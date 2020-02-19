Комиксы и артбуки февраля 2020: фэнтези и фантастика

В феврале нас ждёт очень много «Аватара» — целая куча артбуков по вселенной знаменитого мультсериала и издание омнибуса Dark Horse про на’ви Тсу’Тея. Также подоспел второй том «Жутких приключений Сабрины», два графических издания с рассказами Нила Геймана, пара отличных детских и юношеских комиксов и многое другое.

Ньярлатхотеп. Храм

15 комиксов февраля 2020: фэнтези и фантастика 6

Говард Лавкрафт наверняка был бы очень удивлён, если бы узнал, что стал одним из самых издаваемых и влиятельных фантастических авторов. Вот и на российском рынке каждый месяц выходит что-нибудь лавкрафтианское. Февральская книга, преисполненная древним ужасом, — графическая адаптация рассказов «Ньярлатхотеп» и «Храм» от Ротомаго, Жюльена Нуареля и Флорана Кальвеса.

15 комиксов февраля 2020: фэнтези и фантастика 18

Правдоподобные истории

15 комиксов февраля 2020: фэнтези и фантастика 10

Рассказы Нила Геймана просто созданы для экранизаций и комиксных адаптаций. В 2016 году вышел неплохой британский мини-сериал «Правдоподобные истории», а теперь АСТ выпустит на русском одноимённый графический альманах, нарисованный Марком Бэкингемом — художником, который прославился работой над серией Fables и книгам по вселенной Sandman. В сборник вошли рассказы «Посторонние частицы», «Едоки и кормильцы», «В поисках девушки», «После закрытия».

Проблема Сьюзен и другие истории

15 комиксов февраля 2020: фэнтези и фантастика 11

Ещё один альманах объединит рассказы Геймана «Проблема Сьюзен», «Замки», «Октябрь в председательском кресле» и «День, когда приземлились летающие тарелки». Над иллюстрациями, цветом и леттерингом этого комикса трудилась целая команда именитых авторов, включая П. Крейга Рассела, также работавшего над серией «Песочный человек».

15 комиксов февраля 2020: фэнтези и фантастика 15

Avatar. The Last Airbender: Искусство анимационного мира
The Legend of Korra: Искусство анимационного мира. Том 1. Воздух
Аватар: Наследие

На улице всех поклонников аватара Аанга и его вселенной большой праздник — в феврале-марте планируется выход целых трёх артбуков-энциклопедий по миру мультсериала. В две книги «Искусство анимационного мира», посвящённые «Легенде об Аанге» и «Легенде о Корре», войдут раскадровки, дизайны персонажей и локаций с комментариями создателей. Для обеих будут доступны два издания: обычное и лимитированная серия из ста номеров с эксклюзивными обложками.

«Аватар: Наследие» поможет читателям пройти путь Аватара месте с Аангом. Написанная в форме наставлений взрослого Аанга своему сыну, энциклопедия раскроет тайны магии стихий и расскажет, что приключилось с Аангом и его друзьями после финальных титров сериала.

Футурама-о-рама

15 комиксов февраля 2020: фэнтези и фантастика 4

Мультсериал «Футурама» закрылся на пике своей популярности. Что, возможно, и к лучшему: несмотря на несколько спорных полнометражек, сериал не успел испортиться. А все, кто скучает по приключениям команды Межпланетного экспресса, теперь могут почитать графические истории, ничуть не уступающие анимационному оригиналу.

Diablo III. Книга Тираэля

15 комиксов февраля 2020: фэнтези и фантастика 3

Ещё одна энциклопедия по вселенной Diablo готова занять достойное место на полках коллекционеров. На этот раз о тайнах прошлого и будущего поведает сам Тираэль, бывший архангел Справедливости, пожертвовавший своей силой, чтобы стать смертным.

15 комиксов февраля 2020: фэнтези и фантастика 16

Сабрина. Жуткие приключения. Том 2

15 комиксов февраля 2020: фэнтези и фантастика 9

К выходу нового сезона «Жутких приключений Сабрины» от Netflix «Комильфо» радует нас вторым томом рисованных историй о юной ведьме. В отличие от несколько рафинированной сериальной версии, работа Роберто Агирре-Сакаса и Роберта Хэка по-настоящему передаёт дух мрачного ведовства. Мы узнаем, почему Салем стал котом-фамильяром, что случилось с отцом Сабрины и почему Хильда и Зельда хотят снова убить Харви.

Венди

15 комиксов февраля 2020: фэнтези и фантастика 14

Создательница графического романа «Венди» Мелисса Джейн Осборн — настоящий человек-оркестр: актриса по образованию, драматург, писательница и автор мобильных игр. Её роман — талантливое и глубокое переосмысление «Питера Пэна», история про взросление и утрату. Главная героиня, шестнадцатилетняя Венди, становится невольной виновницей смерти младшего брата. Девушка начинает путать реальность и вымысел: теперь и взрослые, и одноклассники напоминают ей героев «Питера Пена». Тогда психотерапевт дарит Венди блокнот…

Звёздные войны. Официальная коллекция комиксов. Том 47. Восход ситхов, части 1 и 2

Сколько бы ни ругали трилогию приквелов Джорджа Лукаса, нельзя не согласиться с тем, что она подарила «Звездным войнам» интереснейших героев. В рамках коллекции DeAgostini начался выпуск омнибусов о приключениях Квай-Гона, Оби-Вана и прочих джедаев Старой Республики. В двухтомник «Восход ситхов» вошли серии «Квай-Гон и Оби-Ван», «Совет джедаев» и другие истории из позднего доимперского периода.

Аватар: Путь Тсу’тея

15 комиксов февраля 2020: фэнтези и фантастика

Ещё один «Аватар» в февральской подборке — на этот раз по мотивам киновселенной Джеймса Кэмерона. Омнибус серии Dark Horse расскажет о приключениях на’ви Тсу’Тея, жениха Нейтири, чья жизнь круто изменилась после появления на Пандоре Джейка Салли.

Приключения огурчика. Том 1. Пончиковое королевство

15 комиксов февраля 2020: фэнтези и фантастика 7

Часто популярные веб-комиксы становятся «реальными», и работа Д. Дж. Джиджи как раз такой случай. «Приключения Огурчика», пожалуй, один из лучших детских фэнтези-комиксов последних лет (мы писали о нём в майском номере МирФ за 2018 год). Это захватывающее юмористическое приключение с яркой графикой и блестящей иронией над фэнтези-тропами.

Кролик Огурчик очень горд собой: он только что поступил в лучшую школу магии во всех Семи королевствах. Но стране угрожает злая королева Корделия, и победить её может только герой с Молниеносным мечом. На его поиски и отправляется Огурчик вместе со своей страждущей приключений сестрой Миндалькой.

Оруэлл. Биография

Комиксы и артбуки февраля 2020: фэнтези и фантастика

Журналист и отшельник, ополченец, бунтовщик и эксцентрик Джордж Оруэлл стал автором величайшей антиутопии. Благодаря ему число «1984» стало нарицательным. В графическом романе от издательства fanzon Пьер Кристен и Себастьян Вердье исследуют путь писателя, его политический пессимизм и жизненный оптимизм.

15 комиксов февраля 2020: фэнтези и фантастика 19

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