«Роботы против фей»

Сборник новых рассказов, в котором один жанр противопоставляется другому. Что лучше — фэнтези или научная фантастика? Кто интереснее, чудеснее и загадочнее — роботы или феи? Кто победит — сказка или техника? Бэтмен против Супермена? Годзилла против Конга? Чужой против Хищника? Вампиры против оборотней?

Robots vs. Fairies

Межавторская антология

Жанр: научная фантастика, фэнтези

Выход оригинала: 2018

Редакторы-составители: Доминик Парисьен, Нава Вулф

Художник: С. Неживясов

Переводчик: В. Миловидов

Издательство: «АСТ», 2022

Серия: «Фантастика: классика и современность»

Возрастной рейтинг: 16+

448 с., 1500 экз.

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Традиция сталкивать разнородных героев, как видим, не нова, и редакторы-составители Доминик Парисьен с Навой Вулф решили ей последовать. Перед авторами этой антологии была поставлена задача написать рассказ либо о роботах, либо о феях. Точнее, иногда в одном рассказе присутствуют оба варианта, но автор всегда явно тяготеет к той или другой стороне. А вот историй о прямом столкновении роботов с феями в антологии, в общем-то, нет, если не считать рассказа Кэтрин Валенте «Поражение — везде и всегда поражение»; это одно из самых смешных произведений в сборнике: в нём описывается уморительный матч, где команды роботов и фей решили выяснить отношения в рестлинге.

Всего рассказов в сборнике восемнадцать — увлекательных, оригинальных, занимательных, странных, весёлых. Или даже чуть глуповатых — таков рассказ Джона Скальци «Три робота впервые оценивают объекты, оставленные эрой человечества», чьи суть и сюжет вынесены в заглавие (спойлер: не обошлось без котиков). Или мрачных и серьёзных (например, «Хлеб, молоко и соль» Сары Гейли — рассказ о фейри, оказавшейся во власти садиста). Авторы заигрывают с Шекспиром, историей Дикого Запада, скандинавским фольклором и, скажем так, высмеивают культуру Кремниевой долины.

Любопытно, что по воле составителей каждый автор коротко пояснил, почему он принял одну из двух сторон, — и эти справки иногда не хуже самих рассказов. В частности, именно в таком пояснении Тим Пратт высказывает, кажется, ключевую мысль всего сборника: «Что же касается роботов, то они тем интереснее, чем больше напоминают людей. Феи, напротив, тем более нам интересны, чем меньше „очеловечены“». Хотя, честно говоря, иногда попытки исследовать человеческую природу на примере двух самых популярных типов нелюдей выглядят довольно… прямолинейными. Например, в «Манифесте голубого эльфа» Аннали Ньюиц ряд вопросов о том, что значит быть человеком, обсуждается напрямую. Пожалуй, для такого разговора «в лоб» хватило бы статьи или записи в блоге. К счастью, это единственный такой рассказ.

Итог: довольно разнообразный и вполне качественный сборник коротких рассказов, смешных и очаровательных, грустных и страшноватых. Впрочем, особых откровений и «большой литературы» ждать не стоит — это всего лишь литературная игра, зато увлекательная.

Неожиданная удача «Роботы против фей» — не первая совместная работа Доминика Парисьена и Навы Вулф. Они составили и издали сборники «Лес под светом звёзд: Новые волшебные сказки» и «Мифическая мечта», получили премию Ширли Джексон и стали финалистами «Локуса» и Британской премии фэнтези. Неудивительно, что один из лучших текстов этого сборника — «художественное» предисловие Парисьена и Вулф, которые вполне серьёзно рассуждают об Апокалипсисе, «где роль всадников исполнят роботы или феи».

Мы, издатели, хорошо знали, что к моменту, когда вы будете читать эти строки, революция роботов и/или фей уже произойдёт. <…> Мы знали, что этот день настанет, и честно пытались всех предупредить. Было совершенно очевидно: либо технические достижения приведут к тому, что в нашем мире станут заправлять роботы; либо феи, которым надоест то, как бездумно мы уничтожаем природу, в конечном итоге её у нас отберут. Поэтому мы и приготовили пособие, которое поможет нашим братьям-людям достойным образом встретить своих новых хозяев и господ. Из предисловия составителей Королевский тираннозавр с покрытием из потёртой меди и платины, с красными лазерами глаз и пусковыми установками ракет на месте хилых передних лап нависает над феей. Он рычит ей в лицо, на что она отвечает смехом, и смех её напоминает первый зимний снегопад. Битва начинается. Кэтрин Валенте, рассказ «Поражение — везде и всегда поражение»