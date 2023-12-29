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    #рецензии на книги #тёмное фэнтези

    Замиль Ахтар «Кровь завоевателя». Женской дружбы не бывает?

    29 декабря 2023
    Фото аватара
    29.12.2023
    18254
    2 минуты на чтение
    #рецензии на книги #тёмное фэнтези

    Давние подруги Сира и Зедра отлично владеют магией и тверды в своей вере. Обе готовы пойти на что угодно, чтобы перетянуть шаха Аланьи на свою сторону и укрепить влияние в королевстве. В войну оказываются втянуты все, в том числе древние боги — и герои предыдущей части.

    Замиль Ахтар «Кровь завоевателя». Женской дружбы не бывает

    Zamil Akhtar

    Conqueror’s Blood

    Роман

    Жанр: тёмное фэнтези

    Выход оригинала: 2021

    Художник: В. Аникин

    Переводчик: Р. Сториков

    Издательство: «Эксмо: Fanzon», 2023

    Серия: «Fanzon. Наш выбор»

    Возрастной рейтинг: 16+

    640 с., 4000 экз.

    «Стальные боги», часть 2

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    «Кровь завоевателя» — вторая книга серии «Стальные боги», и она совсем не походит на первую. Неудивительно, ведь это не столько продолжение, сколько совершенно отдельная история, действие которой происходит в совсем других краях огромного и красивого ориентального мира, созданного Замилем Ахтаром. Да, в этом романе появляются некоторые персонажи «Стальных богов» (в том числе те, кого читатель совсем не мог ожидать), но они играют сравнительно малозаметные роли. Порой герои вспоминают громкие имена из предыдущей части, например Михея Железного, добавляя объёма всей истории.

    Если «Стальные боги» рассказывали историю от лица двух мужских персонажей, то в «Крови завоевателя» в центре внимания оказываются две женщины: Сира — силгизка королевских кровей, фаворитка шаха Тамаза, и Зедра, наложница сына Тамаза, в теле которой обитает древняя волшебница. Сира и Зедра — персонажи очень непростые, амбициозные, опасные и местами фанатичные. Как и в предыдущей части, в этой книге чередуются главы, написанные от лица двух женщин (честно говоря, стиль двух частей различается очень несильно, вплоть до того, что героинь можно перепутать). Сира и Зедра — близкие подруги, но по мере развития событий мы видим, насколько они на самом деле непохожи. Одна из них условно «хорошая», вторая условно «плохая», но первая всё равно несовершенна, принимает ужасающие решения и совершает дурные поступки, а вторая уязвима и вполне способна на раскаяние.

    Остальные персонажи романа тоже крайне неоднозначны, их мотивы мрачны и темны, и они готовы ради достижения своих целей примерно на всё — от убийств до предательства. Фракций в Алании больше, чем кажется на первый взгляд, и на протяжении романа читатель несколько раз сменит точку зрения, но так и не поймёт окончательно, кто же прав в этом конфликте и кто больше заслуживает победы. Впрочем, регулярно меняют своё мнение и сами персонажи — у всех них есть вполне убедительные сюжетные арки, все они меняются и развиваются.

    Как и в «Стальных богах», в этом романе поражает сам художественный мир. Это мир Востока, словно сошедшего со страниц «Тысячи и одной ночи», — мир дворцов, базаров и трущоб, мир роскошный и жестокий, полный запахов, вкусов и звуков. Он живой, многослойный, реальный, в нём действует множество людей, существует множество обычаев, традиций, верований, языков, мы узнаём о моде, еде, поэзии и многом другом. И о религии, конечно. Религия и вера — центральная тема романа.

    Боги в нём действительно существуют, и смертные (и не совсем смертные) иногда оказываются втянуты в их игры, а иногда, ведомые своей фанатичной верой или предубеждениями против чужой, совершают ужасные поступки. В сознании большинства верующих в Алании цель оправдывает любые средства, и когда приходит время понять, что было сделано на самом деле не так, бывает уже слишком поздно.

    Технически вторая часть цикла получилась заметно сильнее первой, и при этом многие сюжетные линии остались незавершёнными. Так что будем ждать третью часть и надеяться на неё.

    Итог: очень тёмная и жестокая, динамичная (порой даже слишком) и захватывающая история о религии и вере, о магии крови и магии рун, политике, фанатиках, интригах, поэзии, одержимости, любви и двух влиятельных женщинах.

    Энергия творчества

    Замиль Ахтар утверждает, что писательство чем-то похоже на автомобильный аккумулятор. Если им не пользоваться, он разряжается, потому быстро завестись и снова начать писать становится очень сложно. Так что он пишет не менее 2500 слов в день, а бывает, что доходит и до 7000.

    Окровавленные пальцы начертили что-то на облаке.

    Это напоминало дерево. Мы с Эше наблюдали происходящее с ужасом. Пашанг — с восторгом. Кровавая руна засветилась, и рука скрылась в трещине. Надвигающихся на нас гулямов разрывало, головы разлетались, как кровавое извержение вулкана. Воздух наполнился смрадом желчи, вокруг нас разлились реки внутренностей. Что это? О чем я молилась? И вот это — победа? Это — вознесение?

    — Как я был неправ, — рассмеялся Пашанг, весь залитый кровью. — Это лучше, гораздо лучше, чем смерть!

    И громом ударила мысль — это я сейчас убила богиню?

    Замиль Ахтар «Кровь завоевателя». Женской дружбы не бывает?
    Стоит ли читать?
    Поклонникам ориентального фэнтези с обилием интриг — вполне.
    Удачно
    мир
    размышления о вере и религии
    персонажи
    Неудачно
    простота языка
    стремительность сюжета
    8
    Оценка
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    Переводчик книг и локализатор игр, читатель и писатель, а в свободное время — матрос на больших парусниках. Знает миллион фактов, что очень помогает во всём вышеперечисленном.
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