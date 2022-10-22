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    #Тэд Уильямс #эпическое фэнтези

    Тэд Уильямс «Братья ветра». Приквел знаменитого цикла

    22 октября 2022
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    22.10.2022
    19457
    4 минуты на чтение
    #Тэд Уильямс #эпическое фэнтези

    За тысячу лет до начала событий первой трилогии Тэда Уильямса «Память, Скорбь и Шип» в Светлом Арде царствуют ситхи, а люди даже не думают бросать им вызов, преклоняясь перед их силой и мудростью. Однажды в землях человеческого королевства появляется древний дракон, и люди просят повелителей города Асу’а помочь победить чудовище. Молодой принц ситхи Инелуки даёт клятву убить дракона, но это решение приводит к ужасающим последствиям для самого Инелуки и его старшего брата Хакатри, а также для всей расы ситхи. Несколько неосторожных слов навсегда изменили историю Светлого Арда, и их отголоски по-прежнему дают о себе знать новым поколениям.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2022 4

    Tad Williams
    Brothers of the Wind
    Роман
    Жанр: эпическое фэнтези
    Выход оригинала: 2021
    Художник: А. Дурасов
    Переводчики: В. Гольдич, И. Оганесова
    Издательство: «Эксмо: Fanzon», 2022
    Серия: «Fantasy World. Лучшая современная фэнтези»
    Возрастной рейтинг: 16+
    384 с., 6000 экз.
    «Светлый Ард», часть 2
    Похоже на:
    Маргарет Уэйс, Трэйси Хикмэн «Час близнецов»
    Кадзуо Исигуро «Остаток дня»

    Когда Тэд Уильямс вернулся ко вселенной «Светлого Арда» через четверть века после завершения первой трилогии, некоторые боялись, что у него не получится вдохнуть жизнь в старых персонажей. Но опасения оказались напрасными — в новых романах достоинства первых книг удачно соединяются со свежими находками, а на передний план выходят другие, не менее драматичные конфликты. И Уильямс не собирается останавливаться — параллельно с прямым сиквелом, трилогией, которая будет закончена в следующем году, он написал два романа, расширяющие историю Светлого Арда, в том числе «Братьев ветра», и планирует как минимум ещё один. Все их можно читать отдельно, но знакомые с первой трилогией читатели заметят отсылки к географии и истории, а также уже упоминавшихся персонажей.

    Сюжет «Братьев ветра» дальше всех отстоит от основных событий. Роман похож на отрывок из «Сильмариллиона» для героев «Властелина колец» — все в Светлом Арде знают эту легенду о двух братьях, но никто не помнит, как было на самом деле, даже живущие столетиями ситхи. Для них то время — золотой век, когда в мире царили покой и справедливость, а ситхи и люди свободно жили вместе и не посягали на территории друг друга. Но, как и раньше, Уильямс показывает, что золотого века не существует, а такие воспоминания ситхи означают лишь одно: они никогда не замечали никого, кроме себя. Их общество крайне иерархично, причём не только внутренне, но и по отношению к другим расам. На первый взгляд, они цивилизованны, благородны и умны, но уважение к ним меркнет, когда становится видно, как они относятся к своим слугам, расе тинукеда’я, несмотря на то что те владеют огромными знаниями и магией, недоступными их хозяевам. Редкие примеры возвышения тинукеда’я не меняют систему, основанную на дискриминации, расизме и нетерпимости. Людей же ситхи в лучшем случае не замечают, а в худшем — откровенно ненавидят, считая «паразитами», которых нужно истреблять.

    В «Братьях ветра» рассказчиком служит Памон, оруженосец старшего брата Инелуки и представитель угнетаемой расы тинукеда’я. Формально основная сюжетная линия посвящена приключениям двух братьев (динамика между ними весьма напоминает отношения между Тором и Локи), попыткам убить дракона и преодолеть последствия этого. Но на самом деле перед нами история самого Памона, чужого как для своей расы, так и для своих хозяев. Одним из источников вдохновения для романа был «Остаток дня» Кадзуо Исигуро, что видно по дилеммам, которые терзают Памона. Что важнее: остаться верным господину до конца или воспользоваться шансом на собственное счастье? Можно ли критиковать неверные поступки господина — или он всегда прав просто потому, что господин? Несмотря на то что в романе есть сражения, путешествия и поиски неизведанного, он лиричен, наполнен грустью и ностальгией — редкое в эпическом фэнтези сочетание.

    Хотя «Братья ветра» не дают важных сюжетных дополнений к двум трилогиям цикла и не обязательны к прочтению, роман нельзя назвать вторичным. Он углубляет вселенную и раскрывает историю одного из главных антагонистов, а также чуть больше описывает тинукеда’я, почти исчезнувших к началу основных действий серии. Финал оставляет возможность продолжения, но даже если Уильямс не вернётся к этому сюжету, мы точно увидим ещё не одну книгу об истории Светлого Арда.

    Итог: крепкий роман о битве с драконом, оборачивающийся размышлением о долге, чести и преданности своему народу и близким. Книга расширяет историю Светлого Арда, но подходит и для первого знакомства с циклом.

    Слово творца

    Это история, которую я хотел написать многие годы. «Братья ветра» — одиночный роман. Если/когда я буду писать новые книги о Светлом Арде, я хочу перемежать более длинные серии с короткими работами. Это даст мне возможность писать об идеях и местах, которые я хочу изучить, о персонажах, истории которых я хочу рассказать, не тратя каждый раз минимум пять лет.

    — Я никого не защищаю. Разве я могу судить о событиях, которые произошли до того, как мы родились, — наши родичи до сих пор об этом спорят. Никто не знает правды. И никто никогда не узнает. Все свидетели мертвы.

    Хакатри

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2022 4
    Тэд Уильямс «Братья ветра»
    Стоит ли читать?
    Да — если соскучились по эпическому фэнтези или присматриваетесь к циклу «Светлый Ард», но боитесь сразу ввязываться в многотомную серию.
    Удачно
    серьёзное развитие героев
    сложные моральные проблемы
    хорошо прописанная вселенная
    Неудачно
    квестовый характер сюжета
    обрывочный финал
    8
    Оценка

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