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    #Нил Стивенсон #рецензии на книги

    Нил Стивенсон «Синдром отката». Лекарство опаснее болезни

    25 декабря 2023
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    25.12.2023
    22029
    2 минуты на чтение
    #Нил Стивенсон #рецензии на книги

    В недалёком будущем, где парниковый эффект стал реальной проблемой, кое у кого появляется гениальная идея обратить глобальное потепление вспять. Какое отношение ко всему этому имеют королева Нидерландов и канадский сикх? И не обернётся ли эта идея бедой?

    Нил Стивенсон «Синдром отката». Лекарство опаснее болезни

    Neal Stephenson

    Termination Shock

    Роман

    Жанр: климатическая НФ, технотриллер

    Выход оригинала: 2021

    Художник: Е. Куликова

    Переводчик: Н. Холмогорова

    Издательство: «Эксмо: Fanzon», 2023

    Серия: «Sci-Fi Universe. Лучшая новая НФ»

    Возрастной рейтинг: 16+

    768 с., 4000 экз.

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    «Синдром отката» — фантастика ближайшего прицела: пусть тут даже упоминаются COVID-27, технология сканирования риска заражения, изменения в политическом и административном устройстве некоторых государств, но все эти вещи присутствуют скорее как маркеры «будущего» и не сильно влияют на происходящее. Основная предпосылка истории и триггер её сюжета не только просты, но и весьма реалистичны: в мире существует климатическая проблема, решить которую пытается небольшая группа социальной элиты.

    Эта попытка рассматривается Стивенсоном как неплохо продуманное и научно обоснованное, но в то же время весьма рискованное и временное решение. Которое, в свою очередь, вызовет политические и социальные разногласия — и может оказаться вовсе не таким хорошим, как виделось вначале.

    Как и в предыдущих произведениях Стивенсона, глобальные события тесно переплетаются с локальными, и всё оказывается тесно завязано на межличностных отношениях, характерах, точках зрения и принципах действующих лиц. Автор идёт по привычному пути, параллельно развивая сюжетные линии персонажей из разных слоёв общества, как национальных, так и социальных: от королевы Нидерландов Фредерики Матильды Луизы Саскии до сикхского воина Лакса. Стивенсон выстраивает каждому свою арку развития, прописывает психологические предпосылки поступков, создавая сложные и порой противоречивые характеры.

    А ещё он снова накачивает читателя информацией из самых разных областей: мы узнаем о солнечной геоинженерии, добыче серы, линии фактического контроля между Индией и Китаем, голландской монархии, сикхских боевых искусствах, географии Техаса… Здесь много юмора — осторожного, вкрадчивого, скорее похожего на подтрунивание над персонажами или на сарказм в сторону некоторых нюансов и правил.

    Однако тем, кто ожидал от Стивенсона максимально размашистых мазков, футуристических предсказаний, а то и постапокалиптических картин, роман может показаться несколько затянутым. В общем-то, спад динамики присутствует и в предыдущих романах, но там его нивелирует то необычный фон, то дерзкая захватывающая идея. В «Синдроме отката» же и фон, и идея настолько современны и правдоподобны, что кажутся пресными и не могут добавить остроты такой же местами пресной динамике. И несмотря на то что условно роман относится к технотриллерам, от триллерной составляющей в нём остались лишь следы.

    «Синдром отката» вряд ли можно назвать одной из вершин творчества Стивенсона. Это ровное, даже программное произведение, на примере которого удобно рассматривать основные мотивы его творчества: технологии, основанные на уже существующих, реалистично прописанное будущее, детальные психологические портреты персонажей и едкие социальные комментарии.

    Но, невзирая на ряд недостатков, это умная, реалистичная, правдоподобная книга — о жадности, личном интересе и одновременно о бескорыстии и самоотверженности. Это история, которая вращается вокруг персонажей, а не технологий. И в чём-то это даже не фантастика — в хорошем и страшном смысле слова.

    Итог: типичная для Нила Стивенсона книга со всеми её достоинствами и недостатками — одновременно и забавная, и познавательная, и побуждающая задуматься.

    Слово творца

    У меня в книге этим [проектом по спасению] занимается миллиардер-индивидуалист, потому что так получается хорошая история. Но я вынужден много объяснять, почему ему это сходит с рук, ведь в реальной жизни такого человека, скорее всего, заткнут. Безусловно, более правдоподобный сценарий таков: какое-то правительство в некий момент посчитает, что провернуть подобное будет довольно дёшево и легко. И весьма удобно для того, чтобы достичь его эгоистических целей.

    Через несколько дней после выступления в Генеральных Штатах Виллем запустил свою программу, так что последние три недели королева Фредерика по большей части провела в дороге: объезжала страну и призывала нидерландцев готовиться к грядущим испытаниям. Вообще-то призывать нидерландцев заранее готовиться к стихийным бедствиям — все равно что уговаривать англичан чаще смотреть по телеку футбол или американцев — покупать побольше огнестрела. Сограждане откликались на призыв с такой готовностью, что скоро все усилия королевы стали выглядеть совершенно излишними.

    Нил Стивенсон «Синдром отката». Лекарство опаснее болезни
    Стоит ли читать?
    Да, если любите фантастику ближнего прицела и политические интриги.
    Удачно
    психологические портреты персонажей
    правдоподобие происходящего
    параллельные сюжетные линии
    Неудачно
    затянутость и провисание динамики
    мешанина идей, персонажей и мест
    излишняя подробность
    8
    Оценка
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