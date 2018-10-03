Похоже, большую часть ярких новинок отечественные издатели выпустили в первой половине года. Ну и под новогодние праздники наверняка кое-что припасли. А середина осени не то чтобы мёртвый сезон, но близко. Во всяком случае, в октябре не так уж много по-настоящему интересной фантастики. Хотя кое-что нарыть можно. Самые примечательные новинки — в нашем ежемесячном дайджесте.

Прошлый выпуск Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2018 Лето — всё. Впереди — дожди, пасмурное небо, холодный ветер и печаль. Но разогнать её поможет хорошая книга. Издатели это понимают, так что интересных новинок в сентябре выходит немало — и на любой вкус.

Научная фантастика

Юн Ха Ли

«Гамбит девятихвостого лиса»

Далёкое будущее. Галактика погрязла в бесконечных войнах. Главная героиня, боевой капитан Кел Черис, запятнав свою честь, получает последний шанс на искупление — она должна любой ценой отбить у врага Крепость Рассыпанных Игл. Причём для повышения шансов на победу Черил приходится заключить союз с генералом Джедао, безумным гением с репутацией предателя. Чем ближе конец осады, тем больше вопросов возникает у Черис к генералу. Так ли он безумен? И что он на самом деле планирует?

Что нас ждёт: первый том трилогии «Механизмы Империи». Этот роман американца с корейскими корнями, вышедший в 2016 году, получил премию «Локус» в номинации «Лучший дебют», а также был номинантом «Хьюго», «Небьюлы» и премии Артура Кларка. Известный фантаст Стивен Бакстер так отозвался о книге: Известный фантаст Стивен Бакстер так отозвался о романе: «Звёздный десант» вместе с «Апокалипсисом сегодня», а полковник Курц за главного. Крышесносная милитаристская космическая опера, похожая на работы Ханну Райаниеми — столько здесь странных идей».

Адриан Чайковски

«Псы войны»

Развитие биотехнологии привело к созданию биоформов — модифицированных живых существ, снабжённых имплантами и программным обеспечением. Главный герой романа Рекс, боевой пёс-биоформ, командует отрядом подобных существ, среди которых медведь, варан и разумный пчелиный рой. Биоформы служат беспринципному учёному Джонасу Мюррею (или Хозяину), который обеспечивает интересы могущественной корпорации. Однако во время выполнения одного из заданий происходят события, которые меняют жизнь Рекса и его боевых товарищей. Поводок подчинения рвётся, и отныне Рексу придётся принимать решения самому.

Что нас ждёт: драматичный роман-предупреждение о непростых взаимоотношениях человека и созданного им искусственного интеллекта, об ответственности «за тех, кого приручили», о свободе воли и праве выбора.

Джейсон Сигел, Кирстен Миллер

«Иномирье. Otherworld»

Разработчики утверждают, что Иномирье — потрясающее место, подобного которому вы раньше не видели. Вам захочется остаться здесь навсегда. Иномирье исполнит все ваши мечты.

Саймон думал, что «Иномирье» — это игра. Оказывается, он ничего не знал. Иномирье — это следующая фаза реальности. И оно готово изменить человечество навеки…

Что нас ждёт: первый роман цикла «Иномирье. Otherworld», соавтором которого выступил известный голливудский актёр и сценарист Джейсон Сигел (Маршалл из ситкома «Как я встретил вашу маму»). Впервые опробовав очки виртуальной реальности Oculus Rift, он был настолько потрясён, что решил написать фантастический роман о будущем VR.

Владимир Фадеев

«Возвращение орла»

В конце 1980-х годов группа физиков-ядерщиков попыталась предотвратить распад СССР. Физики стали командой мистического корабля «Орёл», который неизменно возвращается в нашу реальность за три года до национальной трагедии. Место действия — село Дединово, родина российского триколора и первого фрегата «Орёл».

Что нас ждёт: первый том одноимённого романа-эпопеи, особенно интересного своей фактологией. Ведь автор сам бывший физик-ядерщик, живший в ту самую эпоху, которая описана в книге.

Тамара и Светлана Пикулины

«Семь миров. Импульс»

С самого детства Марсия преследуют видения загадочной планеты, куда более подходящей для жизни людей, чем все семь планет его звёздной системы. Из-за этих снов все считают юношу сумасшедшим. В то же время на планете Краме великая прорицательница Татида и её юная ученица Атла ведут охоту за видениями Марсия. Именно в них кроется ключ к спасению обречённой на гибель цивилизации Семи миров. Победит ли в этой гонке здравый смысл или люди уничтожат друг друга?

Что нас ждёт: первый том фантастической сказки про далёкие миры. Иллюстрации к ней нарисовали сами авторы: Тамара, архитектор и художник из Торонто, и Светлана, историк из Москвы.

Фэнтези

Наоми Новик

«Чаща»

Закадычные подруги Агнешка и Кася живут в небольшой деревушке по соседству с Чащей — древним лесом, источником злобной магии. Защитить местных жителей от Чащи может только могучий колдун по прозвищу Дракон, который раз в десять лет берёт свою плату — самую красивую и талантливую девушку. И на сей раз платой должна стать одна из подруг…

Что нас ждёт: самое знаменитое произведение Новик: «Небьюла», «Локус», Мифопоэтическая премия, Британская премия фэнтези, номинации на «Хьюго», «Гудридс» и Всемирную премию фэнтези. Несмотря на завязку, которая намекает на романтическое фэнтези, автор гораздо больше внимания уделяет проработке мира в славянском антураже, аллюзиям на популярные сказки, политическим интригам и психологической подоплёке взаимоотношений между героями.

Майкл Р. Флетчер

«Без надежды на искупление»

Действие разворачивается в необычном мире, где рождаются люди, чьи психические отклонения способны изменять реальность. Жить в мире, в котором самые безумные видения воплощаются в жизнь, обычным людям довольно невесело. Глава могущественного религиозного ордена Крониг стремится захватить одного из безумцев, мальчика Моргена, чтобы сделать его богом. Таким богом, которого можно полностью контролировать. Но есть немало других сил, также мечтающих взять Моргена под контроль…

Что нас ждёт: первый том цикла «Манифест заблуждений» — фэнтези не для слабонервных: кровавые убийства, жестокие пытки, циничные издевательства, изощрённые унижения подстерегают буквально всех персонажей. Роман должен был выйти ещё в августе, но появится только под конец октября.

Кевин Хирн

«Побеждённый»

Скандинавский бог грома Тор отнял бессчётное количество жизней, истребил множество невинных душ. По прошествии столетий викинг-вампир Лейф Хельгарсон наконец-то готов свершить месть — и просит своего друга, бессмертного Аттикуса О’Салливана, последнего из друидов, помочь справиться с этим северным злом. И вот Аттикус и Лейф отправляются к равнинам Асгарда, где в союзе с оборотнем, колдуном и армией инеистых великанов вступят в решающую битву с валькириями, тёмными богами и самим Тором.

Что нас ждёт: третий роман цикла «Хроники железного друида», где наконец-то появляются намёки на магистральный сюжет.

Люк Скалл

«Клинок мертвеца»

В Городе Башен бывшая мятежница Саша и её товарищ Даварус Кол стремятся сохранить мир между воинственными магами. А на ледяном Севере ведёт безнадёжный бой за свой народ легендарный воин Бродар Кайн. Его время на исходе: древнее зло, запертое под горами, вот-вот вырвется на волю…

Что нас ждёт: третий роман цикла «Грозный отряд», где тёмное героическое фэнтези неожиданно превращается в технофэнтези с пушками, вертолётами и межконтинентальными ракетами.

Мистика и хоррор

Антология

«Самая страшная книга 2019»

Серия «Самая страшная книга» — лицо современного русскоязычного хоррора. Под одной обложкой собраны два десятка леденящих душу историй.

Что нас ждёт: галерея кошмаров из разных эпох и миров, составленная Михаилом Парфёновым. Уникальный проект, восхищающий признанных мэтров.

Джо Хилл

«Странная погода»

Джо Хилл давно перестал быть просто «сыном Стивена Кинга» — это яркий и самобытный мастер фантастического хоррора. Сборник «Странная погода» награждён премией Брэма Стокера-2017, был номинантом «Локуса» и Британской премии фэнтези.

Что нас ждёт: сборник состоит из четырёх не связанных между собой повестей, каждая из которых сделала бы честь и самому Стивену Кингу.

Чайна Мьевиль

«Переписчик»

В доме на вершине холма одинокий мальчик становится свидетелем ужасного события. Оставшись наедине с невменяемым родителем, он мечтает о безопасности, о побеге. Когда незнакомец стучится в дверь, мальчик чувствует, что дни изоляции подходят к концу. Но кто этот человек? Он друг? Враг? Или нечто совсем иное?

Что нас ждёт: внецикловая повесть, полная красоты, страха и неизвестности, номинант «Хьюго» и «Локуса». Перед нами — захватывающее исследование памяти и личности.

Бастиан Цах, Маттиас Бауэр

«Morbus Dei. Инферно»

Вена, 1704 год. Самый красивый город Европы, которому суждено вскоре стать адом. Ещё недавно здесь буйствовала чума. Инквизиция до сих пор ищет виновных в бедствии. Сотни людей объявлены ведьмами и колдунами. Именно сюда попали бывший солдат Иоганн Лист и его невеста Элизабет. Они чудом спаслись из тирольской деревни, поражённой загадочной болезнью, но в Вене их ждёт куда больший ужас…

Что нас ждёт: второй роман трилогии Morbus Dei. Блестящие романы Цаха и Бауэра объединили поклонников триллера, мистики и истории — это яркое описание удивительных красот Австрии, которые таят в себе необъяснимое зло.

Магический реализм

Тим Скоренко

«Эверест»

Формально это роман о загадке первого восхождения на Джомолунгму. В 1924 году гору штурмовали двое англичан — Джордж Мэллори и Эндрю Ирвин. Оба они погибли, но как именно и почему — неизвестно, как неизвестно и то, дошли ли они до вершины. На этот детективный сюжет накручиваются ещё несколько, включая историю альпиниста Мориса Уилсона, также погибшего на Эвересте… А рассказчиком становится дух Уилсона.

Что нас ждёт: масштабное полотно, множество деталей которого «истолкованы рассказчиком, перетолкованы слушателем, утаены от обоих покойным героем рассказа». Роман — номинант премий «Большая книга», «Новые горизонты» и «Национальный бестселлер».

Аква Тофана

«Сок глазных яблок»

Книга на грани фантастики и реализма. Провозгласив своей музой Королеву психиатрии (шизофрению), автор тщательно воспроизводит атмосферу помешательства, имитирует и обыгрывает особенности мышления, речи и восприятия при различных психических нарушениях. Шизофрения в книге — разумное существо с очень специфическим взглядом на мир.

Что нас ждёт: оригинальная и яркая художественная интерпретация того, как видят мир душевнобольные, описание безумия изнутри. Книга получила положительные отзывы от практикующих специалистов-психиатров.

Йоав Блум

«Творцы совпадений»

Случайно разбитый стакан с вашим любимым напитком в баре, последний поезд, ушедший у вас из-под носа, найденный на улице лотерейный билет с невероятным выигрышем… Что, если все случайности, происходящие в жизни, кем-то подстроены? Что, если «совпадений» просто не существует, а судьбы всех людей на земле находятся под жёстким контролем неведомой организации? И что может случиться, если кто-то осмелится бросить этой организации вызов?

Что нас ждёт: увлекательный и непредсказуемый роман молодого израильского писателя Йоава Блума, ставший бестселлером во многих странах.

Юношеская фантастика

Лорен Оливер

«Копия»

В мире за пределами института Хэйвен Лире и Келуму приходится трудно. Лире, заражённой ужасной болезнью, становится всё хуже. Когда Келум исчезает без предупреждения, Лира отправляется на поиски организации, которая могла бы разработать лекарство от её недуга…

Что нас ждёт: второй роман цикла «Реплика» о взаимоотношениях людей и их клонов.

Себастьян де Кастелл

«Чёрная Тень»

Спустя четыре месяца после бегства от собственного народа Келлен обнаруживает, что он стал ещё большим изгоем, чем когда был магом. И его единственные союзники — это карточный шулер и кошка-воровка. А встретив Сенейру, девушку с завязанными глазами, он оказывается в центре магического заговора. Происходит убийство, и Келлен должен найти виновного, прежде чем весь рубеж станет жертвой мистической чумы, известной как Чёрная Тень.

Что нас ждёт: второй роман цикла «Творец Заклинаний» о парне, который выживает в магическом мире благодаря своим мозгам и ловкости рук.

Джеймс Вик

«Золотая клетка»

Власть, признание, богатство — в Британии всё это доступно лишь тем немногим, кто от рождения надёлен магическим Даром. Причём каждый плебей должен отдать аристократам десять лет своей жизни… Бескрайняя пропасть разделяет род всемогущих Джардинов и семью простолюдинов Хэдли. Но их судьбы переплетутся самым роковым образом, когда дети одних станут бесправным имуществом других.

Что нас ждёт: первая книга цикла «Тёмные дары», действие которого происходит в альтернативной Британии, где существует магия. Автору удалось создать довольно любопытный мир, в котором рабство и жестокое угнетение сочетается с приметами нашей реальности вроде засилья поп-культуры и интернета.

Шеннон Мессенджер

«Лунный жаворонок»

У двенадцатилетней Софи Фостер есть секрет: она телепатка. Однажды девочка встречает юного Фитца, который также умеет читать мысли. И теперь Софи вынуждена начать новую жизнь в очень непривычном месте. С девочкой связано несколько тайн — о том, кто она на самом деле и почему была спрятана среди людей. И некоторые готовы за эти тайны убить кого угодно…

Что нас ждёт: первый роман цикла «Хранитель забытых городов». Правда, взрослому читателю этот цикл вряд ли будет интересен, но вот сверстникам героев он наверняка придётся по душе.

Алекс Марлоу

«Последний Бессмертный»

Люк Франкенштейн едва не погиб от рук одержимых фанатиков — и пришёл в себя лишь спустя 150 лет. Планшеты, мобильные телефоны, небоскрёбы и даже автомобили — для него всё в новинку. А ещё Люк приобрёл невероятные способности и стал членом тайного общества Бессмертных. Как такое могло произойти? И какое отношение к этому имеет его давняя подруга, вампирша по имени Эвелин Харкер?

Что нас ждёт: первый роман одноимённого цикла, очередная переделка классических сюжетов на новый лад.

Биография

Крейг Кэйбелл

«Терри Пратчетт. Дух фэнтези»

Самая полная биография выдающегося фантаста: «Никто ещё не рассматривал автора и его творчество на протяжении четырёх десятилетий, не следил за возникновением идей и их дальнейшим воплощением». Немало внимания Крис Кэйбелл уделяет борьбе Пратчетта с болезнью Альцгеймера, на том, как тяжкий недуг отразился на героях и атмосфере последних романов писателя. Книга также включает обширные приложения на шестидесяти страницах: библиографию и фильмографию, историю театральных постановок и отдельное приложение о котах, которых Пратчетт обожал (даже книжку про них выпустил!). Правда, стоит помнить, что на языке оригинала биография Криса Кэйбелла вышла в 2011-м, когда сэр Терри был ещё жив.

Что нас ждёт: нон-фикшн о фантастике в России востребован мало. Ситуацию планирует исправить издательство «Эксмо», которое через свой импринт fanzon будет выпускать биографии известных писателей. И откроет новую серию книга британского журналиста Крейга Кэйбелла.