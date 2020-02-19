Комиксы и артбуки февраля 2020: фэнтези и фантастика

В феврале нас ждёт очень много «Аватара» — целая куча артбуков по вселенной знаменитого мультсериала и издание омнибуса Dark Horse про на’ви Тсу’Тея. Также подоспел второй том «Жутких приключений Сабрины», два графических издания с рассказами Нила Геймана, пара отличных детских и юношеских комиксов и многое другое.

Ньярлатхотеп. Храм

Говард Лавкрафт наверняка был бы очень удивлён, если бы узнал, что стал одним из самых издаваемых и влиятельных фантастических авторов. Вот и на российском рынке каждый месяц выходит что-нибудь лавкрафтианское. Февральская книга, преисполненная древним ужасом, — графическая адаптация рассказов «Ньярлатхотеп» и «Храм» от Ротомаго, Жюльена Нуареля и Флорана Кальвеса.

Правдоподобные истории

Рассказы Нила Геймана просто созданы для экранизаций и комиксных адаптаций. В 2016 году вышел неплохой британский мини-сериал «Правдоподобные истории», а теперь АСТ выпустит на русском одноимённый графический альманах, нарисованный Марком Бэкингемом — художником, который прославился работой над серией Fables и книгам по вселенной Sandman. В сборник вошли рассказы «Посторонние частицы», «Едоки и кормильцы», «В поисках девушки», «После закрытия».

Проблема Сьюзен и другие истории

Ещё один альманах объединит рассказы Геймана «Проблема Сьюзен», «Замки», «Октябрь в председательском кресле» и «День, когда приземлились летающие тарелки». Над иллюстрациями, цветом и леттерингом этого комикса трудилась целая команда именитых авторов, включая П. Крейга Рассела, также работавшего над серией «Песочный человек».

Avatar. The Last Airbender: Искусство анимационного мира

The Legend of Korra: Искусство анимационного мира. Том 1. Воздух

Аватар: Наследие

На улице всех поклонников аватара Аанга и его вселенной большой праздник — в феврале-марте планируется выход целых трёх артбуков-энциклопедий по миру мультсериала. В две книги «Искусство анимационного мира», посвящённые «Легенде об Аанге» и «Легенде о Корре», войдут раскадровки, дизайны персонажей и локаций с комментариями создателей. Для обеих будут доступны два издания: обычное и лимитированная серия из ста номеров с эксклюзивными обложками.

«Аватар: Наследие» поможет читателям пройти путь Аватара месте с Аангом. Написанная в форме наставлений взрослого Аанга своему сыну, энциклопедия раскроет тайны магии стихий и расскажет, что приключилось с Аангом и его друзьями после финальных титров сериала.

Футурама-о-рама

Мультсериал «Футурама» закрылся на пике своей популярности. Что, возможно, и к лучшему: несмотря на несколько спорных полнометражек, сериал не успел испортиться. А все, кто скучает по приключениям команды Межпланетного экспресса, теперь могут почитать графические истории, ничуть не уступающие анимационному оригиналу.

Diablo III. Книга Тираэля

Ещё одна энциклопедия по вселенной Diablo готова занять достойное место на полках коллекционеров. На этот раз о тайнах прошлого и будущего поведает сам Тираэль, бывший архангел Справедливости, пожертвовавший своей силой, чтобы стать смертным.

Сабрина. Жуткие приключения. Том 2

К выходу нового сезона «Жутких приключений Сабрины» от Netflix «Комильфо» радует нас вторым томом рисованных историй о юной ведьме. В отличие от несколько рафинированной сериальной версии, работа Роберто Агирре-Сакаса и Роберта Хэка по-настоящему передаёт дух мрачного ведовства. Мы узнаем, почему Салем стал котом-фамильяром, что случилось с отцом Сабрины и почему Хильда и Зельда хотят снова убить Харви.

Венди

Создательница графического романа «Венди» Мелисса Джейн Осборн — настоящий человек-оркестр: актриса по образованию, драматург, писательница и автор мобильных игр. Её роман — талантливое и глубокое переосмысление «Питера Пэна», история про взросление и утрату. Главная героиня, шестнадцатилетняя Венди, становится невольной виновницей смерти младшего брата. Девушка начинает путать реальность и вымысел: теперь и взрослые, и одноклассники напоминают ей героев «Питера Пена». Тогда психотерапевт дарит Венди блокнот…

Звёздные войны. Официальная коллекция комиксов. Том 47. Восход ситхов, части 1 и 2

Сколько бы ни ругали трилогию приквелов Джорджа Лукаса, нельзя не согласиться с тем, что она подарила «Звездным войнам» интереснейших героев. В рамках коллекции DeAgostini начался выпуск омнибусов о приключениях Квай-Гона, Оби-Вана и прочих джедаев Старой Республики. В двухтомник «Восход ситхов» вошли серии «Квай-Гон и Оби-Ван», «Совет джедаев» и другие истории из позднего доимперского периода.

Аватар: Путь Тсу’тея

Ещё один «Аватар» в февральской подборке — на этот раз по мотивам киновселенной Джеймса Кэмерона. Омнибус серии Dark Horse расскажет о приключениях на’ви Тсу’Тея, жениха Нейтири, чья жизнь круто изменилась после появления на Пандоре Джейка Салли.

Приключения огурчика. Том 1. Пончиковое королевство

Часто популярные веб-комиксы становятся «реальными», и работа Д. Дж. Джиджи как раз такой случай. «Приключения Огурчика», пожалуй, один из лучших детских фэнтези-комиксов последних лет (мы писали о нём в майском номере МирФ за 2018 год). Это захватывающее юмористическое приключение с яркой графикой и блестящей иронией над фэнтези-тропами.

Кролик Огурчик очень горд собой: он только что поступил в лучшую школу магии во всех Семи королевствах. Но стране угрожает злая королева Корделия, и победить её может только герой с Молниеносным мечом. На его поиски и отправляется Огурчик вместе со своей страждущей приключений сестрой Миндалькой.

Оруэлл. Биография

Журналист и отшельник, ополченец, бунтовщик и эксцентрик Джордж Оруэлл стал автором величайшей антиутопии. Благодаря ему число «1984» стало нарицательным. В графическом романе от издательства fanzon Пьер Кристен и Себастьян Вердье исследуют путь писателя, его политический пессимизм и жизненный оптимизм.