Что почитать: 7 фэнтезийных книг о тёмном даре

Сверхсильными героями в фэнтези никого не удивишь. Скорее, наоборот: труднее найти протагониста, не владеющего магией или другими способностями, неподвластными обычным людям. Впрочем, иногда даже столь привычный, устоявшийся образ можно вывернуть наизнанку. Например, превратив этот самый магический дар в настоящее проклятие. Которое в лучшем случае неподвластно герою, а в худшем – вредит ему и окружающим. И это не говоря уже об историях, где тьма – не просто некая сила, а полноценный персонаж, наделённый собственным характером.

Если обычно читателям нравится ассоциировать себя с бесстрашными воинами со страниц любимых романов, то в случае героев книг из сегодняшней подборки вряд ли кто-то хотел бы оказаться на их месте. Сегодня в центре внимания фэнтези, где борьба со тьмой в самых разных её проявлениях имеет мало смысла – она уже победила и рулит сюжетом как ей вздумается.

Виктория Ман «Цветущие в вечности»

Взрослея, мальчик понимает, что не хочет становиться монстром, используя свои способности во зло. Но как сохранить человечность, когда все вокруг пророчат тебе судьбу чудовища? Однотомник Виктории Ман рассказывает печальную историю мальчика по имени Гор, чьё рождение стало настоящим подарком свыше для его отца-князя. Тот намерен использовать сына в своих политических играх и сделать ребёнка не просто марионеткой императора, а его личным живым оружием. Всё из-за редкой силы психокинеза, которой наделен Гор.

К.С. Пакат «И тьма взойдёт»

Книга открывает Young Adult цикл, повествующий о вражде сил Тьмы и Света на улицах Лондона. Да, К.С. Пакат не церемонится с читателем и вместо всевозможных метафор представляет злую силу в буквальном смысле Тьмой.

Собственно, возвращение так называемого Тёмного Короля не сулит человечеству ничего хорошего, разве что, очередную войну двух противоборствующих фракций – тёмной и светлой. В самую гущу этого противостояния попадает юнга Уилл, новичок в мире магии. Шестнадцатилетний парень ввязывается в борьбу, не осознавая поначалу, что его представления о сути добра и зла далеки от истины.

Брент Уикс «Чёрная Призма»

Само название первой книги фэнтезийного цикла «Светоносец» намекает на то, что с силой одного из главных героев всё далеко не так просто. В отличие от других магов, способных управлять лишь одним цветовым спектром, Призме подвластна сила нескольких цветов. Это делает Гэвина Гайла, императора и Призму нынешнего поколения, самым могущественным человеком в мире.

Но, как известно, нет покоя голове в венце. Чтобы заполучить власть, император сразил собственного брата. Теперь, когда его срок подходит к концу, нужно решить множество проблем. Одна их них связана с сыном Гэвина, о котором тот узнал лишь недавно. Другая – с политиками, мечтающими руководить Гайлом так, будто бы он их кукла. И всё из-за проклятой магии. Которая, по крайней мере, не сводит Призму с ума, как это бывает с другими колдунами…

Гурав Моханти «Сыны Тьмы»

Мир Гурава Моханти выстроен по всем канонам мрачного фэнтези: здесь на полях сражений регулярно проливается кровь, а во дворцах плетутся опасные интриги. Искать в подобном сеттинге безгрешных героев – бессмысленная задача. И всё же, несмотря на всеобщий хаос, по сравнению с прочими угрозами, перспектива возвращения в мир Сына Тьмы выглядит наиболее пугающей.

«Когда солнце умрёт, тени начнут свой танец в огненном холоде, приветствуя Сына Тьмы», – так гласит пророчество. О том, кто же такой этот Сын Тьмы, читатели узнают ближе к концу книги. Для героев же куда важнее понять, когда именно он восстанет. Только так у них будет время подготовиться к тому, что неминуемо грядёт.

Ребекка Куанг «Опиумная война»

Книга, прославившая имя Ребекки Куанг на весь мир, изобилует шокирующими своей жестокостью сценами. Магия Рин, главной героини этой трагической истории, подпитывается самими богами. Оттого эта сила чрезвычайно пагубна и смертоносна.

Как бы то ни было, у Рин нет выбора: ей придется освоиться с новыми способностями, ведь только так можно спасти её народ от пламени разгорающейся войны. Скоро девушка убедится: мощь бога, избравшего её, не даётся просто так. Чтобы сокрушить врагов, Рин придется пожертвовать самым дорогим – своей сутью.

Замиль Ахтар «Стальные боги»

Одна из ключевых задач первой книги цикла Замиля Ахтара – показать двойственность политических противостояний. Назревает масштабный конфликт, и у героев по обе стороны своя правда, своя вера и свои идеалы, которые те готовы отстаивать до конца. Оказавшись перед трудным выбором, величайшие воины обоих государств готовы принять помощь высших сил ради победы.

Так янычар Кева из Сирма становится магом и учится общаться с джиннами, а Михей Железный – полководец империи Крестес, паладин и защитник веры – неохотно принимает дары загадочной колдуньи, обещающей ему победы и великую славу. Оба не догадываются, что в конечном счёте окажутся всего-навсего пешками на игральной доске забытых богов, ведущих незримую войну.

Джо Хилл «Рога»

Бесспорно, «Рога» занимают почётное место в коллекции избранных романов «Принца ужасов» Джо Хилла. Главному герою этой многослойной, сатирической и отчасти абсурдной истории уж точно не позавидуешь. Пока другие протагонисты фэнтези пробуждают в себе магические силы, способные облегчить жизнь или одолеть полчища врагов, Игнациус Перриш просыпается… с рогами.

В качестве бонуса он обретает способность, о которой тоже не просил. Все вокруг Перриша словно сходят с ума, бесстыдно признаваясь в худших пороках и предаваясь самым темным греховным желаниям. Но даже такую, казалось бы, бесполезную силу герой умудряется обратить себе на пользу, раскрыв убийство своей бывшей девушки.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.