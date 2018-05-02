Космический корабль «Гордость Хоркана» с полным трюмом колонистов, завершивших трудовую вахту на Марсе, не добрался до места назначения. Вместо того чтобы сбавить ход на орбите Земли и пришвартоваться к посадочной мачте, межпланетный грузовик по пологой дуге рухнул в океан неподалёку от берегов Северной Америки. Выживших не осталось — но убила их не аварийная посадка. Погружённых в криогенный сон людей прикончил каннибал, тайком пробравшийся на борт и разнообразивший своё меню в полёте свежей человечиной…

Richard Morgan

Black Man

Роман

Жанр: НФ-нуар

Выход оригинала: 2007

Переводчик: О. Кидвати

Издательство: АСТ, 2018

Серия: «Звёзды научной фантастики»

896 стр., 2000 экз.

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Питер Уоттс «Ложная слепота»

Филип К. Дик «Мечтают ли андроиды об электроовцах?»

Одиннадцать лет назад Ричард Морган, автор «Видоизменённого углерода», отошёл от научной фантастики и полностью сосредоточился на фэнтези. И последним его НФ-романом как раз и стал удостоенный премии Артура Кларка «Чёрный человек» — масштабный футуристический триллер, действие которого разворачивается в конце XXI века. И хотя его завязка звучит как пересказ какого-то трэша, бессмысленного и беспощадного, «Чёрный человек» — один из самых сложных, изобретательных и динамичных переводных романов последнего времени.

Наверное, это самая масштабная книга Моргана — хотя и в других своих сочинениях американский фантаст не грешит минимализмом. Однако глотается роман залпом: автор использует каждую страницу с максимальной эффективностью, коэффициент полезного действия тут близок к ста процентам. В основу книги положена история об охоте на человека — вернее, постчеловека, генетически изменённого мутанта «тринадцатой разновидности», официально запрещённой на Земле. Дополнительную пикантность ситуации придаёт то, что каннибала преследует другой «тринадцатый», Карл Марсалис, «охотник за головами» при ООН — один из немногих модификантов, ведущих нормальную человеческую жизнь. Ну а его напарницей становится американка турецкого происхождения, у которой уже есть печальный опыт взаимодействия с такими беглецами…

«Чёрный человек» не просто нуарный детектив в НФ-декорациях. Это и футурологический сценарий, и социальная критика общества, и философское исследование природы человека

Благодаря недавней экранизации «Видоизменённый углерод» часто сравнивают с «Бегущим по лезвию» — но это, конечно, большое преувеличение. Иное дело «Чёрный человек»: книга и впрямь близка к культовому фильму Ридли Скотта и имеет немало общего с его литературным первоисточником, романом Филипа К. Дика. «Триннадцатых» Моргана, асоциальных харизматиков с ослабленной эмпатией и врождённой паранойей, вывели специально для участия в боевых действиях, а позже депортировали на терраформированный Марс; репликантов Филипа Дика создали для участия в космических войнах и освоения планет, малопригодных для человека. И те, и другие пытаются избежать уготованной участи; и тех, и других человеческое сознание воспринимает как угрозу — на глубинном, рефлекторном уровне. Но «Чёрный человек» не просто нуарный детектив в НФ-декорациях. Это и футурологический сценарий (к концу XXI века, прогнозирует автор, Соединённые Штаты снова распадутся на высокотехнологичный Север и консервативный расистский Юг), и социальная критика общества, и философское исследование природы человека. Автор нелестно отзывается о роде людском: он не даёт спуска ни расистам, ни борцам за равные права, ни христианским фундаменталистам, ни радикальным феминисткам, ни «базовой» версии хомо сапиенса, ни модифицированной. Есть, впрочем, один нюанс: Морган не устаёт подчёркивать, что «тринадцатые» мыслят не так, как обычные люди, их мозг оперирует иными понятиями. Они сродни «вампирам» из «Ложной слепоты» Питера Уоттса — другая ветвь человеческой расы, носители утраченного генетического кода, монстры, чудовища в ночи, страшная сказка, которую рассказывают детям, пока племя жмётся к костру. Однако Карл Марсалис, детектив-«тринадцатый», слишком человечен, слишком обычен — разве что сильнее, быстрее и опаснее большинства тех, кто его окружает. Все его интуитивные прозрения, чутьё на опасность, профессиональный цинизм и экзистенциальные метания вполне укладываются в рамки нормы. Вроде бы концы не вяжутся с концами… Но как знать — может, в этом и кроется главный замысел автора: если заглянуть в мысли Иного, чудовища, которым пугают детей, окинуть мир его глазами, выяснится, что разница между нами совсем не так велика, как хотелось бы верить.

Итог: почти идеальный образец современного научно-фантастического экшена. С одной стороны, это безумный адреналиновый трип объёмом почти девятьсот страниц. С другой — взвешенное, без алармизма и навязчивого технооптимизма, размышление о судьбе человечества в мире будущего, где нашлось место для нано- и биотехнологий, искусственного интеллекта и виртуальной реальности. И, разумеется, о том, как изменится человеческая раса в ближайшей перспективе — если изменится вообще.

Возвращение чёрного человека Главным проектом Ричарда Моргана после отхода от НФ стал цикл фэнтези «Страна, достойная своих героев» — но эта трилогия полностью завершена. По слухам, сейчас автор планирует триумфально вернуться в НФ и активно трудится над продолжением «Чёрного человека», романом под рабочим названием Thin Air.