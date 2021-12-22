Главные супергеройские комиксы конца 2021 года, вышедшие на русском

Традиционного осеннего бума супергероики не случилось, потому что Comic Con в этом году снова отменили. Но без отличных новинок издатели нас не оставили. Нас ждёт триумфальное возвращение Людей Икс, кругосветное путешествие бесстрашного Бэтмена, поиски дороги домой отечественного супергероя времён Гагарина, новое начало карьеры Человека-паука и безумные приключения Мэдмена. Всё это и многое другое в нашем дайджесте.

Дом Икс / Степени X

Издательство «Комильфо» основательно взялось за Людей Икс на русском. По плану оно пойдёт от нового к старому и будет издавать именно самое интересное. Первой вышла серия Джонатана Хикмана, где он в привычной манере перетряхивает все основы мироздания для мутантов и строит собственную историю на фундаменте минувшего.

«Пока вы спали, мир изменился», — так Профессор Икс представил новое государство мутантов жителям Земли. Здесь, в Кракоа, у мутантов есть собственные законы и язык. В обмен на признание другими странами Чарльз Ксавье предложил людям передовые лекарства из местных растений. Мутанты наконец обрели место под солнцем, но станут ли обычные Homo sapiens мириться с этим? И как поведут себя сами кракоанцы, когда вскроются все планы и интриги Ксавье?

Потрясающие Люди Икс. Полное собрание. Том 1

Вслед за работой Хикмана вышло переиздание легендарных Людей Икс Джосса Уидона. Эта первая полноценная серия от знаменитого сценариста и режиссёра сразу получилась очень удачной и до сих пор входит во все топы историй о мутантах. Уидон отдаёт дань уважения работам предшественников, но не ударяется в ностальгию. Даже через 17 лет после создания комикс кажется современным и актуальным.

Что, если мутация — это болезнь, и её можно вылечить? Какие последствия несёт для мутантов одно лишь предположение, что это правда? А пока в Школе одарённых подростков начинается новый учебный год, и знакомые герои снова собираются в команду. Их ждёт возвращение давно погибшего друга, противостояние с врагом, который всегда был рядом, и другие неожиданные сюжетные повороты, щедро украшенные фирменными искромётными диалогами.

Комикс ни разу нормально не выходил в книжном формате на русском. В конце 2000-х вся серия была выпущена с лёгкой цензурой для детей в виде синглов. Потом то же издательство «Комикс» пыталось переиздать её в сборниках с мягкой обложкой, но закрылось, так и не выпустив последний, четвёртый том. Новое издание включает в себя два оригинальных тома, так что осталось дождаться лишь ещё один.

«Веном» Донни Кейтса

После Людей Икс издательство «Комильфо» взялось и за знаменитого антигероя Венома, аккурат ко второму фильму начав выпускать свежую серию Донни Кейтса.

Мы всегда знали Венома как одного из многочисленных врагов Человека-паука. Шли годы, менялись носители симбиота, появлялись новые «отпрыски»… На скуку пришелец не жаловался. Но откуда он прибыл, что делал много веков назад до появления на Земле? И главное, какое его ждёт будущее?

Эти и другие вопросы поднимает в своей серии один из самых успешных сценаристов Марвел. Он собрал всё лучшее из предыдущих историй и разбавил солидной долей мифологии. Поэтому уже в первом выпуске не мелочится: к Земле приближается сам Бог симбиотов — настоящее древнее зло. Устоит ли перед такой проверкой сама связь человека и симбота? И какие ещё сюрпризы ждут Эдди после такого начала?

Нерассказанные истории Человека-паука. Омнибус

Все знают, какой путь прошёл Питер Паркер после укуса радиоактивного паука. Но что, если мы не знаем всего?

Спустя три десятилетия с появления Человека-паука на страницах «Удивительной фантазии» #15 в Marvel решили рассказать о его приключениях до появления в сольной серии. Для этого они позвали титулованного сценариста Курта Бьюсика («Чудеса») и формально продолжили «Удивительную фантазию». Правда, после трёх номеров комикс получил специальную серию — «Нерассказанные истории Человека-паука».

Тогда, в 1990-х, каждый выпуск серии становился настоящим событием. Бьюсику удалось сохранить дух классических приключений Паука времён Ли и Дитко, при этом осовременив комикс для новых читателей. Питер Паркер только встаёт на путь геройства, и впереди его ждёт много подвигов и набитых шишек. Потому что обуздать великую силу может только не менее великий труд.

Железный человек. Демон в бутылке

Классическая история о самом тяжёлом сражении Железного человека — со своими внутренними демонами. Она стала определяющей для героя на долгое время.

Тони Старк победил многих злодеев и преодолел разные невзгоды, но даже у него есть предел. Предательство Щ.И.Т.а, бойня в Монако и неудачные приключения в Атлантик-Сити — всё это дало трещину в железной воле героя. Чтобы как-то залечить душевные раны, Старк пробует старый как мир способ и ищет покой на дне бутылки. Железный человек пройдёт по пути саморазрушения и познает его цену.

Сейчас история не кажется революционной, но 40 лет назад она произвела эффект разорвавшейся бомбы. Оказывается, у героев бывают и такие человеческие проблемы. А главное, это можно показывать в комиксах!

Сокол. Том 1

В конце 2018 года главный дом отечественных супергероев запустил инициативу «Новые герои BUBBLE». В ней предлагалось придумать комиксы со своими персонажами. Издательство обещало напечатать пилотные выпуски всех серий, а самые популярные идеи потом внедрить в свою вселенную на постоянной основе. «Сокол» Инги Канареевой и четы Францевых тогда стал победителем. И вот спустя два года комикс наконец-то обзавёлся полноценным первым томом с четырьмя выпусками под обложкой.

Виктор Соколов отправился в космос раньше Гагарина. Он должен был облететь вокруг Земли и с триумфом вернуться домой… Но что-то случилось, и его корабль просто пропал с радаров. Как выяснилось, Виктор попал в космическую аномалию, а затем оказался на загадочной станции «Ньютон», большая часть экипажа которой была уничтожена таинственной катастрофой. Виктору предстоит столкнуться один на один с аномалией, своенравным искусственным интеллектом ИСААКом и порталом в другие миры. Теперь человеку, потерявшему свой мир, нужно найти дорогу обратно.

Бэтмен. Мир

В этом году издательство «Азбука» специально ко Дню Бэтмена выпустило необычную антологию. В ней собраны комиксы о Бэтмене от авторов и художников со всего мира. В инициативе участвовали творческие коллективы из четырнадцати разных стран, включая Россию.

Истории, вошедшие в сборник, объединены общей идеей: показать поклонникам Тёмного рыцаря, что для него не существует границ и Бэтмена любят люди в разных странах. На страницах антологии Крестоносец в плаще не только поколесит по миру, но и примерит на себя разные роли и образы.

Россию здесь представил комикс «Мой Бэт-Мэн» от сценаристов Егора Прутова, Кирилла Кутузова и художницы Натальи Заидовой. В нём с небольшой долей иронии авторы показывают, как западный герой стал путеводной звездой для простого советского гражданина.

Бэтмен. Три Джокера. Издание делюкс

Также на русском вышел один из самых обсуждаемых на западе комиксов прошлого года. Ничего удивительного, ведь Джефф Джонс теперь замахнулся на продолжение (пускай и косвенное) «Убийственной шутки».

Во время «Войны Дарксайда» Бэтмен получил возможность подобраться ближе к тайне личности Джокера — он посидел на Троне Мёбиуса, способном открыть истину. Но увиденное Тёмным рыцарем породило только больше вопросов: оказывается, Джокер не один. Как такое может быть? Осталось неясно. Теперь Джонс возвращается к этому вопросу в отдельной мини-серии.

Тёмному рыцарю начинает казаться, что рассудок покидает его, когда в Готэме появляются разные Джокеры. При этом каждый связан с каким-то вполне конкретным периодом в жизни героя. Первый — точь-в-точь Джокер из «Убийственной шутки», второй безумно любит монтировки, а третий — очень серьёзный и основательный. И кажется, один из них вынашивает зловещий план.

Джокер. Адвокат дьявола

Как будто двух Джокеров недостаточно, к ним присоединится четвёртый. На этот раз ради разнообразия, кажется, невиновный.

Сначала пришла смерть. Настоящая волна прокатилась по Готэму. Кто-то травил жителей при помощи почтовых марок из серии «Гении комедии». Полиция голову долго ломать не стала: комедианты на марках — виновен Джокер. Его быстро повязали и отправили в суд. Тот всё отрицает и ломает комедию, но в этот раз ставки совсем другие. За жестокие преступления Джокеру грозит не плановый отпуск в Аркхэме, а электрический стул.

Лишь один человек не верит в вину Джокера. Именно тот, кто уже много раз избивал его до полусмерти за предыдущие злодеяния. Бэтмену с Робином предстоит невероятное — подтвердить невиновность Джокера, пока тот устраивает последнее шоу в зале суда.

Мэдмен. Приключения

Неожиданно стараниями издательства Alpaсa в комиксе на русском языке появился широко известный в узких кругах представитель нестандартной супергероики. Персонажа, созданного художником Майком Олредом, неплохо помотало по издательствам на западе — он выходил где-то в семи. Поэтому собрать и прочитать комиксы о Мэдмене какое-то время было трудно. Сейчас права приобрело издательство Dark Horse, что существенно облегчило задачу не только англоязычным читателям, но и издателям из других стран.

Знакомьтесь, Фрэнк Энштейн. Прежде чем стать одним из самых странных супергероев, он успел погибнуть в автокатастрофе. И звали его тогда совсем не Фрэнк. Два безумных учёных нашли его после аварии и буквально собрали по кусочкам, параллельно наделив суперсилами. Получив говорящее имя в честь Синатры и Энштейна, «современный Прометей» отправился в невероятные приключения сквозь пространство и время, а порой и саму структуру повествования.