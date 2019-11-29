Юн Ха Ли «Стратагема ворона»

Масштабное сражение за Крепость Рассыпанных Игл обернулось активацией секретного оружия, в ходе которого немёртвый генерал Шуос Джедао должен был исчезнуть. Но хитроумный лис сумел спастись, заняв тело одарённого капитана Кел Черис. Теперь Джедао берёт под контроль небольшой флот Кел — но не для того, чтобы объявить войну ненавистному гекзархату, а чтобы защитить его от вторжения враждебной цивилизации. Остановить генерала отправляют подполковника Кел Брезана, которому ранее удалось освободиться из-под влияния Джедао.

Yoon Ha Lee

Raven Stratagem

Роман

Жанр: космическая опера

Выход оригинала: 2017

Художник: Н. Плутахин

Переводчик: Н. Осояну

Издательства: «Эксмо», fanzon, 2019

Серия: Sci-Fi Universe

416 стр., 4000 экз.

«Механизмы Империи», часть 2

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В конце 2018-го мы назвали «Гамбит девятихвостого лиса» лучшей научно-фантастической книгой года. Дебютный роман математика Юн Ха Ли — ранее он публиковал только рассказы — порадовал динамичностью, отлично прописанной химией главных героев и нетривиальным сеттингом, где мышление солдат и следование определённым нормам календаря формируют окружающую реальность. Доходит до того, что, если жители какой-то планеты отклоняются от этой нормы, имперское оружие на ней выходит из строя. Писатель рассказал захватывающую историю военной операции, похожей на футуристические шахматы: атака-защита-атака-защита, гамбит завершён, а в конце — обязательный клиффхэнгер. Добавьте сюда экзотический мир со своими правилами, пару гениальных ходов, словно рождённых разумом Шерлока Холмса, натуралистичные описания боевых действий — и получите рецепт первого тома.

Действие «Стратагемы ворона» разворачивается почти сразу после финала «Гамбита». Подразделение Флота Кел засекает приближающийся звездолёт, на борту которого оказывается выжившая после сражения у Крепости Рассыпанных Игл Кел Черис. Однако девушка сама на себя не похожа: ведёт себя иначе, одета в другую форму и отдаёт приказы, будто ей уже много сотен лет. Оказывается, её тело подчинила себе личность древнего полководца Шуоса Джедао, опаснейшего человека в Империи. И благодаря формационному инстинкту, позволяющему подчинять людей, он берёт под контроль весь флот Кел.

С этого момента сюжет расходится на несколько основных линий — и в этом главное отличие второго тома от первого. Если в «Гамбите» повествование было построено вокруг Кел Черис, то в «Стратагеме» центральных персонажей несколько. Во-первых, это генерал Кел Кируев, чьими глазами мы наблюдаем за событиями на захваченном флоте. И здесь важно не только то, как Джедао командует космическими кораблями, но и то, как его подчинённые понимают и принимают мировоззрение мятежника. Вторая линия посвящена подполковнику Брезану — его Джедао отправляет к командованию Кел. Третья сосредотачивается на гекзархе Шуос Микодезе, ещё одном интригане, который следит за развернувшейся охотой на Джедао. Благодаря этой ветке мы больше узнаём о политике в Империи.

Прочитав книгу, невольно задаёшься вопросом: а у «Гамбита» и «Стратагемы» точно один автор?

Параллельное повествование, пожалуй, единственная удачная находка романа: такой подход даёт возможность показать удивительный сеттинг с разных сторон. Но писатель использует этот приём не для того, чтобы сфокусироваться на вселенной, а для раскрытия персонажей. Идея похвальная, вот только перед нами откровенно скучные герои, чьи мотивы считываются в самом начале. Если Кируев ещё представляет интерес, да и то лишь потому, что оказалась в стрессовой ситуации из-за прибытия Джедао, то Брезан и Микодез откровенно раздражают. Первый — из-за своей твердолобости и почти нулевой активности (им постоянно помыкают в стиле «делай то, лети туда, слушай меня», у него почти нет своих планов), а второй — из-за постоянной болтовни и связанных с ним проходных сцен, мало влияющих на общее повествование.

Если вы соскучились по удивительной химии «ученик — наставник» в паре Джедао и Черис, ничего подобного не ждите: в «Стратагеме» аналогичных отношений попросту нет. Почти пропала и тактическая изобретательность гения-полководца. Теперь он либо прикрывается фразочками «я об этом догадался десять минут назад, а вам стоило раскрыть эту уловку раньше», либо использует совсем уж странные ходы, притянутые и необоснованные. Хуже всего обстоят дела с финальным поворотом: читателя всю книгу настойчиво пытаются убедить в некоем обстоятельстве, а в итоге всё оказывается ровно наоборот. Такой дешёвый трюк мог бы сработать в шаблонной космоопере, но первой книга задала слишком высокую планку — и, прочитав вторую, невольно задаёшься вопросом: а у «Гамбита» и «Стратагемы» точно один автор?

Итог: продолжение растеряло почти все достоинства оригинала. Вместо хитроумных тактических манёвров, экзотической вселенной и динамичного темпа — вялое повествование, в котором бразды правления отдали скучным персонажам. Юн Ха Ли, вы можете лучше.

Черновик романа Первая версия «Стратагемы ворона» отличалась от итогового варианта несколькими важными деталями. Юн Ха Ли хотел развить некоторые сюжетные линии из первого тома, но решил их выкинуть, чтобы не перегружать книгу. Также под нож пошли сцены с участием генерала Кел Инессер и полковника Кел Рагата. Первый кратко упоминается в «Гамбите» и «Стратагеме», но полноценно появляется лишь в третьем томе. Изменилось и название: изначально второй том был озаглавлен «Генерал-падальщик» (Scavenger General).

— Микодез, да проснитесь вы уже, — послышался раздраженный голос Шуос Зехуни. — Пришло сообщение с красным кодом девятого уровня — пакет данных, переданный через жучка, которого мы внедрили в рой «Двойка шестерней». Микодез… — Открыть канал связи, — сказал он сети.

— Я не сплю. Вы, на самом-то деле, понятия не имеете, до какой степени я не сплю.

— Что за хрень, Микодез? Опять занимаетесь своими интригами сутки напролет, вместо того, чтобы спать, как нормальный человек? Вам, знаете ли, уже не восемнадцать.