Что почитать из фантастики? Книжные новинки октября 2022

Невзирая на все бури и катастрофы окружающей нас реальности, книги выходят и будут выходить. Правда, в середине осени любопытных новинок набралось не так уж много. Тем более некоторые из заранее заявленных сдвинулись как минимум на месяц. Из того же, что всё-таки можно ждать именно в октябре, стоит отметить очередной вклад Аластера Рейнольдса в космооперную вселенную «Пространства Откровения», сборник разноплановых рассказов Кена Лю, постсингулярную НФ Роберта Чарльза Уилсона, артбук Пола Кидби с комментариями Терри Пратчетта. Об этих и других интересных новинках расскажет наш регулярный дайджест за октябрь нынешнего года.

НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

Аластер Рейнольдс «Фаза ингибиторов»

Матёрый авантюрист Михаэль де Рюйтер возглавляет небольшую колонию людей, которые скрываются от машин-убийц, известных как ингибиторы. Однажды в колонии появляется загадочная женщина, спасшаяся с потерпевшего аварию космического корабля…

Что нас ждёт: сборник, куда входят роман и рассказ из цикла космооперы «Пространство Откровения».

Издательство/серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Звёзды новой фантастики»

Брайан Герберт, Кевин Андерсон «Дюна: Леди Каладана»

Мать будущего мессии леди Джессика оказывается в штаб-квартире Ордена Бинэ Гессерит, где ей предстоит схватиться с обезумевшей хранительницей орденских тайн. Тем временем Империя оказывается на краю гибели…

Что нас ждёт: второй роман «Каладанской трилогии» из цикла «Вселенная Дюны», события которого непосредственно предшествуют знаменитой книге Фрэнка Герберта.

Издательство / серия: «АСТ» / «Дюна»

Роберт Чарльз Уилсон «Звёздная жатва»

Мир изменился, когда люди овладели бессмертием и стали переходить на новую ступень эволюции. Однако врач Мэтт Уилер — один из немногих, кто пытается остаться человеком. В итоге ему придётся выбрать сторону в противостоянии, которое изменит облик вселенной.

Что нас ждёт: внецикловый роман 1993 года о проблемах постчеловечества.

Издательство / серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Звёзды новой фантастики»

Кен Лю «Потаённая девушка»

Путешествующие во времени убийцы, искусственные интеллекты из глобальной компьютерной сети, отцы и дети далёкого будущего… Кен Лю исследует актуальные темы нашего настоящего и с тревогой смотрит в будущее человечества.

Что нас ждёт: сборник разноплановых НФ-рассказов известного американо-китайского автора, которые номинировались на премии Locus, Ignotus, Grand Prix de l`Imaginarie, Interzone и Bifrost.

Издательство / серия: «Эксмо« / «Sci-Fi Universe. Лучшая новая НФ»

ФЭНТЕЗИ

Ребекка Роанхорс «Чёрное Солнце»

В священный город Това из далёкой провинции прибывает корабль, среди пассажиров которого загадочный слепой юноша. Капитан корабля Ксиала подозревает молодого человека в опасных намерениях по отношению к городу и его реликвиям.

Что нас ждёт: первый роман трилогии «Между землёй и небесами», основанной на культуре и мифологии американских индейцев.

Издательство / серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fanzon. Наш выбор»

МИСТИКА И ХОРРОР

Грейди Хендрикс «Руководство по истреблению вампиров от книжного клуба Южного округа»

У домохозяйки Патриции Кэмпбелл из маленького городка Чарлстона на американском Юге 1990-х странное хобби — она состоит в книжном клубе, члены которого обсуждают преступления серийных убийц, вымышленных и реальных. Неудивительно, что вскоре Патриция начинает подозревать всеобщего любимца Джеймса Харриса в том, что на самом деле он серийный убийца, новый Тед Банди. Но даже проницательная домохозяйка не представляет, кого ей не повезло встретить.

Что нас ждёт: внецикловый вампирский роман с элементами чёрного юмора.

Издательство / серия: «АСТ» / «Мастера ужасов»

МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ

Гоян Николич «Король сусликов»

Ветеран вьетнамской войны Стэн Пржевальский живёт в маленьком городке Булл-Ривер Фолз, страдая от ПТСР и принимая таблетки от депрессии. И вот однажды Стэн встречает волшебное существо, которое командует сусликами в войне против хищной строительной компании. Стэн начинает помогать зверькам, не понимая, где явь, а где галлюцинации. Как не понимают и читатели.

Что нас ждёт: внецикловый роман, который американские критики назвали гибридом «Взвода» и «Гремлинов».

Издательство: «Поляндрия NoAge»

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ФАНТАСТИКА

Глеб Кащеев «Лабрис. Уровень II»

Шестеро молодых людей с необычными способностями заперты в таинственном особняке и должны любой ценой найти дверь в волшебный Лабиринт. У ребят в запасе всего несколько часов, ведь если они не выполнят задание, то погибнут. А в Лабиринте их ждёт новое испытание — нужно раскрыть убийство. И вполне вероятно, что преступник — один из них.

Что нас ждёт: второй роман цикла «Лабрис», предыдущая часть которого была названа лучшей фантастической книгой для подростков 2021 года по версии нашего журнала.

Издательство: T8 RUGRAM

Карен Линч «Неумолимая»

Семнадцатилетняя Сара Грей живёт в Портленде, который кишит нечистью, о чём люди и не подозревают. Но девушка видит монстров, а также владеет редким даром исцеления сверхъестественных существ. Когда в городе начинают пропадать её сверстницы, Сара берётся за расследование, в ходе которого знакомится с вампиром Илаем и демоном Николасом. Один хочет её убить, второй предлагает защиту. Но может ли Сара довериться демону?

Что нас ждёт: первый роман одноимённого цикла, истории взросления в декорациях мистического «Твин Пикса».

Издательство / серия: «Эксмо: Freedom» / «Young Adult. Воины света»

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ КНИГИ

Терри Пратчетт, Пол Кидби «Плоский мир: Воплощая легенду»

Плоский мир родился в воображении Терри Пратчетта, но по ходу сорока с лишним книг зажил собственной жизнью. Это мир, полный контрастов, крайностей, необычных существ и, конечно, магии. В артбуке представлены иллюстрации локаций и портреты персонажей цикла. Всё это поделено на разделы («Ведьмы», «Стража», «Мир Смерти», «Гильдии» и так далее), а каждый яркий разворот сопровождается комментариями самого Пратчетта.

Что нас ждёт: альбом скетчей и иллюстраций Пола Кидби к циклу произведений Терри Пратчетта о Плоском мире.

Издательство / серия: «Эксмо» / «Артбук. Терри Пратчетт»

Оливье Суйе, Лоран Суйе «Вселенная Эдриана Смита. Шедевры тёмного фэнтези»

Британский художник Эдриан Смит известен своими обложками и иллюстрациями для книг и игр по вселенной Warhammer. В этом артбуке Смит исследует опасные миры тёмного фэнтези — с гоблинами, троллями, драконами и другими существами.

Что нас ждёт: артбук, где картинки Смита сопровождает текст Оливье и Лоран Суйе, авторов книг «Мир драконов» и «Вселенная гномов».

Издательство: «АСТ»