Альтернативный взгляд на «Отблески Этерны». За кого «болеют» читатели?

Поклонники «Отблесков Этерны» умеют ждать и самостоятельно развлекают себя между выходом книг. Вдохновлённые подробным описанием сражений, читатели штудируют матчасть, на земных примерах разбирая правила ведения боя и дуэльные кодексы, выискивая исторические аналогии, но каждую дискуссию сопровождают уточнением: «Кэртиана — не Земля». Полюбившихся героев восславляют всеми способами, от косплея до фанатских видео — сосчитать невозможно, сколько раз Ричарду Армитеджу выпадала честь «воплотить» Рокэ Алву.

Но, возможно, самую неожиданную роль в формировании фандома сыграли песни Канцлера Ги, Алькор и других исполнителей по мотивам цикла. Привлечённые яркими сюжетами вроде истории горных ведьм, влюблённых в одного отважного адмирала, слушатели жаждали стоящих за песнями подробностей и открывали для себя Кэртиану.

Фильм «Этерна. Часть первая» уже вышел!

Герои Веры Викторовны Камши вызывают бурю самых разнообразных чувств — их действия обсуждают, как обсуждали бы действия реальных людей. Использование нескольких точек зрения и приёма ненадёжного рассказчика меняет эмоциональную окраску одних и тех же ситуаций, оставляя читателям простор для толкований.

Именно с этим связано то, что ещё в стародавние времена, где-то после выхода третьей книги цикла, ряды читателей раскололись. Поклонники разделились на «правильных» и «неправильных», и с годами пропасть между ними становилась всё шире.

Главной причиной раскола стало отношение к Повелителю Скал — Ричарду «Дику» Окделлу. А точнее, к некоторым его решениям и поступкам (весьма неоднозначным с точки зрения не только кэртианской, но и земной морали), которые ожидаемо одобрили далеко не все читатели цикла — и далеко не все его герои.

Казалось бы, всё в лучших традициях мультифандома: сколько было споров о том, злодей ли Северус Снейп? А все голосования за «правильного» Доктора с обязательным пояснением, почему остальные «неправильные»? И конечно, не забудем фундаментальное «Профессор был не прав». Но суд над Ричардом Окделлом — история особенная. Настолько, что ещё на заре выхода цикла в обсуждении поступков героя принимали участие известные отечественные писатели, в числе которых Ник Перумов и Элеонора Раткевич. Часть их аргументов до сих пор можно отыскать в архиве официального форума Веры Камши.

Несмотря на внушительный список обвинителей и защитников, точка в конфликте, расколовшем читательский лагерь, так и не была поставлена — напротив, с каждым новым томом страсти разгорались только сильнее, добавляя пыла противоборствующим сторонам. И со временем Ричард Окделл перерос себя-персонажа, превратившись в знамя для читателей, которые не разделяли нравственную позицию, постулируемую условно-положительными персонажами цикла. Они требовали судить всех героев по единым критериям и возмущались тем, что за схожие поступки одних персонажей в Кэртиане ждёт награда, а других — порицание.

В итоге такие читатели назвали себя «неправильными» — и в массе своей покинули форум Веры Камши, основав собственные сообщества, где обсуждают нестыковки в каноне и предлагают его альтернативные трактовки.

На сегодняшний день новые читатели, как правило, начинают своё знакомство с фандомом с официального сайта и форума — и большинство на этом и останавливается, а неудовлетворённые сами в конце концов находят дорогу к единомышленникам. «Неправильные» читатели активно обсуждают в соцсетях изменения, происходившие с героями на протяжении всего многокнижия, и пытаются реконструировать предполагаемый «изначальный» сюжет эпопеи, которую Вера Викторовна, судя по старым интервью, когда-то видела всего лишь трёхтомником (в прошлом году вышел уже одиннадцатый том, и это не конец).

Вслед за Ричардом Окделлом подробному разбору подверглись и другие персонажи серии: самые напряжённые дискуссии спровоцировали решения Лионеля Савиньяка, Руперта фок Фельсенбурга и, конечно же, Рокэ Алвы — героев обвиняли в измене, неоднократном превышении служебных полномочий и даже в массовых убийствах.

Читателей, которые поддерживают взгляды основных персонажей цикла и считают все происходящие с ними изменения обоснованными, в фандоме принято называть «правильными»: они не разжигают споров и вежливо общаются на официальных интернет-площадках, спокойно принимая любые повороты сюжета и не пытаясь отыскать в истории второе дно.

Разумеется, деление читателей на два лагеря условно и нестабильно: так, среди «неправильных» легко обнаружить ненавистников Ричарда Окделла, а среди «правильных» — тех, кто категорически не согласен с поведением Рокэ Алвы в Фельпе. Подобной неопределённости во многом способствуют новые книги. Финал «Отблесков Этерны» ещё не вышел, и каждый новый том открывает читателям всё больше подробностей не только из настоящего, но и из прошлого полюбившихся героев. И некоторые из этих открытий бывают настолько шокирующими, что в корне меняют отношение поклонников цикла к персонажу, заставляя их переходить из лагеря его защитников в лагерь его ненавистников. Или наоборот.

Концепция восприятия текста отдельно от личности и комментариев его создателя стала доминирующей для «неправильных читателей» «Отблесков Этерны», отказавшихся прислушиваться к авторским ремаркам. Рубиконом для них стала третья книга цикла, «Лик Победы», сюжетные повороты в которой породили в среде читателей целую бурю интерпретаций. На официальном сайте писательницы даже появилась соответствующая новость, которую можно считать точкой отсчёта раскола в фандоме:

Администрация сайта было начала задумываться о теории заговора. Проще было представить, что издательство ЭКСМО просто-напросто издало несколько вариантов книги под своей редакцией, сделанной с особым цинизмом. И что настоящий роман, вышедший из под «пера» Веры, — это лишь одна из немногих версий книги, ходящих в народе. Это было бы гораздо проще, чем возможность того, что большое количество людей настолько «самобытно» читало книгу.

Так с той поры и повелось. Оставшиеся на официальных ресурсах «правильные читатели» продолжили миролюбивое общение с автором, из ответов писательницы по крохам собирая дополнительные знания о полюбившихся героях и выстраивая целостный облик Кэртианы. А «неправильные читатели» нашли пристанище на сторонних интернет-ресурсах, где продолжали по-своему трактовать прочитанное в книгах, строя теории и домысливая сюжет без оглядки на комментарии писательницы.

Фанатская реконструкция

Примерно в то же время у «неправильных» читателей возникла теория, что разрастание обещанной трилогии с трёх томов до десятка объясняется переменой изначального писательского замысла. Фанаты выдвинули предположение, что Вера Викторовна в какой-то момент поменяла мнение о собственных героях и в соответствии с новым взглядом переписала не только их дальнейшую, но и предшествующую судьбу, сделав Ричарда злодеем, Алву – искусным актёром, Сильвестра – плохим политиком, а некоторых из эориев и вовсе лишив предполагаемой у них благородной крови.

Фанатская теория глобального «реткона» признаёт каноном два первых тома и фрагментарно – третий, весь последующий текст считая попыткой перетолковать уже написанное. Поэтому изменения в переиздании и были так болезненно восприняты частью поклонников, принявших редактуру за попытку отнять у них те «настоящие» тома «Отблесков Этерны», на которых когда-то и зародился костяк фандома.

Тогда неправильные читатели и создали «Реконструкцию»: попытку воссоздать третий том цикла таким, каким, по их мнению, он и задумывался Верой Викторовной изначально. Созданный коллективным разумом конструкт объясняет несколько не выстреливших на сегодняшний день книжных ружей и опровергает основной сюжет вышедших после «Лика победы» романов, основываясь на исходных текстах первых томов, некоторых эпизодах из последующих книг и обрывках информации из интервью писательницы и её окружения. Так, по Реконструкции, Мэллит должна была погибнуть, защищая Альдо при вызове Зверя Раканов. Кардинал Сильвестр в этой версии был отравлен агентом истинников. Рокэ Алву ждала бы тюрьма с куда более страшными последствиями: герцога не только пытали бы, но и ослепили. А спасти его из заключения должен был… Ричард Окделл, которому то и дело мешала бы коварная Катарина Ариго.

Ближе к концу Реконструкции, четверо Повелителей и Ракан должны были попасть в Лабиринт, где Альдо выяснял, что на самом деле он Придд, а Алва жертвовал собой, после чего в Кэртиане начинается хаос. Чтобы остановить безумие, Оставленная возвращает Алву из посмертия (заодно возвращая ему зрение), и рассказывает, как пробудить память Одинокого. В финальной битве Ринальди сражается вместе с изначальными тварями и Повелителями против раттонов, а затем становится родоначальником новой ветви Раканов. В мире наступает мир и процветание, конец.

Как и первые тома «Отблесков Этерны», фанатская Реконструкция построена по привычным законам жанра, где добро побеждает зло, а герои если и ошибаются, то обязательно получают шанс исправить свои ошибки. Но к положению дел в книгах Веры Викторовны привычные фэнтези-шаблоны уже не применимы.

Проблема «ненадёжного рассказчика» сыграла в сюжете настолько яркую роль, что поклонники в шутку называют цикл «каноном с непредсказуемым прошлым» (с). Поступки персонажей то и дело раскрываются в новом свете, предполагаемая мотивация героев оказывается читательской ошибкой, а постепенно открывающиеся подробности личной жизни персонажей до неузнаваемости меняют их характеры в глазах некоторых поклонников.

Случаются ли подобные перемены в обычной жизни? Довольно часто, к сожалению. Вскрываются тайны, меняющие наше отношение к хорошо знакомым, казалось бы, людям. Предполагаемые герои трусят, верные друзья оказываются предателями, безобидные коллеги – подводят под монастырь, а дипломированные учёные допускают порой непростительные ошибки. Но в книгах подобное – редкость, обычно читателя к такого рода переменам готовят сильно заранее, несколько раз, по нарастающей настойчиво намекая на грядущей сюжетный твист. В «Отблесках Этерны» предупредительные звоночки звенят предельно деликатно и ненавязчиво, так, что порой заметить их получается лишь при детальном разборе текста и то – после подсказки от первых догадавшихся или уточнения спорных моментов у самой писательницы, что довольно непривычно для жанра.

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В завершении разговоров о неоднозначности трактовок стоит обратить внимание на ответы Веры Викторовны в её официальной группе во ВКонтакте, где писательница подтвердила, что в последних книгах цикла:

Все линии к концу сходятся в одну точку, даже самые, на первый взгляд, самостоятельные и «лишние».

А подобное, учитывая объемы истории, всё же вряд ли возможно без изначально продуманного плана.