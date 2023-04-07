Марина и Сергей Дяченко «Леон»

Леон — средний сын ранее процветавшего купеческого рода. Единственная цель героя, предопределённая ещё с рождения, — создать собственное Дело и разбогатеть. Леон находится на полпути к мечте, когда внезапно всё рушится — его несправедливо обвиняют в убийстве одноклассника по магической школе и приговаривают к смерти. Чтобы спастись, мальчик вынужден согласиться на предложение загадочного незнакомца, и в результате сделки он попадает в другой мир, где становится учеником странного мага.

Роман

Жанр: юношеское фэнтези

Издательство: «Эксмо», 2023

Серия: «Метафантастика Марины и Сергея Дяченко»

Возрастной рейтинг: 16+

349 с., 4000 экз.

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Перед нами классическая история о попаданце, только не из современного мира в мир фэнтези, а наоборот. Это последний роман, созданный совместно Мариной и Сергеем Дяченко, и первый из тех, что Марине пришлось дописывать самостоятельно после смерти Сергея в мае 2022 года. Но там, где могла бы быть горечь и печаль утраты, таится тепло, доброта и надежда на будущее. «Леон» — это сказка о любви, стремлении к счастью и найденной семье, узы которой могут оказаться гораздо крепче кровных. И в то же время история взросления, полная авантюрных приключений, битв и романтических моментов. И именно в такой многогранности — самое большое достоинство книги.

Дяченко — мастера психологической прозы, любящие ставить перед своими героями этические дилеммы, которые могут либо сломать, либо сделать сильнее. Соавторы не отошли от этого приёма и на сей раз. Леон специализируется на этически ориентированной магии, его способности во многом зависят от умения различать добро и зло и предугадывать последствия своих поступков для окружающих. Но если в современном мире этически ориентированная магия имеет громадный потенциал, то в мире, откуда Леон прибыл и куда вернётся после обучения, совсем другие законы. Как поступить с даром, который стал для тебя обузой? Что важнее — сохранить свои принципы или жизнь? Это лишь часть вопросов, с которыми парень сталкивается в своих приключениях. Причём психологизм книги не ограничивается проблемами морального выбора, писателям удалось показать, как Леон — ещё подросток, эмоциональный и импульсивный, — постепенно взрослеет, становясь лучшей версией себя. Мелкий торговец зачарованными предметами из начала книги совсем не похож на того, кто прошёл тяжёлую инициацию, но сохранил свой стержень — таким мы видим Леона ближе к финалу романа. И главное, что эта трансформация происходит постепенно и обоснована логически, мальчик — совсем не Марти Стю и несколько раз оказывается на грани краха.

Большая часть романа посвящена тому, как Леон учится магии, и здесь нельзя избежать сравнений с самым популярным романом Дяченко Vita Nostra. Ментор мальчика Микаэль напоминает Фарита Коженникова и других преподавателей Института специальных технологий — как неконвенциональными методами обучения, так и тем, что умалчивает важную информацию. Но он не жесток, а скорее холоден и справедлив, он идёт ученику навстречу, если видит, что тот не справляется, несмотря на все старания. Поэтому наставник становится скорее родительской фигурой, чем объектом ненависти, невзирая на все его суровые методы.

Единственным заметным минусом романа можно назвать сеттинг. Он не то чтобы плох, просто стандартен и безлик, и не все его правила понятны. Мир Леона — шаблонное псевдосредневековье с магией, а мир, куда герой попадает, это условные современные США. Причём Леон удивительно быстро к нему привыкает и даже запускает стартап, с помощью магии дающий людям кусочек счастья — и одновременно разрушающий семьи. Но в этих мирах нет изюминки, и к тому же, как и в Vita Nostra, не совсем понятно, что происходит с магами, завершившими обучение. Но это не портит общее ощущение от книги и не уменьшает радости за героев, которым, как и полагается в сказках, отпущен счастливый и дающий надежду финал.

Итог: современная сказка о выборе между добром и злом, любовью и долгом, силой и справедливостью. Дяченко удалось убедительно показать героев, совершающих ошибки, но поднимающихся вновь, интуитивно стремящихся к добру, излучающих свет и оптимизм. И это многого стоит!

Слово творца Мы начали писать эту книгу много лет назад, и это был единственный наш текст, который мы по каким-то причинам забросили надолго. Всё это время Леон ждал нас, и вот, летом 2021 года мы с Сергеем решили, что пришло время написать весёлую, спокойную, парадоксальную сказку о волшебниках. <…> И мы вернулись к «Леону», не имея понятия, что после смерти Сергея заканчивать книгу придётся мне одной <…>. Но я пообещала Сергею дописать «Леона». <…> Я исполнила долг перед мужем и соавтором, а читатели пусть судят.

— Я меняю мир, — проговорил я нарочито медленно, выделяя каждое слово. — Не верьте, что счастье нельзя купить. Можно — надо всего лишь выбрать правильного дилера.