семья Коулов неизбежно сталкивается с будущим. Каждый по-своему – кто-то противостоит ему, кто-то пытается проявлять гибкость. Противоречия внутри клана служат значимой составляющей сюжета трилогии, но большинство членов клана всё же стремится к единству.

На протяжении всей «Саги Зелёной Кости» семья служит одновременно источником огромной силы и больших личностных конфликтов. Главные герои проходят через многое — но они делают это вместе. Так много фантастических историй в западном каноне основаны на «путешествии героя» — сюжете о единственном герое, который постепенно оставляет позади всё, что для него важно, чтобы одержать победу в одиночку.

Sirens

Психологизм героев тоже становится сложнее из книги в книгу. Развивается каждый герой — развивается и семья. Система работает как живой организм за счёт сложной паутины внутренних связей. И они же «оживляют» персонажей.

У каждого из персонажей есть сильные стороны, неуверенность, цели, слепые пятна и аспекты их личности, которые остаются неизменными, даже когда они взрослеют и развиваются. Я думаю о том, как каждый из них относится к другим членам семьи, какими глазами смотрит на них. В итоге мы получаем наиболее полное представление о каждом из них — через призму восприятия самых близких людей. В этой трилогии есть один главный герой: семья Коул. Точка зрения каждого героя даёт представление о семье в целом.

Winter is coming

Нередко Фонда в интервью упоминает, что ей будет сложно расставаться с героями, которые стали родными для писательницы за годы работы над трилогией. Самыми сложными моментами для написания она назвала те сцены, где умирает тот или иной персонаж.

Я представляла себе «Нефритовый город» как семейную сагу ещё до того, как узнала, кем будут конкретные герои. Поэтому я разработала всех персонажей таким образом, чтобы создать наиболее интересные и динамичные межличностные отношения. Я опиралась на некоторые общие архетипы, чтобы добиться успеха: ответственный старший ребёнок, импульсивный боец, паршивая овца. Но это была только отправная точка. В процессе написания эти широкие роли заполняются гораздо большим количеством персональных качеств конкретных персонажей. На данный момент мне кажется, что я знаю этих героев лучше, чем большинство реальных людей! И да, мне нравится работать с каждым из них, особенно с теми, в ком есть более тёмная жилка.

Fantasy hive

При этом писательница старается не жалеть своих героев и не «подыгрывать» им. Они начинают свой путь как преступники, пусть и уважаемые. Им предстоит нередко делать тяжёлый выбор в ситуациях, когда не получится выйти сухим из воды. Романы Фонды Ли дарят читателям множество напряжённых моментов, когда будет сложно оторваться от чтения.

Я не думаю, что пишу морально неоднозначных персонажей — я думаю, что пишу морально неоднозначные общества, где персонажи пытаются сделать всё возможное в жёстких условиях и не имея «хорошего» выбора. Мы все являемся продуктом нашего времени, культуры и воспитания, и когда читатели говорят, что персонаж морально неоднозначен, иногда это происходит потому, что мы судим о нём по современным стандартам западной цивилизации. Когда я создаю моральную двусмысленность, на самом деле это процесс создания мира и социального контекста, который ставит персонажей в ситуации, где они вынуждены действовать, делать то, чего они, возможно, не хотят, что может нас ужаснуть. Я хочу погрузить читателей в эту ситуацию достаточно глубоко, чтобы им стали понятны действия персонажей.

The quiet pond

«Сага Зелёной Кости» была для своей создательницы очень личным проектом, в каждую деталь и страницу она, без сомнений, вложила душу.

Успешный рабочий день может принимать разные формы. Иногда это просто определенное количество часов, потраченных на рукопись. Иногда это достижение цели по количеству слов. В других случаях это проработка ключевого сюжетного момента или, наконец, создание небольшого диалога, который будет звучать именно так, как мне хотелось.

Writing routines