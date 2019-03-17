Виктор Колюжняк «Эль Пунто»: головоломка для тех, кто любит сны

— Дочь, которая стоит по левую руку, готовит мне ужин. Господь не коснулся её, однако ангелы назвали своей сестрой. — Анхель аккуратно повернул белокурую девочку спиной к Кристине и чуть приподнял её футболку. Перья того же цвета, что и волосы, росли прямо из спины девочки. — Она весела и любознательна. Все радости и горести текущего момента бытия открыты перед ней. Имя её — Мария. «Я сплю, — думала Кристина. — Я просто сплю…».

Жанр: магический реализм, социальная фантастика

Художник: К. А.Терина

Издательство: «Эксмо», 2019

Серия: «Сломанный миф»

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Роман «Эль Пунто» открыл серию нестандартной фантастики «Сломанный миф», и в нём четко видны несколько «программных» черт этого самого неформата.

Во-первых, кросс-жанровость. Поначалу кажется, что это лёгкий женский роман о повседневности, о мимолетных встречах и отдельных ярких деталях, об эмоциях без потрясений. Однако автор лишь заманивает наивного читателя, заставляет его увериться в том, что тут всё слишком просто и понятно, чтобы столкновение с миром снов оказалось особенно впечатляющим.

Чем дальше вчитываешься, тем больше магия подменяет действительность.

Мир буквально выворачивается наизнанку, и законы существования оказываются вовсе не такими, какими казались изначально. А «простенькое женское чтиво» оборачивается детективно-мифологической головоломкой, которую героине придётся так или иначе решать, потому что на кону стоит её жизнь.

Во-вторых, здесь значительную роль играет сложная композиция. Реальность чередуется со снами, детали отражаются друг в друге, повествование делает оборот вокруг себя вслед за годовым циклом (недаром главы в реальности именуются названиями месяцев) и, по сути, представляет из себя того самого Уробороса, который заглотил собственный хвост. И в конечном счете оказывается важной не простая последовательность событий, а их расположение относительно друг друга, сложный композиционный рисунок текста, который и даёт ключ к разгадке всего.

Наконец, в-третьих — постмодернизм. В «Эль Пунто» спрятаны аллюзии и отсылки к более чем десятку произведений жанра «магический реализм». И если вы его поклонник, то можно искренне насладиться тем, как перекликаются отдельные мотивы и детали текста с мировой литературной традицией. А если нет, то вам всё равно будет интересно. Потому что эти отсылки — лишь один из многих пластов книги.

Что, пожалуй, подкупает здесь больше всего, — образ главной героини, Кристины. Случайно оказавшись марионеткой в руках потусторонних сил, она раз за разом пытается оборвать те ниточки, что её держат, и не смиряется с поражениями. Причем это не персонаж в духе Мэри-Сью, у которой всё получается по мановению волшебной палочки.

Чтобы выиграть, Кристине понадобится пройти через серьезные испытания и измениться.

Стать твёрже, научиться не отступать, не бояться, гнуть свою линию, а главное — каждый раз подниматься после того, как обстоятельства сбивают с ног.

Главная героиня «Эль Пунто» получилась настолько убедительной, что еще до выхода книги некоторые бета-ридеры сомневались в том, что роман написал мужчина, пытаясь выяснить, кто на самом деле скрывается под псевдонимом Виктор Колюжняк. Впрочем, автору на привыкать — во время игры на литературных конкурсах о его рассказах и ранее неоднократно отзывались: «Ну, это однозначно женская проза женского авторства!»

Если отрешиться от всей фантастики и условностей, которые есть в «Эль Пунто», то понимаешь, что это остросоциальная проза с очень современной проблематикой. С одной стороны — девушка, у которой есть свои желания и устремления. А с другой — общество, которое считает, что она бесконечно должна. Должна не как личность, а как социальная функция. Жена, мать, дочь, служанка… И за всеми этими ролями настоящей Кристины не видит никто. Ей приходится последовательно побывать всеми «фигурами» на этой шахматной доске, чтобы дойти до конца и превратиться из пешки в королеву.

Момент этой финальной кульминации — один из самых сильных в книге. Момент примирения с собственным подсознанием и осознания собственного «я». Правда, потом автор оставляет читателям уж слишком много свободы — можно трактовать развязку несколькими способами, и всё равно до конца не будешь уверен в том, что разгадал правильно.

Если говорить о стиле, то, когда действие происходит в реальности, оно описывается максимально просто. Зато все сны отличаются друг от друга — такое впечатление, что каждый из них писал новый автор. Тем, кто любит разнообразие авторской интонации, должно понравиться.