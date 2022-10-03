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    #анонс #дайджест #Что почитать

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки октября 2022

    3 октября 2022
    Борис Невский
    03.10.2022
    7957
    4 минуты на чтение
    #анонс #дайджест #Что почитать
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки октября 2022 11

    Невзирая на все бури и катастрофы окружающей нас реальности, книги выходят и будут выходить. Правда, в середине осени любопытных новинок набралось не так уж много. Тем более некоторые из заранее заявленных сдвинулись как минимум на месяц.

    Из того же, что всё-таки можно ждать именно в октябре, стоит отметить очередной вклад Аластера Рейнольдса в космооперную вселенную «Пространства Откровения», сборник разноплановых рассказов Кена Лю, постсингулярную НФ Роберта Чарльза Уилсона, артбук Пола Кидби с комментариями Терри Пратчетта. Об этих и других интересных новинках расскажет наш регулярный дайджест за октябрь нынешнего года.

    НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

    Аластер Рейнольдс «Фаза ингибиторов» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки октября 2022

    Матёрый авантюрист Михаэль де Рюйтер возглавляет небольшую колонию людей, которые скрываются от машин-убийц, известных как ингибиторы. Однажды в колонии появляется загадочная женщина, спасшаяся с потерпевшего аварию космического корабля… 

    Что нас ждёт: сборник, куда входят роман и рассказ из цикла космооперы «Пространство Откровения».

    Издательство/серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Звёзды новой фантастики»

    Брайан Герберт, Кевин Андерсон «Дюна: Леди Каладана»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки октября 2022 1

    Мать будущего мессии леди Джессика оказывается в штаб-квартире Ордена Бинэ Гессерит, где ей предстоит схватиться с обезумевшей хранительницей орденских тайн. Тем временем Империя оказывается на краю гибели… 

    Что нас ждёт: второй роман «Каладанской трилогии» из цикла «Вселенная Дюны», события которого непосредственно предшествуют знаменитой книге Фрэнка Герберта.

    Издательство / серия: «АСТ» / «Дюна»

    Роберт Чарльз Уилсон «Звёздная жатва» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки октября 2022 3

    Мир изменился, когда люди овладели бессмертием и стали переходить на новую ступень эволюции. Однако врач Мэтт Уилер — один из немногих, кто пытается остаться человеком. В итоге ему придётся выбрать сторону в противостоянии, которое изменит облик вселенной.

    Что нас ждёт: внецикловый роман 1993 года о проблемах постчеловечества. 

    Издательство / серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Звёзды новой фантастики»

    Кен Лю «Потаённая девушка»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки октября 2022 2

    Путешествующие во времени убийцы, искусственные интеллекты из глобальной компьютерной сети, отцы и дети далёкого будущего… Кен Лю исследует актуальные темы нашего настоящего и с тревогой смотрит в будущее человечества. 

    Что нас ждёт: сборник разноплановых НФ-рассказов известного американо-китайского автора, которые номинировались на премии Locus, Ignotus, Grand Prix de l`Imaginarie, Interzone и Bifrost.

    Издательство / серия: «Эксмо« / «Sci-Fi Universe. Лучшая новая НФ»

    ФЭНТЕЗИ

    Ребекка Роанхорс «Чёрное Солнце»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки октября 2022 4

    В священный город Това из далёкой провинции прибывает корабль, среди пассажиров которого загадочный слепой юноша. Капитан корабля Ксиала подозревает молодого человека в опасных намерениях по отношению к городу и его реликвиям.

    Что нас ждёт: первый роман трилогии «Между землёй и небесами», основанной на культуре и мифологии американских индейцев. 

    Издательство / серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fanzon. Наш выбор»

    МИСТИКА И ХОРРОР

    Грейди Хендрикс «Руководство по истреблению вампиров от книжного клуба Южного округа» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки октября 2022 6

    У домохозяйки Патриции Кэмпбелл из маленького городка Чарлстона на американском Юге 1990-х странное хобби — она состоит в книжном клубе, члены которого обсуждают преступления серийных убийц, вымышленных и реальных. Неудивительно, что вскоре Патриция начинает подозревать всеобщего любимца Джеймса Харриса в том, что на самом деле он серийный убийца, новый Тед Банди. Но даже проницательная домохозяйка не представляет, кого ей не повезло встретить.

    Что нас ждёт: внецикловый вампирский роман с элементами чёрного юмора.

    Издательство / серия: «АСТ» / «Мастера ужасов»

    МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ

    Гоян Николич «Король сусликов» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки октября 2022 5

    Ветеран вьетнамской войны Стэн Пржевальский живёт в маленьком городке Булл-Ривер Фолз, страдая от ПТСР и принимая таблетки от депрессии. И вот однажды Стэн встречает волшебное существо, которое командует сусликами в войне против хищной строительной компании. Стэн начинает помогать зверькам, не понимая, где явь, а где галлюцинации. Как не понимают и читатели. 

    Что нас ждёт: внецикловый роман, который американские критики назвали гибридом «Взвода» и «Гремлинов».

    Издательство: «Поляндрия NoAge»

    ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ФАНТАСТИКА

    Глеб Кащеев «Лабрис. Уровень II» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки октября 2022 7

    Шестеро молодых людей с необычными способностями заперты в таинственном особняке и должны любой ценой найти дверь в волшебный Лабиринт. У ребят в запасе всего несколько часов, ведь если они не выполнят задание, то погибнут. А в Лабиринте их ждёт новое испытание — нужно раскрыть убийство. И вполне вероятно, что преступник — один из них.

    Что нас ждёт: второй роман цикла «Лабрис», предыдущая часть которого была названа лучшей фантастической книгой для подростков 2021 года по версии нашего журнала.

    Издательство: T8 RUGRAM

    Карен Линч «Неумолимая» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки октября 2022 8

    Семнадцатилетняя Сара Грей живёт в Портленде, который кишит нечистью, о чём люди и не подозревают. Но девушка видит монстров, а также владеет редким даром исцеления сверхъестественных существ. Когда в городе начинают пропадать её сверстницы, Сара берётся за расследование, в ходе которого знакомится с вампиром Илаем и демоном Николасом. Один хочет её убить, второй предлагает защиту. Но может ли Сара довериться демону?

    Что нас ждёт: первый роман одноимённого цикла, истории взросления в декорациях мистического «Твин Пикса». 

    Издательство / серия: «Эксмо: Freedom» / «Young Adult. Воины света»

    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ КНИГИ

    Терри Пратчетт, Пол Кидби «Плоский мир: Воплощая легенду» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки октября 2022 10

    Плоский мир родился в воображении Терри Пратчетта, но по ходу сорока с лишним книг зажил собственной жизнью. Это мир, полный контрастов, крайностей, необычных существ и, конечно, магии. В артбуке представлены иллюстрации локаций и портреты персонажей цикла. Всё это поделено на разделы («Ведьмы», «Стража», «Мир Смерти», «Гильдии» и так далее), а каждый яркий разворот сопровождается комментариями самого Пратчетта.

    Что нас ждёт: альбом скетчей и иллюстраций Пола Кидби к циклу произведений Терри Пратчетта о Плоском мире.

    Издательство / серия: «Эксмо» / «Артбук. Терри Пратчетт»

    Оливье Суйе, Лоран Суйе «Вселенная Эдриана Смита. Шедевры тёмного фэнтези» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки октября 2022 9

    Британский художник Эдриан Смит известен своими обложками и иллюстрациями для книг и игр по вселенной Warhammer. В этом артбуке Смит исследует опасные миры тёмного фэнтези — с гоблинами, троллями, драконами и другими существами.

    Что нас ждёт: артбук, где картинки Смита сопровождает текст Оливье и Лоран Суйе, авторов книг «Мир драконов» и «Вселенная гномов».

    Издательство: «АСТ»

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    Борис Невский
    Автор
    Почитатель фантастики с полувековым стажем. Обладатель множества бесполезных в обычной жизни знаний. Счастлив, что благодаря МирФ может использовать хотя бы часть.

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